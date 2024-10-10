У Міненерго повідомили про знеструмлення у двох областях внаслідок обстрілів

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, унаслідок технологічних причин у південному регіоні знеструмлювались обладнання підстанції та побутові споживачі.

У центральному регіоні через технологічні порушення двічі вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги енергетичних об'єктів.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 8385 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 10 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 515 населених пунктів.

Читайте також: У Міненерго закликали українців обмежити використання мікрохвильовок, бойлерів і електроопалення

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.