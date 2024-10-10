Споживання електроенергії зростає, енергетики закликають вмикати потужні прилади вдень

Станом на ранок 10 жовтня, рівень споживання електроенергії в Україні помітно зріс. Енергетики закликають споживачів використовувати потужні електроприлади тільки вдень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Споживання зросло. Сьогодні, 10 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу", – йдеться у повідомленні.

Днем раніше добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й у вівторок, 8 жовтня.

Енергетики нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян – тривають аварійні та планові ремонти. Водночас у години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Тому в "Укренерго" закликають користуватися потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

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У компанії додали, що через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково були знеструмлені 515 населених пунктів. Зокрема, унаслідок бойових дій є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.