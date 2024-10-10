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Новини
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Споживання електроенергії зростає, енергетики закликають вмикати потужні прилади вдень

електроенергія

Станом на ранок 10 жовтня, рівень споживання електроенергії в Україні помітно зріс. Енергетики закликають споживачів використовувати потужні електроприлади тільки вдень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Споживання зросло. Сьогодні, 10 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу", – йдеться у повідомленні.

Днем раніше добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й у вівторок, 8 жовтня.

Енергетики нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян – тривають аварійні та планові ремонти. Водночас у години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Тому в "Укренерго" закликають користуватися потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

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У компанії додали, що через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково були знеструмлені 515 населених пунктів. Зокрема, унаслідок бойових дій  є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Автор: 

електроенергія (4278) Укренерго (2015)


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тариф дешевле ночью, призывают пользоваться днем - чудны дела твои....
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10.10.2024 12:18 Відповісти
може, того й... і підприємствам не працювати?... а куди відправляють енергію з нововведеного блоку АЕС?...
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10.10.2024 12:21 Відповісти
Це рекомендації для тих, хто сидить вдома і не працює.
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10.10.2024 12:25 Відповісти
Для початку нехай супермаркети вимикають рекламу
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10.10.2024 12:33 Відповісти
Поміняйте тариф - вдень зробіть дешевше.
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10.10.2024 13:42 Відповісти
А навіщо, якщо вчора Галущенко клятвено обіцяв, що на теперішньому стані Україна здатна пройти цілу зиму без відключень!
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10.10.2024 14:45 Відповісти
Так вчера же ввели еще один энергоблок...раньше времени с ремонта..И снова электроэнергии не хватает...Да что ж ты бужешь делать...Прям черная энергетическая дыра в Украине....
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10.10.2024 15:55 Відповісти

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