Британський гігант Unilever продав бізнес у Росії. Компанії належать бренди Domestos, Lipton і Dove (оновлено)

Британський виробник споживчих товарів Unilever заявив про завершення угоди щодо продажу своїх активів у Росії. Компанії належать бренди Axe, Dove, Rexona, Knorr, Lipton, Domestos та інші.

Покупцем російських активів Unilever у РФ стала став російський виробник парфумерії, косметики та товарів для дому Arnest Group, повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву покупця.

Своєю чергою у пресслужбі Unilever уточнили, що угода передбачає продаж всього бізнесу британської компанії у Росії та Білорусі, включно із чотирма заводами у РФ.

"Протягом останнього року ми ретельно готували російський бізнес Unilever до можливого продажу. Ця робота була дуже складною і включала розділення ІТ-платформ і ланцюжків постачань, а також перехід брендів на кирилицю. Завершення продажу припиняє присутність Unilever Russia в країні", – йдеться у пресрелізі на сайті Unilever.

В компанії додали, що умови угоди не розголошуються.

Про те, що Unilever отримав дозвіл російського уряду на продаж місцевих активів, стало відомо у вересні цього року. Зокрема, йшлося пропродаж підрозділу "Юнілевер Русь" – серед іншого він володіє правами на бренди морозива "Магнат" та "Инмарко", косметики "Чистая линия", "Бархатные ручки" та "Черный жемчуг".

Вартість активів оцінювалася у 35-40 млрд рублів (близько 350-400 млн євро) з урахуванням дисконту. При цьому на кінець 2022 року ця сума була більш ніж удвічі вищою і становила 900 млн євро.

Реакція Unilever на повномасштабне вторгнення Росії

Як повідомлялося, у березні 2022 року Unilever заявила про призупинення імпорту та експорту своєї продукції в та з РФ. Також були припинені витрати на ЗМІ та рекламу, а також нові інвестиції у російський бізнес. При цьому російська дочірня компанія – ТОВ "Юнілевер Русь" – продовжувала працювати.

Компанія призупинила постачання своєї продукції в РФ та експорт товарів з території країни, при цьому Unilever пообіцяла зберегти продаж коштів особистої гігієни та продуктів, що виробляються на чотирьох російських заводах: у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Омську та Тулі.

Unilever має чотири заводи та понад 3 тис. працівників у Росії, за підсумками 2022 року російський бізнес забезпечив 1,4% обороту та 2% чистого прибутку групи.

Загалом Unilever працює більш ніж у 100 країнах.

У липні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в Росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Однак протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 млн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року.

У березні цього року Unilever почала будівництво нової фабрики в Білій Церкві (Київська область) й офіційно заклала пам’ятну капсулу на місці майбутнього підприємства в індустріальному парку "Біла Церква".