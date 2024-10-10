ДТЕК Ахметова змінив керівників на основних напрямках

Група ДТЕК Ріната Ахметова оголосила про призначення нових керівників у ДТЕК Енерго, ДТЕК Мережі, D.TRADING.

Як повідомили у пресслужбі компанії, це має посилити стійкість бізнесу в умовах війни та прискорити інтеграцію в європейські енергетичні ринки.

Зокрема, Ільдар Салєєв, який упродовж останніх чотирьох років очолював ДТЕК Енерго "посилить топменеджмент" Групи Метінвест.

Водночас замість нього ДТЕК Енерго очолить Олександр Фоменко, який працює в групі з 2000 року. Раніше він керував компанією "ДТЕК Мережі" та відповідав за відновлення електричних мереж після обстрілів, зокрема, в критично важливих прифронтових регіонах.

Натомість очільницею "ДТЕК Мережі" стане Аліна Бондаренко. Вона працює в групі з 2014 року. Останні роки вона обіймала посаду операційної директорки в компанії та відповідала за реалізацію інвестиційних програм операторів систем розподілу.

Крім того, трейдинговий бізнес групи – D.Trading – очолить виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, який працює в групі з 2010 року. Він координував роботу антикризового штабу ДТЕК з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Сьогоднішні зміни спрямовані на посилення стійкості нашого бізнесу та реалізацію довгострокової стратегії групи – якнайшвидшій інтеграції України до глобальних енергетичних ринків і підвищення енергетичної безпеки нашої держави", – прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Як повідомлялося, енергохолдинг ДТЕК до жовтня цього року планував відновити 60-70% зруйнованої російськими атаками теплової генерації.