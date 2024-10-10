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Іноземний бізнес зможе брати участь у конкурсах АРМА на управління арештованим майном

арма

Іноземний бізнес також може брати участь в конкурсах Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), з відбору управителя.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума у Telegram.

За її словами, Агентство врегулювало це питання з Мінекономіки для іноземних інвесторів.

"Обовʼязок мати реєстрацію в Україні в іноземного бізнесу тепер постає виключно після перемоги іноземним субʼєктом в конкурсі", – уточнила Дума.

В АРМА раніше виникло питання щодо отримання додаткового розʼяснення від Мінекономіки про можливість надання субʼєктом іноземної держави документів своєї країни аналогічні українським.

На спільній робочій нараді Міністерство розʼяснило, що суб'єкти господарювання-нерезиденти мають право приймати участь в закупівлях через систему "Прозорро", надаючи аналогічні документи утворені відповідно до законодавства держави реєстрації.

"Така недискримінація та прозорість забезпечать не лише рівність усіх учасників, але й створення привабливого інвестиційного клімату та розширення конкурентоспроможності для відновлення країни", – додала очільниця АРМА.

Як повідомлялося, реєстр арештованих активів АРМА (ЄДРАА) визнали об’єктом критичної інфраструктури.

Автор: 

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10.10.2024 16:04 Відповісти

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