Іноземний бізнес зможе брати участь у конкурсах АРМА на управління арештованим майном
Іноземний бізнес також може брати участь в конкурсах Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), з відбору управителя.
Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума у Telegram.
За її словами, Агентство врегулювало це питання з Мінекономіки для іноземних інвесторів.
"Обовʼязок мати реєстрацію в Україні в іноземного бізнесу тепер постає виключно після перемоги іноземним субʼєктом в конкурсі", – уточнила Дума.
В АРМА раніше виникло питання щодо отримання додаткового розʼяснення від Мінекономіки про можливість надання субʼєктом іноземної держави документів своєї країни аналогічні українським.
На спільній робочій нараді Міністерство розʼяснило, що суб'єкти господарювання-нерезиденти мають право приймати участь в закупівлях через систему "Прозорро", надаючи аналогічні документи утворені відповідно до законодавства держави реєстрації.
"Така недискримінація та прозорість забезпечать не лише рівність усіх учасників, але й створення привабливого інвестиційного клімату та розширення конкурентоспроможності для відновлення країни", – додала очільниця АРМА.
Як повідомлялося, реєстр арештованих активів АРМА (ЄДРАА) визнали об’єктом критичної інфраструктури.
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