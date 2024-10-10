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Новини
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Гривня знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

налоги,деньги

Курс гривні несуттєво знизився щодо долара США, але зміцінився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 11 жовтня, на рівні 41,2072 грн/$, порівняно із 41,1934 грн/$ у четвер. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 8 копійок – до 45,0477 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2202) гривня (1566) курс (1521) НБУ (9340) обмін валюти (723)


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Знижується "потужно" чи "рекордно"?
Раніше так писали.
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10.10.2024 16:27 Відповісти
4.5 лярда уже спалили в топке инфляции.... но ставленник Яценюка, уперто держится на должности....
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10.10.2024 16:59 Відповісти
"ставленик Яценюка" за влади зелених? Оце вже цікаво.
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10.10.2024 17:06 Відповісти
при чем тут влада зеленых или оранжевых??? Яценюк его кум....
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10.10.2024 21:07 Відповісти
Для зелених, різниця принципова. Це не той випадок, коли какаяразніца. На усіх посадах мають сидіти "свої"
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10.10.2024 22:49 Відповісти

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