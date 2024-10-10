Україна чекає інвесторів з Японії: Кабмін домовився про співпрацю з японською організацією JETRO

Україна та Японія підписали Меморандум про співпрацю між Японською організацією з розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO) та Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Підписання відбулося під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з головою JETRO Норіхіко Ішігурою, представниками Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії та японськими компаніями.

За словами Шмигаля, підписання документу посилить співпрацю між Україною і Японією та відкриє шлях до нових перспективних проєктів.

"Японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями та обирати найперспективніші проєкти для своїх вкладень. Впроваджувати нові підходи й технології, які сприятимуть розвитку нашої економіки. Очікуємо, що ця співпраця принесе багато плідних результатів", – зауважив Шмигаль.

Зокрема, прем'єр-міністр запросив японські компанії до участі в проєктах з розбудови децентралізованої генерації та розвитку відновлювальних джерел енергії.

"Гуманітарне розмінування – ще один важливий напрямок співпраці, і Японія тут серед лідерів у допомозі. Дякуємо за передане обладнання та машини для гуманітарного розмінування, а також фінансування проєкту з навчання саперів ДСНС", – додав Шмигаль.

Представники великих японських компаній зі свого боку запевнили, що готові брати участь у відновленні та тісно співпрацювати з українським бізнесом.

JETRO (Japan External Trade Organization) – Офіс Японської організації зовнішньої торгівлі, незалежний адміністративний орган під егідою Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, створений для сприяння розвитку торговельно-економічного співробітництва з іншими країнами світу.

На початку жовтня Кабінет Міністрів розподілив грантові кошти від Японського агентства міжнародного співробітництва за Програмою екстренного відновлення.

Раніше повідомлялося, що Японія виділила $188 млн на фінансування проєкту з трансферу японських технологій в Україну та створення спільних підприємств.

До того стало відомо, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) вже замовило техніку для потреб гуманітарного розмінування в українських виробників, яку планує передати Державній службі надзвичайних ситуацій в рамках довготривалого партнерства.