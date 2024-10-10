Опалювальний сезон у Києві почнеться з 14 жовтня, але житлові будинки підключать пізніше, – Кличко

Опалювальний сезон у Києві для закладів соціальної сфери розпочнеться з 14 жовтня, опалення для багатоквартирних будинків підключать, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Із понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку", – написав Кличко.

Він додав, що житлові будинки почнуть підключати до опалення, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії", – додав Кличко.

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Як повідомлялося, минулий опалювальний сезон у Києві завершили 28 березня, враховуючи потепління. Розпочали його 16 жовтня 2023 року.