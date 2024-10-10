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Опалювальний сезон у Києві почнеться з 14 жовтня, але житлові будинки підключать пізніше, – Кличко

отопление

Опалювальний сезон у Києві для закладів соціальної сфери розпочнеться з 14 жовтня, опалення для багатоквартирних будинків підключать, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Із понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку", – написав Кличко.

Він додав, що житлові будинки почнуть підключати до опалення, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії", – додав Кличко.

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Як повідомлялося, минулий опалювальний сезон у Києві завершили 28 березня, враховуючи потепління. Розпочали його 16 жовтня 2023 року.

Автор: 

Київ (4705) Кличко Віталій (576) опалення (566) опалювальний сезон (1154)


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Ну і нафіга з 14 жовтня??? 20 градусів за вікном. Там до кінця місяця середня добова температура не буде нижче 10 градусів.

Цілком можно начало опалювального сезону відкласти до 1 листопада. Хоча б тільки по тій причині що в країні ВІЙНА і треба заощаджувати газ на зиму.

Раніше було чітко визначено: коли середньодобова температура складає не більше ХХ градусів на протязі YY днів. А тут, тепло чи холодно - все одно, опалення треба ввімкнути з 14го оскільки гроші на газ треба списувати.
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10.10.2024 16:54 Відповісти
Так ви окрім заголовка текст прочитайте. Там зрозуміло ж написано: для дитячих садочків, шкіл та лікарень, а для решти - коли на протязі трьох діб середньодобова температура буде +8С .
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10.10.2024 17:03 Відповісти
З 15-го похолодання.
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10.10.2024 19:07 Відповісти
И отключения света сразу подтянутся.
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10.10.2024 19:39 Відповісти
з таким кліматом вмикати треба 1 грудня
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10.10.2024 17:39 Відповісти
Навіщо так рано розпочинати? Що би тепло уходило через відкриті вікна?
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10.10.2024 18:39 Відповісти
За тепло наразі потрібно чималеньку сумму ,
отож не потрібно поспішати з його включенням в квартирах при плюсовій температурі повітря 🙁
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10.10.2024 18:54 Відповісти

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