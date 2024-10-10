Російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера

Російський "Лукойл" поповнив тіньовий флот на 25 старих танкерів. Кожен із них купувався окремою офшорною компанією, яка належала іншій, а то й декільком іншим фірмам. Керували кораблями дубайські компанії пакистанського суднового підприємця, якого британські суди переслідують за обман інвесторів.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, всі покупки фінансувала дубайська Eiger Shipping DMCC, що належить Litasco Middle East DMCC, близькосхідній "дочці" "Літаско", нафтотрейдингового підрозділу "Лукойлу".

Eiger виділяла гроші авансом, заздалегідь фрахтуючи підготовку до придбання судна.

Загалом на 25 виявлених танкерів було витрачено понад $700 млн.

Від моменту купівлі судна займалися практично виключно транспортуванням російської нафти (97% усіх поставок, зокрема 82% припало на нафту "Лукойлу"), здійснивши перевезення близько 119 млн барелів. За ціною $60 за барель це майже $7,2 млрд.

Ключовою фігурою у схемі був британський дипломований бухгалтер Джон Ормерод, який давно працює в судноплавній галузі (зараз йому 74 роки). Із 1990 року його фірма Ormerod Allen & Co. надає фінансові послуги учасникам сектору.

Одним із перших танкерів, які для "Лукойлу" купив Ормерод, був Kudos Stars, побудований у 2005 році. Пиблизно 5 грудня 2022 року його за $35 млн придбала у грецької компанії фірма Freyana Shipping Ltd, яка в той самий час була зареєстрована на Маршаллових островах.

Freyana на 100% належала фірмі Grand Eagle Maritime Inc, яка своєю чергою належала фірмі Eudora Ltd. Ормерод був єдиним директором усіх трьох фірм, зареєстрованих на Маршаллових Островах, і 100% власником Eudora.

Покупку фінансувала Eiger, яка зафрахтувала судно на два роки за 129,3 млн дирхамів ОАЕ ($35,2 млн.), згідно з договором від 30 листопада 2022 року, підписаним фінансовим директором Litasco Middle East Валерієм Кільдяровим.

За період із грудня 2022 по серпень 2023 року Ормерод аналогічним чином купив ще 24 танкери. Кожен із них купували різні "дочки" Grand Eagle Maritime, зареєстровані на Маршаллових островах.

Юристи Ормерода у відповідь на запит FT повідомили, що Eiger звернулася до нього наприкінці 2022 року з проханням "придбати судна для торгівлі", оскільки побоювалася зростання вартості фрахту та хотіла зафіксувати витрати за допомогою купівлі танкерів.

З грудня 2022 року набуло чинності ембарго на постачання російської нафти до Євросоюзу та цінова стеля, що обмежувала її продаж $60 за барель. Тільки судна, здатні підтвердити покупку в межах цієї ціни, могли отримати фінансові та страхові послуги у західних компаній.

Враховуючи те, що Eiger зрештою належала "Лукойлу", Ормерод, за словами його юристів, "досконало проаналізував" ситуацію, щоб не порушити жодних санкцій. Насправді ні Eiger, ні Litasco Middle East під ними не були. У 2023 році Ормерод почав позбавлятися фірм, які купували танкери, оскільки, за словами юристів, стурбувався тим фактом, що судна займаються перевезенням виключно російської нафти. Він позбувся їх до вересня 2023 року.

Куплені танкери передавалися під прапор Островів Кука та в управління дубайським компаніям – Radiating World Shipping (16 суден) та Star Voyages Shipping Services (6 суден). Вони тим чи іншим чином пов'язані з уродженцем Пакистану Мухаммадом Тахіром Лахані (наприклад, основним акціонером Star Voyages була його дружина; кілька менеджерів його компаній згадуються в документах про купівлю танкерів фірмами Ормерода).

Лахані володів одним із найбільших у світі бізнесів із утилізації та ремонту суден, отримав громадянство Великої Британії, але в останнє десятиліття працював здебільшого з Дубая.

У квітні 2020 році британський суд видав міжнародний ордер на заморожування активів Лахані та його синів після того, як кредитори його бізнесу звинуватили їх у шахрайстві. Після цього в ході двох судових процесів Лахані було визнано винним в обмані інвесторів та засуджено до виплати колишнім партнерам понад $100 млн.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Росія почала використовувати у своєму тіньовому флоті найбільше в світі плавуче сховище скрапленого природного газу Saam FSU.

У середині липня стало відомо, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

Детальніше про цю схему обходу санкцій читайте в нашому матеріалі "Тіньовий танкерний флот Росії як інструмент фінансування війни"