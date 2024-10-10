"Увімкнути все не вдасться": Галущенко прокоментував обіцянку Зеленського про 1 ГВт потужностей до кінця року

Виконати анонсований президентом Володимиром Зеленським план збудувати 1 ГВт потужностей маневрової генерації до кінця року не вдасться, але потрібне для цього обладнання мають завезти.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів українській редакції Forbes.

"До кінця цього року в Україну мають завезти обладнання на понад 1 ГВт для розподіленої генерації електроенергії. Але увімкнути одразу все не вдасться. У деяких містах ці установки вже стоять, але підключити їх зможуть не раніше січня. Цей процес відбувається як з боку держкомпаній, так і бізнесу", – сказав Галущенко.

Він зауважив, що держава значно спростила встановлення об'єктів генерації електроенергії, але часто ці рішення не працюють.

"Держава за останні роки скасувала для бізнесу багато вимог, які сповільнювали розвиток електрогенерації. Але ці спрощені рішення часто не працюють, і нам доводиться розвʼязувати проблеми в ручному режимі. Наприклад, підключення до мереж", – визнав Галущенко.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінили будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.

У вересні колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що із анонсованого Зеленським плану збудувати 1 ГВт потужностей в Україні побудовано лише близько 60 МВт.