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Новини
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"Увімкнути все не вдасться": Галущенко прокоментував обіцянку Зеленського про 1 ГВт потужностей до кінця року

герман,галущенко

Виконати анонсований президентом Володимиром Зеленським план збудувати 1 ГВт потужностей маневрової генерації до кінця року не вдасться, але потрібне для цього обладнання мають завезти.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів українській редакції Forbes.

"До кінця цього року в Україну мають завезти обладнання на понад 1 ГВт для розподіленої генерації електроенергії. Але увімкнути одразу все не вдасться. У деяких містах ці установки вже стоять, але підключити їх зможуть не раніше січня. Цей процес відбувається як з боку держкомпаній, так і бізнесу", – сказав Галущенко.

Він зауважив, що держава значно спростила встановлення об'єктів генерації електроенергії, але часто ці рішення не працюють.

"Держава за останні роки скасувала для бізнесу багато вимог, які сповільнювали розвиток електрогенерації. Але ці спрощені рішення часто не працюють, і нам доводиться розвʼязувати проблеми в ручному режимі. Наприклад, підключення до мереж", – визнав Галущенко.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінили будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.

У вересні колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що із анонсованого Зеленським плану збудувати 1 ГВт потужностей в Україні побудовано лише близько 60 МВт. 

Автор: 

Зеленський Володимир (2520) електроенергія (4278) Галущенко Герман (207) Міненерго (926)


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Топ коментарі
+10
Після мільярду дронів та дерев
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10.10.2024 20:45
+7
Кто бы сомневался? Трындеть - не мешки ворочать "Велике гігаватництво" оказалось очередной трепотней недонаполеона.
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10.10.2024 21:09
+5
і смартфони не забувай
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10.10.2024 21:33
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Після мільярду дронів та дерев
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10.10.2024 20:45 Відповісти
і смартфони не забувай
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10.10.2024 21:33 Відповісти
За то. Інвестняням, вже 3 ярда виділено
Влада недоумків і клептоманів..
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11.10.2024 10:34 Відповісти
І марафон?
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10.10.2024 20:55 Відповісти
Не міг вже збрехати, як Зеленський.
Все одно ніхто не перевірить...
Ну журналюги понаписують пасквілів - так зеленим паскудам на то давно вже насрати.
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10.10.2024 21:07 Відповісти
Кто бы сомневался? Трындеть - не мешки ворочать "Велике гігаватництво" оказалось очередной трепотней недонаполеона.
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10.10.2024 21:09 Відповісти
Потрібно бути круглим ідіотом щоб повірити в чергове марення тупуватого гундоса про міфічний 1Гвт до кінця року, який до болю нагадує долю 1млрд дерев. А тепер робіть висновок про, так званий, мирний план зеленого мудодзвона.
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10.10.2024 22:18 Відповісти
Ще хтось слухає цього "недоросля"? Та йому напиз....ти, як два пальці об його асфальт...
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11.10.2024 03:02 Відповісти
Просто не заважайте людям ставити вітряки самостійно. Дивно але до сих пір по селам місцеві ради ставлять палки в колеса, і можливість робити малу генерацію є тільки на території приватних домогосподарств, провода по вулиці не можна кинути.
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11.10.2024 03:51 Відповісти
Простим язиком,зново "пи..м як дихаєм".
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11.10.2024 05:43 Відповісти
Не зрозумів?! Він що сумнівається у потужності Препотужнішого?
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11.10.2024 06:19 Відповісти
Він сумнівається, що удари по клавішам роялю дадуть необхідну потужність для генерації, але його сумніви безпідставні, бо один удар по клавіші роялю генерує більше енергії ніж усі атомні станції світу разом взяті. Головне щоб бив найпотіжніший лідор.
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11.10.2024 07:30 Відповісти
Шо, невже Потужний Лідор всесвіту ЗЕ опять потужно ***********?? Та не может такого бить. Чого ми їх терпимо?
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11.10.2024 08:29 Відповісти
ще б сказав, що до кінця року "буде законтрактовано ...", один там зелений унікум постійно цю фразу говорить.
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11.10.2024 12:08 Відповісти
один блок ТЭЦ = 300 мвт. Дурноватое не в состоянии было решить. Зато на дебиломарафон, полицию и тцк деньги ввалили как для себя
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11.10.2024 12:12 Відповісти
Шел третий год войны...
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11.10.2024 13:02 Відповісти
Якщо відлючати світло депутатам і міністрам, а не простим людям світло вже було-б сроблено, а так думають як ці генерючі блоки які надала Европа вкрасти , та ще свою шкоду і бездіяльність спихнути на агрессора, який дійсно є першопричиною, але ж вони ні чого не роблять для країни а тільки крадуть.
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11.10.2024 16:14 Відповісти
Якби вдалося вимкнути мікрофон Зеленського, вже був би плюс.
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11.10.2024 17:01 Відповісти

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