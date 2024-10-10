Нацкомісія дозволила другій компанії в Україні отримати ліцензію на зберігання енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, збирається видати ТОВ "Інтеграл сторедж" ліцензію на зберігання енергії.

Про це йдеться в повідомленні НКРЕКП, передає ЕП.

Відповідне рішення комісія планує ухвалити 15 жовтня.

Зокрема, в постанові йдеться, що компанія звернулася до Комісії із заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії.

"Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні", – сказано в постанові.

За даними YouControl, засновницею та керівником "Інтеграл Сторедж" є Заріна Асадова.

У 2023 році НКРЕКП вперше в історії України видала ліцензію на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії. Тоді ліцензію отримало ТОВ "Будпауер" Сергія Шакалова та Євгена Дідіченка.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія спростила розрахунок тарифів на виробництво тепла для когенераційних установок.

У вересні НКРЕКП підвищила ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" на період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року.