"Укрзалізниця" додала рейси з Києва до Львова та Одеси

АТ "Укрзалізниця" до шкільних канікул призначає рейси додаткових поїздів №191/192 Львів – Київ – Львів та №115/116 Київ – Одеса – Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд №191/192 відправлятиметься з Києва 20, 25 та 27 жовтня о 08:18, прибуття до Львова о 16:05. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме зі Львова у ці ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 21:33.

Водночас поїзд №115/116 відправлятиметься з Києва 27 жовтня о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в цю ж дату о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці", на оновленому сайті https://booking-new.uz.gov.ua/, в чат-боті та в касах вокзалів.

Як повідомлялося, внаслідок ремонтних робіт у Черкаській області низка поїздів, що слідують між Києвом та Одесою, змінить маршрут. Ремонт триватиме до 6 грудня.