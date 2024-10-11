У ЄС трохи зросла кількість українських біженців. Де мешкає найбільше українців
Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах, свідчать дані Євростату.
Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,12млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).
У серпні кількість біженців з України з тимчасовим захистом найбільше зросла у Німеччині (на 11 730; +1,1%), Чехії (на 7 275 тис.; 2%) та Румунії ( на 3 050, 1,8%). Водночас кількість осіб з таким статусом зменшилася лише у трьох країнах ЄС: Польщі (на 1 015 тис.; -0,1%), Франції (на 680 осіб; -1,1%) та Люксембурзі ( на 10, -0,3%).
Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (34,6), Литві (27,6) і Польщі (26,6), тоді як відповідний показник в середньому по ЄС становив 9,3 на тис. осіб.
Станом на 31 серпня громадяни України становили понад 98,3% тих, хто отримав тимчасовий захист.
У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину (45,1%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти – майже третину (32,3%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (22,6%) від їх загальної кількості.
Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець липня 2024 року мали трохи більше 4,1 млн людей.
Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.
На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.
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З тих "біженців" яких я особисто знав/знаю....100 % "тікали" за дармовими євро,пайками,можливістю отримати громадянство тих країн і ВІЧНО,зображуючи з себе нещасних жертв війни,жити в шоколаді,отримуючи євро і не працюючи.
а это что, не зависть?
По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F Словарю Даля , зависть - это «досада по чужом добре или благе», завидовать - «жалеть, что у самого нет того, что есть у другого»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-2 [2] . По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Словарю Ушакова , называется «желанием иметь то, что есть у другого»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-3 [3] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0 Спиноза определял зависть как «неудовольствие при виде чужого счастья» и «удовольствие в его же несчастье»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-4 [4] . «Зависть полагает начало раздору [среди людей]», - отмечал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82 Демокрит
Поїдь, падлюко, та поживи !!
Щодо другої... Якраз українська діаспора і заздрить біженцям, бо "новим європейцям і американцям" важко пахати прийшлося, щоб знайти "місце під сонцем", а біженцям все "легко дісталося". А ще колишні українські, звісно ж, не брали ніякої соціальної та фінансової допомоги, все самі, все самі🫤
Ще одна поширена риса у діаспоряни - зверхність. Вони ж, бачте, податки платять. І "чому це біженці мають жити на мої гроші"? Не знаю як в ЄС, але в США це стосується виключно українців, хоча емігрантів, в т.ч., нелегалів тут хоч греблю гати. Маю на увазі латиносів. Але діаспорі кишені жмуть саме українці. Які стають до роботи і так само пашуть і сплачують податки. Але ж це біженці, українці, а діаспора - то вже американці, типу вищий рівень (куди ж нам). Я кажу про рівень людини, а не рівень країни. Вони вважають себе людьми вищого рівня.
У Польщі живе знайомий, до речі. Виїхав працювати на складах до повномасштабної війни, приїжджав в Україну, то так зверхньо до своїх же друзів говорив, та й про Україну в цілому, що його прозвали "пан пшек". Не спілкуємося вже.
Тож я сподіваюся, що отакі сноби залишаться там, куди вони повтікали, а в Україну повернуться ті, хто її любить.
До речі, повертаються і з Америки, не тільки з ЄС. Не тому, що пожили на дармові гроші, а тепер їм перестали платити, а тому, що скучили за рідною землею, за нашими людьми, нашим менталітетом; за нашим, часто бидлуватим спілкуванням, нашою корупцією, нашою жахливою медициною, жахливим повітрям. А все тому що тут те саме, подекуди в гірших масштабах. Ну і долари. Які, як заробляєш так і витрачаєш. А Україна все ж рідна. Просто ми любимо жалітися і нарікати і на корупцію і на те, про що я вище написала. А американці на весь світ з усіх платформ кричать про те, що вони зверхнація, про права людей, рівності громадян, свободу, боротьбу за усе хороше проти усього поганого. Лицемірство. І такими ж лицемірами часто стають і наші, ті що вже діаспора. А я скажу так: куди там Америці до України.
І кожен знайомий, що повернувся з ЄС каже: краще нашої країни немає. І мабуть не тому, що їм тут, в Україні фіндопомогу платять чи поселяють в безкоштовне житло. І вдома ще досі війна, московити обстрілюють навіть відносно безпечні регіони
.....А я скажу так: куди там Америці до України....... шедевр
Хто тобі сказав, як саме я вважаю? Сприймай, як хочеш, що мені з того? Але свободу слова мусиш поважати і попускатимеш вдома на кухні. До речі, щодо адекватного сприйняття - залежить не від мене. Якщо у когось неадекватне сприйняття, то це не до мене, а до психотерапевта.
Щодо непанянки і маніпуляторші - ок, переживу, хоча з останнім я не згодна, бо це не аргументована тупа спроба образити.
Але от цікаво, а "дрібні маніпуляторші" хіба не в курсі "що, де і як? І хіба ті, хто в курсі не можуть бути маніпуляторами?
Коротше, я бачу, вас вже три "розумних" мушкетери
Далі абсолютно тупа фраза про борцуху... Де хоч десь в моєму коменті натяк про це? Я тут від тебе хочу добитися хоч якоїсь логічно вибудованої відповіді, хоч на якийсь мій коментар, але замість цього вже на фронт відправляєш. До цього - образи... Дивний ти мужик (можливо)
І іще одне! Щоб ти знало: напередодні повномасштабної війни я поїхала в Бучанський військомат. Мене не взяли, бо потрібні люди з досвідом і відповідною освітою. Живим щитом в Гостомель я вже була, втекла ще коли Гостомель був окупований. І я в Америці зараз ЛИШЕ тому що війна, а не тому що емерикен дрім. І лише тому що у мене тут мама - громадянка США. Єдина рідна людина, що була за кордоном коли я втекла. Я з кожної зп доначу нашій армії. І яка б ти **** не була, я тебе чи когось іншого на фронт не жену. Ні разу. Ні в одному коментарі будь-де. А от ти вже не перша паскуда чоловічої (можливо) статі, яка сидить за кордоном і відправляє жінок на фронт.
Але ж це лише такий у тебе тупий тролінг.
Тому "паскудо" бабської статі, і або захищай землю, яку вважаєш своєю, або закрий свого гнилого рота.
Теж з Німеччини клянчиш "спонсори, возьмітє мєня в Амєріку"?
Гостомель він захищав😂, (дійсно, цікаво, таке прям співпадіння) і військомат не потрібен йому. Навіть, щоб записатися в тероборону, потрібно було звертатися в військомат, та ще й в сусідню Бучу. Пздун.
Ти хіба що сраку свою захищав, тікаючи в Німеччину. Якщо не сидів там ще до повномасштабного вторгнення.
Ще й брехло: сиділо в Німеччині, і раптом під Гостомелем матеріалізувалось. На якій це ти підставі без військомату, без тероборони поперлося в Гостомель? Хто тобі повноваження такі дав? Форму? Зброю? Чи ти у нас член озброєного бандформування був? Брехло нещасне. Вчора кулькову ручку в руках тримав, а назавтра він вже преться Гостомель обороняти з такими як він. Ага. Не з ідальго Кужугєтовим (чи як там його), часом?
Не знаю, де ти там контузію собі заробив, що контужений - я бачу. Тільки Гостомель тут ні до чого. Ти ж начиталося про те, які ловлять усіх підряд і виписуєш тут фентезі. Не було тебе ні в Гостомель ні в Україні в той час. Ти навіть не під своїм ім'ям пишеш, херр сцикун. Ховаєш морду під нікнеймом, ховаєшся в Німеччині. Гостомель він обороняв.😂
Як я вже тобі писала, попускатимеш вдома на кухні.
2. Помни - оппонент всё время должен доказывать, что он не верблюд. Если он будет доказывать любую ерунду, то у него не будет времени разоблачать тебя и зрителям будет казаться, что ты ведёшь.
7. Если тебя поймали на подтасовке или ошибке, делай вид, что ничего не случилось и переведи спор на другую тему, где ты можешь захватить инициативу. Никогда не признавай своих ошибок, не оправдывайся и не защищайся - это недостойно настоящего троля.
14. Не бойся с наглой мордой заявлять, что белое - это чёрное, а чёрное - это белое. Как ни странно, доказать обратное очень тяжело.
17. Никогда не кончай спор первым. Дождись, когда оппоненты поймут, что с тобой говорить бесполезно и свалят, а потом заяви о своей победе.
19. И, наконец, последнее… Помни, все вокруг знают, что ты - троль. Поэтому Вас не должно заботить их мнение. Все это ты делаешь, чтобы подняться в своих глазах, а не в чужих.
Я, до речі, замолода для комсомолу.
Можна сказати --- озолотився!
Як тільки перестали рідне місто перетворювати на купу щебню --- повернулися.
Так от! Поїдь, падлюко, та поживи там!
Не забудь захопити велику торбу --- для євро!!
яйцевибір 73% зебілів, що клінічні ідіоти чи куркабіженці??? А особисто від мене, мені прикро, що після стількох століть знущань кацапами над українцями, кількість щелепозвихнених біженців зашкалює.
Також не забувайте про насильне заселення України кацапами. Частина "щелепозвихнених" рвонула до гондурасєї, ну, це зовсім кончені. Ті , що хитріші, кинулись на Захід. Так, їх багато, та якщо б тільки в них щелепи були вивихнуті... Там ще й мізки навиворіт.
Одна з перших помилок української влади --- відміна в паспорті графи "національність". Толерантнісь, пля!
Потім почалося --- а де ж у владі українці???
А я як Будда, всім нашим бажаю добра і щастя, і східнякам, і західній. То це я отже "росіянин", чи ви? Ви вже зовсім починаєте втрачати людську подобу, що рашисти, що наші "титульні", різниці небагато. Немає нації з більшою ненавистю до українців в Європі, ніж росіяни та українці.
ще намалювалось тут два "тіпа дівки", які такі патріотки, що аж ікра в рот не лізе. то чого ви тут робите, патріотки "з патріотами", бігом на фронт, там є робота і для жінок. в мене в підрозділі жінок не було, але в батальйоні було дівчат 22 особи, коли я ще був у війську.
Але всі знають, що таке вже виходило від рашистських шовіністів типу гіркіна, дугіна, проханова. Такий образ "завистливого" украинця створювали в рашистських пропагандистських фільмах, типу "Брат", да і в радянський час теж таке було.
"Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов'язок, ; твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ", - сказав Івченко.
Заборонити виїзд із України дітям: Корчинський зробив гучну заяву
У нас є залізо, ми зачистимо всіх ухилянтів, - Євген Дикий
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А вам не здається, що такі заяви мають ознаки геноцида і фашизму? Подумайте. Я не просто від ліхтаря щось кажу, у мене базовані приклади. І так, коли я бачу в черговий раз що ті хто поїхали погані, мене вже тригерить. І все.
...
Тому знаєте, по вам Нюрнберг плаче з такими поглядами. Ви власне нащадки НКВС з оголошенням охоти на відьом і ворогів народу. Концатобори ще запропонуйте для перевиховання поганих українців. А це.., українці Канади теж зрадники?
Як сказало мені одне, з яким я дискутувала на фб: " тільки ти одна віриш що u4u це програма для тимчасового прихистку, усі розуміють, що це шанс виїхати і жити в найкращій країні".
Не те, щоб це зрадники, але й правда, хай таке залишається подалі від України. Я тільки за.
Дуже ****** на те, що ти троль-провокатор, як і твій сородич Sergei Kutumov, з яким ви лайкаєте одне одного
"Логіка желєзная правда" а це про що?
Хай Бог милує, таке тупе. ви з колегою-тролем хоч в школі вчилися?
Это ПОДЛО - наголосовать в 2019 году за невменяемого Диктатора и Узурпатора Власти и его мародерское окружение, а после сбежать в чистенькую мирную Европу, а погибать на фронте в основном должны хлопцы с украиномовной части Украины ( личные наблюдения за лечащимися ранеными в больницах и госпиталях судя по их языку общения).
Хоча в Польщі я зустріла лише узкоязичних з різних куточків України, окрім Півдня. І так, ніхто не був за Україну, як саме незалежну українську державу.