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У ЄС трохи зросла кількість українських біженців. Де мешкає найбільше українців

біженці,українці

Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах, свідчать дані Євростату.

Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,12млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У серпні кількість біженців з України з тимчасовим захистом найбільше зросла у Німеччині (на 11 730; +1,1%), Чехії (на 7 275 тис.; 2%) та Румунії ( на 3 050, 1,8%). Водночас кількість осіб з таким статусом зменшилася лише у трьох країнах ЄС: Польщі (на 1 015 тис.; -0,1%), Франції (на 680 осіб; -1,1%) та Люксембурзі ( на 10, -0,3%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (34,6), Литві (27,6) і Польщі (26,6), тоді як відповідний показник в середньому по ЄС становив 9,3 на тис. осіб.

Станом на 31 серпня громадяни України становили понад 98,3% тих, хто отримав тимчасовий захист.

У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину (45,1%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти – майже третину (32,3%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (22,6%) від їх загальної кількості.

Кількість українських біженців у ЄС станом на кінець серпня

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець липня 2024 року мали трохи більше 4,1 млн людей. 

Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

Автор: 

біженці (707) мігранти (437) Євросоюз (5183)


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Топ коментарі
+15
Ці вже тікають не від москалів, а від заведених теперішньою владою порядків. Не здивуюся, правда, якщо серед них понад 73% виборців Зеленського.
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11.10.2024 16:59
+13
Дійсно, на регіони західної України значно менше прилітає рашистських ракет, але казати, що вони чули про війну тільки по телевізору це несправедливо. В них в рази більше людей, хто пішов на фронт і відповідно багато загиблих, це горе в них торкнулося багатьох родин.
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12.10.2024 08:59
+12
З тих "біженців" яких я особисто знав/знаю....100 % "тікали" за дармовими євро,пайками,можливістю отримати громадянство тих країн і ВІЧНО,зображуючи з себе нещасних жертв війни,жити в шоколаді,отримуючи євро і не працюючи.....
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11.10.2024 22:23
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Ці вже тікають не від москалів, а від заведених теперішньою владою порядків. Не здивуюся, правда, якщо серед них понад 73% виборців Зеленського.
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11.10.2024 16:59 Відповісти
Так і є, щонайменше три чверті.
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11.10.2024 18:35 Відповісти
А вони і з початку війни тікали не від москалів, вони їх чекали, а бігли від військових дій, щоб потім повернутися "уже когда прийдет россия", як вони сподівалися.
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13.10.2024 00:23 Відповісти
Ти прихильників рускага міра. Ви б бачили, як вони піняться, коли я з ними розмовляю українською . Чмошниці.
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13.10.2024 09:30 Відповісти
З тих "біженців" яких я особисто знав/знаю....100 % "тікали" за дармовими євро,пайками,можливістю отримати громадянство тих країн і ВІЧНО,зображуючи з себе нещасних жертв війни,жити в шоколаді,отримуючи євро і не працюючи.....
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11.10.2024 22:23 Відповісти
Благодаря им к украинцам, кто после победы поедет в Европу с ранениями и контузиями, отношение будет как к дармоедам и приспособленцам.
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12.10.2024 03:15 Відповісти
Так і є. А ще серед тих "беженцев" - 70% проросійських ватників.
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12.10.2024 08:49 Відповісти
вірно.а ще я звернув увагу,що в Києві дуже зросло використання укрмови,на вулицях люди говорять укрмовою...а потім зрозумів-просто за кордон чкурнули представники кацапоменшини і маланці....
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12.10.2024 11:48 Відповісти
Специально обращаюсь к вам по русски, так как уверена, что это ваш родной язык и вы работаете на рашку, Нарратив о "завистливой" натуре украинцев создан в россии.
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12.10.2024 09:08 Відповісти
... https://biz.censor.net/user/533294

З тих "біженців" яких я особисто знав/знаю....100 % "тікали" за дармовими євро,пайками,можливістю отримати громадянство тих країн і ВІЧНО,зображуючи з себе нещасних жертв війни,жити в шоколаді,отримуючи євро і не працюючи.

а это что, не зависть?

По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F Словарю Даля , зависть - это «досада по чужом добре или благе», завидовать - «жалеть, что у самого нет того, что есть у другого»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-2 [2] . По https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Словарю Ушакова , называется «желанием иметь то, что есть у другого»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-3 [3] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0 Спиноза определял зависть как «неудовольствие при виде чужого счастья» и «удовольствие в его же несчастье»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-4 [4] . «Зависть полагает начало раздору [среди людей]», - отмечал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82 Демокрит
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12.10.2024 10:26 Відповісти
Це не заздрість, а констатація факту. Але все ж таки більш ненавистних, підлих, жадібних і заздрісних людей ніж росіяни нема. І в допису Ю.Малко немає жодної досади, типу того, що у нього чогось нема.
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12.10.2024 10:37 Відповісти
Ви знайшли одного Діму на 4 мільйони абсолютно притомних українців з біженців? Небагатий улов скажу я вам)
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12.10.2024 11:40 Відповісти
В основному пише про мільйонні статки біженців сволота, яка сама не спробувала тих "дармових грошей" , та в евакуації й дня не була!
Поїдь, падлюко, та поживи !!
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12.10.2024 10:49 Відповісти
Щодо першої частини, я згодна.
Щодо другої... Якраз українська діаспора і заздрить біженцям, бо "новим європейцям і американцям" важко пахати прийшлося, щоб знайти "місце під сонцем", а біженцям все "легко дісталося". А ще колишні українські, звісно ж, не брали ніякої соціальної та фінансової допомоги, все самі, все самі🫤
Ще одна поширена риса у діаспоряни - зверхність. Вони ж, бачте, податки платять. І "чому це біженці мають жити на мої гроші"? Не знаю як в ЄС, але в США це стосується виключно українців, хоча емігрантів, в т.ч., нелегалів тут хоч греблю гати. Маю на увазі латиносів. Але діаспорі кишені жмуть саме українці. Які стають до роботи і так само пашуть і сплачують податки. Але ж це біженці, українці, а діаспора - то вже американці, типу вищий рівень (куди ж нам). Я кажу про рівень людини, а не рівень країни. Вони вважають себе людьми вищого рівня.
У Польщі живе знайомий, до речі. Виїхав працювати на складах до повномасштабної війни, приїжджав в Україну, то так зверхньо до своїх же друзів говорив, та й про Україну в цілому, що його прозвали "пан пшек". Не спілкуємося вже.
Тож я сподіваюся, що отакі сноби залишаться там, куди вони повтікали, а в Україну повернуться ті, хто її любить.
До речі, повертаються і з Америки, не тільки з ЄС. Не тому, що пожили на дармові гроші, а тепер їм перестали платити, а тому, що скучили за рідною землею, за нашими людьми, нашим менталітетом; за нашим, часто бидлуватим спілкуванням, нашою корупцією, нашою жахливою медициною, жахливим повітрям. А все тому що тут те саме, подекуди в гірших масштабах. Ну і долари. Які, як заробляєш так і витрачаєш. А Україна все ж рідна. Просто ми любимо жалітися і нарікати і на корупцію і на те, про що я вище написала. А американці на весь світ з усіх платформ кричать про те, що вони зверхнація, про права людей, рівності громадян, свободу, боротьбу за усе хороше проти усього поганого. Лицемірство. І такими ж лицемірами часто стають і наші, ті що вже діаспора. А я скажу так: куди там Америці до України.
І кожен знайомий, що повернувся з ЄС каже: краще нашої країни немає. І мабуть не тому, що їм тут, в Україні фіндопомогу платять чи поселяють в безкоштовне житло. І вдома ще досі війна, московити обстрілюють навіть відносно безпечні регіони
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12.10.2024 13:46 Відповісти
в лучших традициях пропаганды, Кстати я что что-то пропустил коррупция на Украине исчезла или снизилась ?
.....А я скажу так: куди там Америці до України....... шедевр
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12.10.2024 14:03 Відповісти
Ти дебіл чи маніпулятор? Чи руснявий?
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12.10.2024 14:20 Відповісти
Ну что вы что вы, я пребываю в полнейшем восхищении сим опусом, про коррупцию просто уточнил
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12.10.2024 14:34 Відповісти
Моє питання проігнороване і досі відкрите. Що ж, за сім позвольтє сєбє откланяться і уходітє по-англійськи.
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12.10.2024 15:11 Відповісти
Я уважаю ваше неправильное мнение
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12.10.2024 15:40 Відповісти
А ти чьіх будеш, інтєллігєнт фейковий? Руснявий? Бо тільки русняві включають "дворяніна", коли немає аргументів, а ляпнуть щось дуже хочеться.
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12.10.2024 17:29 Відповісти
я сам по себе
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12.10.2024 17:32 Відповісти
было бы что может быть и ляпнул
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12.10.2024 17:34 Відповісти
ну я бачу, що ти точно не "дворянка"-панянка. написала таку дурню, та й ще вважаєш, що її хтось має сприймати адекватно... попустись, непанянко, тут читають і пишуть не тільки такі дрібні маніпуляторші, як ти, а ще й ті, які в курсі що, де і як.
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13.10.2024 00:20 Відповісти
А розум у тебе з дворянством асоціюється? Норм👏😅 А що саме дурня з того, що я писала? Чи як і у отих двох тролів - 0 аргументів, 3 кг гівна?
Хто тобі сказав, як саме я вважаю? Сприймай, як хочеш, що мені з того? Але свободу слова мусиш поважати і попускатимеш вдома на кухні. До речі, щодо адекватного сприйняття - залежить не від мене. Якщо у когось неадекватне сприйняття, то це не до мене, а до психотерапевта.
Щодо непанянки і маніпуляторші - ок, переживу, хоча з останнім я не згодна, бо це не аргументована тупа спроба образити.
Але от цікаво, а "дрібні маніпуляторші" хіба не в курсі "що, де і як? І хіба ті, хто в курсі не можуть бути маніпуляторами?
Коротше, я бачу, вас вже три "розумних" мушкетери
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13.10.2024 15:53 Відповісти
я тобі тільки одне скажу - раз ти така ультра патріотка і борцуха з усім поганим за все хороше, то нема чого тут писати тим, які без тебе все розуміють, а давай галопом на фронт, навіть на 2 чи 3 лінію. там жіночі вміння і рука дуже будуть в пригоді, та й в принципі руки, без статі стануть в пригоді.
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13.10.2024 16:22 Відповісти
Галопом на фронт, бо мене мужик (можливо) з німецьким прапором біля імені (можливо свого) відправляє? Я бачу, ти усіх на фронт відправляєш, коли аргументів 0.
Далі абсолютно тупа фраза про борцуху... Де хоч десь в моєму коменті натяк про це? Я тут від тебе хочу добитися хоч якоїсь логічно вибудованої відповіді, хоч на якийсь мій коментар, але замість цього вже на фронт відправляєш. До цього - образи... Дивний ти мужик (можливо)
І іще одне! Щоб ти знало: напередодні повномасштабної війни я поїхала в Бучанський військомат. Мене не взяли, бо потрібні люди з досвідом і відповідною освітою. Живим щитом в Гостомель я вже була, втекла ще коли Гостомель був окупований. І я в Америці зараз ЛИШЕ тому що війна, а не тому що емерикен дрім. І лише тому що у мене тут мама - громадянка США. Єдина рідна людина, що була за кордоном коли я втекла. Я з кожної зп доначу нашій армії. І яка б ти **** не була, я тебе чи когось іншого на фронт не жену. Ні разу. Ні в одному коментарі будь-де. А от ти вже не перша паскуда чоловічої (можливо) статі, яка сидить за кордоном і відправляє жінок на фронт.
Але ж це лише такий у тебе тупий тролінг.
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13.10.2024 17:03 Відповісти
я вже з фронту, а ти? ви всі такі, поцріотки і поцріоти, коли зловлять за язик, то його зразу в сраку ховаєте за мережевом тупого ляпання. Ти в ніякому військкоматі не була, бо я просто взяв автомат і з такими ж як інші простими людьми, які зроду нічого іншого за кулькову ручку не тримали пішли захищати Київ. БЕЗ ВІЙСЬККОМАТУ, бо він тоді нафіг не працював і таким же чином не потрібен був.
Тому "паскудо" бабської статі, і або захищай землю, яку вважаєш своєю, або закрий свого гнилого рота.
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13.10.2024 18:04 Відповісти
а що саме цікаво, поцріотко, що я якраз Гостомель і захищав і під ним отримав поранення і контузію. тому або бігом з під американської маминої юпки в Україну допомагати не язиком, а руками, або пішла за кацапським кораблем.
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13.10.2024 18:11 Відповісти
Ти брешеш, троляка. Я не знаю, чому модератори тебе ще не видалили - треба було б. А такого гівна повно на фб: сидять за кордоном і табунами відправляють жінок на фронт. Це коли нуль аргументів по темі.
Теж з Німеччини клянчиш "спонсори, возьмітє мєня в Амєріку"?
Гостомель він захищав😂, (дійсно, цікаво, таке прям співпадіння) і військомат не потрібен йому. Навіть, щоб записатися в тероборону, потрібно було звертатися в військомат, та ще й в сусідню Бучу. Пздун.
Ти хіба що сраку свою захищав, тікаючи в Німеччину. Якщо не сидів там ще до повномасштабного вторгнення.
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13.10.2024 22:12 Відповісти
отак воно... немає що сказати... тільки особисті образи, ти примітивна трольчиха, зелена ботва. нічого по суті та й ще показуєш, що ти нічого не знаєш. капець, які є недалекі особи, навіть не особистості. Тримайся "маминої юбки в сша" (ох же і легенда) і менше розказуй, кому що робити. бувай, ботва.
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13.10.2024 23:51 Відповісти
😂 тупий троль, оте все, що ти написав мені - це все про тебе. Захотів перевести розмову на мене, коли я почала задавати тобі питання, ясно вказуючи на твою тупість? Та хрін там. Ти мені на жодне питання не відповів, хоча сам же доїпався до мене. Бо тупий троль.
Ще й брехло: сиділо в Німеччині, і раптом під Гостомелем матеріалізувалось. На якій це ти підставі без військомату, без тероборони поперлося в Гостомель? Хто тобі повноваження такі дав? Форму? Зброю? Чи ти у нас член озброєного бандформування був? Брехло нещасне. Вчора кулькову ручку в руках тримав, а назавтра він вже преться Гостомель обороняти з такими як він. Ага. Не з ідальго Кужугєтовим (чи як там його), часом?
Не знаю, де ти там контузію собі заробив, що контужений - я бачу. Тільки Гостомель тут ні до чого. Ти ж начиталося про те, які ловлять усіх підряд і виписуєш тут фентезі. Не було тебе ні в Гостомель ні в Україні в той час. Ти навіть не під своїм ім'ям пишеш, херр сцикун. Ховаєш морду під нікнеймом, ховаєшся в Німеччині. Гостомель він обороняв.😂
Як я вже тобі писала, попускатимеш вдома на кухні.
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14.10.2024 05:56 Відповісти
останній раз тобі, дурі набитій відповім. якщо ти, гімно, втікло в сша під юбку американської мами, то я з перших днів був на фронті, мене поранило і контузило і я проходив реабілітацію в Німеччині і сюди й повернувся після того, як мене списали і тут мої німецькі колеги по професії мені допомогли роботу найти. А ти як було гнидою з цицьками, так нею і залишишся, зрозуміло, ботва? На її запитання ще відповідай - ти, самка собаки, не варта того, щоб до тебе взагалі зверталися. Пішла за кацапським кораблем, профура.
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14.10.2024 13:12 Відповісти
З перших днів воював, тримаючи до цього лише кулькову ручку. Без військомату. Отак взяв і пішов під Гостомель😂. Без підготовки, без документів, без зброї, боз форми... Бо хто б тобі все це дав, якщо ти сам собі пішов. Не лопатою, часом, воювало, брехло?
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14.10.2024 13:43 Відповісти
1. Никогда не отвечай прямо на поставленный вопрос и не раскрывай полностью свою позицию. Так ты оставишь себе больше места для отступления, сказав «я имел в виду совсем не это.
2. Помни - оппонент всё время должен доказывать, что он не верблюд. Если он будет доказывать любую ерунду, то у него не будет времени разоблачать тебя и зрителям будет казаться, что ты ведёшь.
7. Если тебя поймали на подтасовке или ошибке, делай вид, что ничего не случилось и переведи спор на другую тему, где ты можешь захватить инициативу. Никогда не признавай своих ошибок, не оправдывайся и не защищайся - это недостойно настоящего троля.
14. Не бойся с наглой мордой заявлять, что белое - это чёрное, а чёрное - это белое. Как ни странно, доказать обратное очень тяжело.
17. Никогда не кончай спор первым. Дождись, когда оппоненты поймут, что с тобой говорить бесполезно и свалят, а потом заяви о своей победе.
19. И, наконец, последнее… Помни, все вокруг знают, что ты - троль. Поэтому Вас не должно заботить их мнение. Все это ты делаешь, чтобы подняться в своих глазах, а не в чужих.
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13.10.2024 16:28 Відповісти
Мене не цікавить, що там написано у виданому тобі посібнику. Мені було цікаво чи відповіси ти аргументовано хоч на якийсь коментар, але ж хіба тролі для цього виригують свої коментарі?
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13.10.2024 17:06 Відповісти
2. Помни - оппонент всё время должен доказывать, что он не верблюд. Если он будет доказывать любую ерунду, то у него не будет времени разоблачать
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13.10.2024 17:38 Відповісти
14. Не бойся с наглой мордой заявлять, что белое - это чёрное, а чёрное - это белое. Как ни странно, доказать обратное очень тяжело
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13.10.2024 17:40 Відповісти
уймись уже, ты победила
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13.10.2024 16:29 Відповісти
Твої коментарі усі як по тролячому темнику, а потім в кінці про мою перемогу. Знову тупа троляча маніпуляція. З тебе більше нічого вже не витягнеш, я бачу...
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13.10.2024 17:10 Відповісти
И, наконец, последнее… Помни, все вокруг знают, что ты - троль. Поэтому Вас не должно заботить их мнение. Все это ты делаешь, чтобы подняться в своих глазах, а не в чужих.
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13.10.2024 17:39 Відповісти
..нема слів..відчувається комсомольський вишкіл !
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12.10.2024 18:25 Відповісти
Це про що? Аргументи будуть чи аби ляпнуть?
Я, до речі, замолода для комсомолу.
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12.10.2024 19:27 Відповісти
Щодо відношення так званої укр.діаспори до нових українців, все так і є 100%.
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13.10.2024 02:19 Відповісти
жир з монітору стікає, коли читаю як повертаються)
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13.10.2024 22:14 Відповісти
Ага! От я сам, тікав з двома дітьми та трьома онуками за "дармовими євро та пайками"!!
Можна сказати --- озолотився!
Як тільки перестали рідне місто перетворювати на купу щебню --- повернулися.

Так от! Поїдь, падлюко, та поживи там!
Не забудь захопити велику торбу --- для євро!!

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12.10.2024 10:59 Відповісти
Не звертайте на нього уваги. Він - подоляцький троль. Хвора, заздрісна і ображена нелюдь.
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13.10.2024 09:36 Відповісти
Сьогодні ми живемо саме так як вчора проголосували... Не натякаю на вас, але для початку варто ж вияснити, що ж було першим: яйце вибір 73% зебілів, що клінічні ідіоти чи курка біженці??? А особисто від мене, мені прикро, що після стількох століть знущань кацапами над українцями, кількість щелепозвихнених біженців зашкалює.
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13.10.2024 12:24 Відповісти
У всьому винувате загальне виборче право. Ідіотів(зебілів) завжди буде більше, що зрозуміло з усіх виборів в Україні та й у світі, останнім часом.
Також не забувайте про насильне заселення України кацапами. Частина "щелепозвихнених" рвонула до гондурасєї, ну, це зовсім кончені. Ті , що хитріші, кинулись на Захід. Так, їх багато, та якщо б тільки в них щелепи були вивихнуті... Там ще й мізки навиворіт.
Одна з перших помилок української влади --- відміна в паспорті графи "національність". Толерантнісь, пля!
Потім почалося --- а де ж у владі українці???
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14.10.2024 13:07 Відповісти
В богатых странах других беженцев не бывает
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14.10.2024 08:04 Відповісти
З мешкаючих поруч громадян України 90 % не володіють укр мовою, бо вони зі Сходу в тч з під окупації через московію виїхали. В кращому разі до держави ставляться нейтрально. Решта 10% західна Україна де про війну лише ТВ показує. Але всі дружно за перемогу переможну, бо ж кінець війні і їхньому неробству та соціалу буде кінець. Кормлять, лікують ще й спати вкладають та гроші дають.
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12.10.2024 08:39 Відповісти
Дійсно, на регіони західної України значно менше прилітає рашистських ракет, але казати, що вони чули про війну тільки по телевізору це несправедливо. В них в рази більше людей, хто пішов на фронт і відповідно багато загиблих, це горе в них торкнулося багатьох родин.
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12.10.2024 08:59 Відповісти
Гм, а ви хотіли б, щоб вони були за поразку?
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12.10.2024 09:00 Відповісти
Вы украинофоб и за уничтожение украинцев выступаете вы.
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12.10.2024 09:09 Відповісти
Та невже. Почитайте коменти вище, там безліч побажань нашим від наших. І вже не перший раз бачу від тих, хто тут залишився, і втопитися в тисі, забило насмерть тцк так і треба біосміттю, і Корчинський закликає зняти з них виплати, і неадекватні пропозиції від влади позбавляти власності/громадянства/права дітей на навчання. Ви гірші за будь-кого.

А я як Будда, всім нашим бажаю добра і щастя, і східнякам, і західній. То це я отже "росіянин", чи ви? Ви вже зовсім починаєте втрачати людську подобу, що рашисти, що наші "титульні", різниці небагато. Немає нації з більшою ненавистю до українців в Європі, ніж росіяни та українці.
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12.10.2024 09:43 Відповісти
кацап? троль? ухилянтський біженець? якщо українці такі погані і нікчемні,чому ви з маніакальною впертістю хочете нас завоювати?
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12.10.2024 11:56 Відповісти
ти коли на фронт підеш? мені особисто тут "грудки рвав", що капець, який патріот і все ось-ось будеш захищати неньку Україну. Чи ти тупорилий подляцький троляка і за копійку немалу тут маніпулюєш, вішаєш ярлики і роз1єднуєш українців краще, чим кацапи... .чи ти кацап може?

ще намалювалось тут два "тіпа дівки", які такі патріотки, що аж ікра в рот не лізе. то чого ви тут робите, патріотки "з патріотами", бігом на фронт, там є робота і для жінок. в мене в підрозділі жінок не було, але в батальйоні було дівчат 22 особи, коли я ще був у війську.
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13.10.2024 13:33 Відповісти
Дойче хер,ти заслуговуєш тільки на одну відповідь: йди 🖕
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13.10.2024 14:54 Відповісти
все, здох борцун. передавай іншій зеленій плісняві з ботоферми подоляка чи зараз вже литвина "пламєнний прівєт", ви ж там тільки по-кацапськи балакаєте, то на людях свій язик заставляєте українські звуки видавати, покручі. було б просто чудесно, якби всі ви пішли за кацапським кораблем і там затримались назавжди, брехуни і шахраї.
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13.10.2024 16:28 Відповісти
В Тисі втопилось приблизно 40 чоловік, для чого роздувати з мухи слона ?
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12.10.2024 19:29 Відповісти
Аби вийшла в двір квітник попорати, чую сирена поліцейська і сигнали автомобільні, військового хоронити везуть. І так щодня. Моя область межує з Польщею.
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12.10.2024 22:13 Відповісти
Російська агентура працює на сайті. Nick Heinen відверте поливає брудом українську націю, і тим самим ображає віськових, які воюють і тих , хто загинули. Nick каже "вот такі українці погані, від них треба бігти". Виходячи з його допису, залишається тільки додати, що є "чудесный русский мир и душевные россияне" до яких нам треба приєднатися.
Але всі знають, що таке вже виходило від рашистських шовіністів типу гіркіна, дугіна, проханова. Такий образ "завистливого" украинця створювали в рашистських пропагандистських фільмах, типу "Брат", да і в радянський час теж таке було.
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12.10.2024 09:27 Відповісти
Не пересмикуйте. Хто крім мене бажає щастя всім, хто зміг влаштуватися в Європі, Америці, Новій Зеландії? Ну покажіть. Суцільна оскаженіла недоброзичлива зграя навколо. Любіть своїх сородичів, підтримуйте, не діліть за будь якою ознакою на вищих і нижчих, тих хто заслуговує життя і начебто ні, не роз'єднуйте західну і східну, бідних та багатих, тих хто воює і тих хто ні. Не маніпулюйте, жодним чином не ображаю військових, моя до них повага не знає меж.
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12.10.2024 09:50 Відповісти
Я не пересмикую. Я цитую ваші слова, про те, що українці такі заздрісні і кажу, що це нарратив російської пропаганди. Стосовно тих, хто виїхав, я особисто їм не заздрю, розумію, навіть, що часом їм нелегко. Але кажу, що багато з них чекали росіян і навіть казали "переждем пока придет россия на Украину и тогда вернемся". А ваша фраза "Ми найгірша нація від якої треба бігти, якщо ти українець" це бруд саме на всіх українців і більш за все на військових, поранених та загиблих, а також на тих мирних людей, які з початку війни кидалися на російські танки, допомогали військовим. За те саме, таку різанину в Бучі влаштували їм влаштували рашисти.
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12.10.2024 10:17 Відповісти
Тому що пані є дуже погані приклади, їх вже починає бути критична більшість.

"Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов'язок, ; твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ", - сказав Івченко.

Заборонити виїзд із України дітям: Корчинський зробив гучну заяву

У нас є залізо, ми зачистимо всіх ухилянтів, - Євген Дикий

Відмовлять у медичній допомозі: на українців, що ухиляються від мобілізації, чекають обмеження

А вам не здається, що такі заяви мають ознаки геноцида і фашизму? Подумайте. Я не просто від ліхтаря щось кажу, у мене базовані приклади. І так, коли я бачу в черговий раз що ті хто поїхали погані, мене вже тригерить. І все.
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12.10.2024 12:00 Відповісти
А вы наверное ждете прихода русского мира. Могу вас уверить, что первое что рашисты сделают, это мобилизуют всех с целью дальнейших завоеваний, вот им и расскажете, что они что-то неправильно делают. Они уже вычистили мужское население донбасса. Даунецкие тоже любили рассказывать какая плохая украинская нация, хотя сами и были частью Украины.
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12.10.2024 12:37 Відповісти
Ти реально комсомолка.....і гнеш лінію партії в найкращих совкових традиціях
...
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12.10.2024 18:33 Відповісти
Всі у тебе комсомоли😂
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12.10.2024 19:28 Відповісти
В нього більш ніж назвати когось комсомольцем розуму не вистачає
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13.10.2024 00:36 Відповісти
Дійсно не всі зрадники, що поїхали, але більша частина.
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12.10.2024 12:38 Відповісти
Дуже добре, ви власне підтвержуєте мої припущення, в меморіз. Тобто всі мамки з дітьми, які вивезли їх з розбомбленого Херсона, Маріуполя, Запоріжжя, які тікали від жахів Бучи, це все зрадники. З дітьми включно і старими батьками. Там чоловіків то 21% аж. Ви читали в принципі що ви пишете? Ну я не кидаюсь на людей за російську, але це ви нею постійно послуговуєтесь, не я. І оголошуєте зрадниками всіх без розбору, в тому числі людей, яким просто некуда повернутись, хату снарядом розбило.

Тому знаєте, по вам Нюрнберг плаче з такими поглядами. Ви власне нащадки НКВС з оголошенням охоти на відьом і ворогів народу. Концатобори ще запропонуйте для перевиховання поганих українців. А це.., українці Канади теж зрадники?
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12.10.2024 12:59 Відповісти
Про Канаду не скажу, але в Америку ломляться правдами і неправдами. Не тільки жінки з дітьми, а й мужики. І часто навіть не ті, що на початок повномасштабної війни перебували в Україні. І основний аргумент - не війна, а "а што ета родіна мнє дала?" Вони тікають не від війни, а в "світле американське майбутнє", "жити нове життя" в Америці. А війна для них - то лазівка, шанс.
Як сказало мені одне, з яким я дискутувала на фб: " тільки ти одна віриш що u4u це програма для тимчасового прихистку, усі розуміють, що це шанс виїхати і жити в найкращій країні".
Не те, щоб це зрадники, але й правда, хай таке залишається подалі від України. Я тільки за.
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12.10.2024 14:13 Відповісти
Дійсно, я не розумію зараз воплі типу того що "треба повертати людей". Не потрібні Україні більшість з таких громадян. Аргумент, що не вистачає робочих рук, вважаю не дуже правільним. Головне щоб закінчилась війна перемогою, а кому працювати знайдеться. У крайньому випадку можна укласти якісь контракти з громадянами з інших країн. Вони в усякому випадку не будуть кликати сюди росію.
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12.10.2024 14:30 Відповісти
Краще б ця мерзота з такими поглядами виїхала до росії, обо китаю, а так в цивілізованих країнах вони паплюжять Україну.
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12.10.2024 14:37 Відповісти
..навіть якщо так ....вони тобі сонце заступають ?!... Чи в кампот насрали ?!))
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12.10.2024 18:35 Відповісти
"Навіть якщо так" що? Що саме? Ти доносити думки вмієш чи аби висратись на форумі?
Дуже ****** на те, що ти троль-провокатор, як і твій сородич Sergei Kutumov, з яким ви лайкаєте одне одного
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12.10.2024 19:33 Відповісти
трудно спорить, логика железная правда, вы с гончаровой там тоже друг друга лайкаете, Надеюсь по той же причине
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12.10.2024 19:53 Відповісти
"Надєюсь по той же прічінє" це про що? З якої причини?
"Логіка желєзная правда" а це про що?
Хай Бог милує, таке тупе. ви з колегою-тролем хоч в школі вчилися?
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13.10.2024 00:25 Відповісти
Гнуснейшая привычка карликовых умов - приписывать свое духовное убожество другим
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13.10.2024 06:12 Відповісти
жіночки, бігом на фронт, там і жіночі руки потрібні. нема чого такий запал тут, на форумі випускати у тупориле маніпулювання.
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13.10.2024 13:35 Відповісти
Ви маніпулюєте. Я кажу про те, що більшість з тих, що виїхали підтримують путіна і росію. Все. Доречі я не вважаю, що вони мають повертатися. Нехай залишаються там де вони є. Ви тут ще будете розказувати про український фашизм чи нацизм. Після всього того що наробили тут справжні нацисти росіяни. Більшовиків я ніколи не підтримувала, навіть за часи СССР. Подивиться картину, що намалювали наші художники за реальними фактами "Історія Марічки". Там весь біль дитини. Ви точно з тих, хто з задоволенням дивився всі медведчуківські телеканали, там була така ж риторика як у вас.
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12.10.2024 14:23 Відповісти
..для чого ті нісенітниці писати???
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12.10.2024 18:37 Відповісти
Концтабори для українців, які ******* Україну вже створили ваші улюблені рашисти на окупованих територіях. Справжній концтабір в селі Ягідне Чернігівської області, де загинуло мирне населення і це було зафіксовано і передано в міжнародний суд європейськими прокурорами.
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13.10.2024 00:43 Відповісти
Все эти так называемые беженцы, а в большинстве своем по факту губители страны своего бывшего проживания, в основном с Юго-Востока, то есть сторонники халявы. Только раньше они хотели расейской халявы от Путла и соответственно так и голосовали с 1991 года, а когда их любимая Расеюшка припёрлась с ракетами-снарядами-шахедами ... они вприпрыжку помчались за европейской халявой, хотя из Польши очень легко попасть в Расею, отправившись на север в Калининградскую область, но ...

Это ПОДЛО - наголосовать в 2019 году за невменяемого Диктатора и Узурпатора Власти и его мародерское окружение, а после сбежать в чистенькую мирную Европу, а погибать на фронте в основном должны хлопцы с украиномовной части Украины ( личные наблюдения за лечащимися ранеными в больницах и госпиталях судя по их языку общения).
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12.10.2024 14:36 Відповісти
Дуже багато воює з тих, хто голосував за Зеленського. І виїжджає дуже багато тих, хто за віком ще не міг за нього голосувати або голосували за Порошенка. А в Америку, на додачу, ще й тікають ті, хто в Європі проживав до повномасштабного вторгнення і навіть до 2019.
Хоча в Польщі я зустріла лише узкоязичних з різних куточків України, окрім Півдня. І так, ніхто не був за Україну, як саме незалежну українську державу.
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12.10.2024 19:51 Відповісти
Воюють в основному люди з сіл та райцентрів, тому суржикомовні та україномовні.
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13.10.2024 02:05 Відповісти
Обожнюю "свободу слова" по-українськи....всі коментарі, які виходять за межі політкоректності...просто витирають !)))... Чудова позиція штрауса. Якщо того небачу...то його й нема !?)))
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13.10.2024 08:06 Відповісти
не повіриш, але є певні правила та умови їх дотримання, та уяви собі, що вони ще й прописані... та спробуй на ютубі чи де інде втиснути певні слова чи вислови, вони просто не з'являються...
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13.10.2024 12:35 Відповісти
Чувак...ти прирівняв піську до пальця...ти бачиш де ютуб ??... Тепер подивися де дзюра цензору...!))
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13.10.2024 15:01 Відповісти
вибач, одразу й не усвідомив, що ти носій 20-ти членів, а клаву тицяєш пісюаністичним оргАном керованим макітрою-еспаньйолкою...
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13.10.2024 15:06 Відповісти
Вся та з...сучена підЗЕлупна пліснява, яка наголосувала українофобів, клоунів дегенератів і ФСБшну агентуру, а потім дружно повтікала за кордон, чомусь впевнена в своїй безкарності. Але....Вже багато хто в курсі справи, що лікувальні п,явки, для відсмоктування мізкового гною не забаряться, в тій чи іншій формі відвідати цей гнилий контингент.
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14.10.2024 13:19 Відповісти

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