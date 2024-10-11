У "Харківобленерго" украли дротів та обладнання на понад 17 мільйонів

Із початку 2024 року на Харківщині зафіксували 47 випадків крадіжок енергообладнання, що сповільнює роботи з відновлення електрики після ворожих обстрілів регіону.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Харківобленерго".

Зазначається, що внаслідок крадіжок підприємству нанесено збитків на 17,5 млн грн.

Зокрема, зрізали 73 кілометри дротів на лініях електропередачі, поцупили 3,7 тони трансформаторного масла. Також злодії крадуть опори та елементи трансформаторних підстанцій – є приклад крадіжки частини обладнання ПС-110/6 – збитки становила 8,2 млн грн.

На сьогодні в 43-х випадках крадіжок працівниками поліції проводяться заходи щодо встановлення винних осіб. У чотирьох випадках правоохоронці їх вже встановили.

Як повідомлялося, влітку НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання. У 2021-2022 роках унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами компанія отримала збитків на 12,5 млн грн.