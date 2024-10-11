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Новини
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У "Харківобленерго" украли дротів та обладнання на понад 17 мільйонів

У Харківобленерго вкрали обладнання та проводів на 17 мільйонів

Із початку 2024 року на Харківщині зафіксували 47 випадків крадіжок енергообладнання, що сповільнює роботи з відновлення електрики після ворожих обстрілів регіону.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Харківобленерго".

Зазначається, що внаслідок крадіжок підприємству нанесено збитків на 17,5 млн грн.

Зокрема, зрізали 73 кілометри дротів на лініях електропередачі, поцупили 3,7 тони трансформаторного масла. Також злодії крадуть опори та елементи трансформаторних підстанцій – є приклад крадіжки частини обладнання ПС-110/6 – збитки становила 8,2 млн грн.

На сьогодні в 43-х випадках крадіжок працівниками поліції проводяться заходи щодо встановлення винних осіб. У чотирьох випадках правоохоронці їх вже встановили.

У Харківобленерго вкрали обладнання та проводів на 17 мільйонів

Як повідомлялося, влітку НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка заволоділа коштами АТ "Харківобленерго" під час закупівлі енергетичного обладнання. У 2021-2022 роках унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами компанія отримала збитків на 12,5 млн грн.

Автор: 

крадіжка (113) електроенергія (4278) Харківобленерго (10)


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Топ коментарі
+9
У стані війни, це не проста крадіжка, а ДИВЕРСІЯ!
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11.10.2024 12:08
+7
Треба називати речі своїми іменами. Це не вори- бомжі, це ворожі діверсанти. Бо чотири тони трансформаторной олії ще на чомусь вкрасти треба і десь продати
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11.10.2024 12:09
+2
а само Харьковоблэнерго спиз...ло в 10 раз больше на тендерах))) все цены в 3 раза выше рыночных. откаты....
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11.10.2024 12:09
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У стані війни, це не проста крадіжка, а ДИВЕРСІЯ!
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11.10.2024 12:08 Відповісти
Тому і нема війни!!!!
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11.10.2024 17:18 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами. Це не вори- бомжі, це ворожі діверсанти. Бо чотири тони трансформаторной олії ще на чомусь вкрасти треба і десь продати
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11.10.2024 12:09 Відповісти
Бггг)) Чотири тонни - це 5 трансформаторів потужністю 630 - 100 ква. Продати? Та льохко - на опалення. Не треба теорії змов. Чи до війни дроти не крали
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11.10.2024 12:25 Відповісти
630 - 1000
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11.10.2024 12:26 Відповісти
а само Харьковоблэнерго спиз...ло в 10 раз больше на тендерах))) все цены в 3 раза выше рыночных. откаты....
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11.10.2024 12:09 Відповісти
Не совпаденіє.
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11.10.2024 12:34 Відповісти
харківська зелена та блакитна вата краде сама в себе ...
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11.10.2024 12:36 Відповісти
Та Ти шо?
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11.10.2024 13:05 Відповісти
Коррупция на час войни = стенка, кражи туда же
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11.10.2024 14:07 Відповісти
Крадуть мідь , так як вона дорого коштує на ринку !!
Добре охороняти потрібне все добро ,
від кончених крадіїв🙁
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11.10.2024 14:31 Відповісти

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