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Новини
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Нацбанк подав до Ради законопроєкти про перейменування копійок у шаги

нбу,нацбанк

Національний банк розробив та подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України з "копійки" на "шаг".

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Національний банк звертається з проханням підтримати ініціативу НБУ з відновлення історичної справедливості у сфері грошового обігу та зміни назви української розмінної монети з "копійка" на питомо українську – "шагˮ, – йдеться у листі регулятора до голови ВР Руслана Стефанчука.

Зазначається, що Нацбанк вважає дерусифікацію та декомунізацію в монетарній сфері обов’язковою умовою для ствердження української грошової одиниці як невід’ємного атрибуту суверенної держави та сучасної української нації.

Ухвалення відповідних законопроєктів не передбачає додаткових витрат. При цьому уже відкарбовані монети спеціально не вилучатимуть, вони будуть перебувати в обігу разом з новими шагами.

Наступного року Нацбанк планує відкарбувати 20 мільйонів монет.

Як повідомлялося, Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України. 

Експерти та історики підтримують зміни. Зокрема, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України Андрій Бойко-Гагарін зазначає, що "шаг" для позначення дрібної монети є суто українською назвою для дрібних монет, тому її повернення до сучасного грошового обігу – логічне та науково обґрунтоване.

Автор: 

ВР (2889) монети (179) НБУ (9340)


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Топ коментарі
+47
НАФІГА?

- у нас нація скоротилась на 16 млн

- у нас чиновники крадуть так як ніхто і ніде

- у нас фронт сиплеться і кожен день по 4-5 сіл втрачених

Давайте перейменуєм копійки. ОК я згоден що треба перейменувати і знищити русизми, але копійки нашо хз
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11.10.2024 13:07
+42
Копійки у зв'язку з кінцем "епохи бідності" і так вже в минулому. Розмінними стали гривні. НБУ більше немає чим зайнятися. Це мабуть така "стабілізація" нац валюти з боку НБУ
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11.10.2024 13:09
+39
Як собацы немає що робити - вона лиже яйця
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11.10.2024 13:09
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Країна сюреалізму - Шапітолій.
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11.10.2024 22:41 Відповісти
во время войны тратить гроши на изготовление пресс-форм на новые монеты могут только долбо...ы, которые не знают куда потратить гроши. а самое интересное шо на эти копейки или шаги КУПИТЬ НЕЧЕГО . НА БАЗАРЕ минимальная купюра 10 гривен, меньше ничего не стоит.
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11.10.2024 23:00 Відповісти
Просто їбанут..і.
Як і вся інша зелена шобла.
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12.10.2024 01:13 Відповісти
Шаг-, це слово російське,а от крок в самий раз...)
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12.10.2024 08:56 Відповісти
шсторично часть гривні це рубль
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12.10.2024 09:43 Відповісти
"Національний банк звертається з проханням підтримати ініціативу НБУ з відновлення історичної справедливості у сфері грошового обігу та зміни назви української розмінної монети з "копійка" на питомо українську - "шагˮ, - йдеться у листі регулятора до голови ВР Руслана Стефанчука.

Інформацію про українську грошову одиницю під назвою "шаг" знайти нелегко. У нумізматичних словниках вказано, що це дрібна грошова одиниця, яка використовувалася в XVII столітті, коли українські землі входили до складу Польщі і Литви.

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12.10.2024 10:53 Відповісти
Нормально. Показують видимість роботи, що вони чимось зайняті. От, гляньте що ми напридумали. Тепер купу паперів треба перероблювати - значит кілька тисяч людей зайняті і не зря зарплату получають. А то би що вони робили - пішли на виробництво зброю робити? Нііі, нам це не потрібнюо. Неначасі!
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12.10.2024 14:42 Відповісти
Я не проти замість копійок ввести монети "ШАГ"(питання до всториків),але є одне!!!.Це звичаїні гроші (друк чи штамповка вимагає нових затрат з бюджету),крім того для їх стабільності потрібна міцна економіка.Вона у нас є ???НІ, приборкана інфляція-НІ-тіки зростає.Презідент-грамотний ,успішний бізнесмен-НІ.Прем'єр міністр-шістка донецького крімінального авторітета 90х.
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12.10.2024 17:21 Відповісти
Нє, ну втримати фінансову систему, стабільність гривні, то не на часі, стримати інфляцію та не допустити неконтрольованої девальвації то не на часі, розібратися з просроченим терміном погашення облігацій и зовнішніх і внутрішніх, нє не цікаво, знайти вихід із де факто дефолту країни, ні бо соціологія підведе, що будемо робити, о а давайте копійки шагом назвем
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12.10.2024 20:42 Відповісти
Прикро, але в країні нема правительства, є 5-6 менеджерів і то запроданці
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12.10.2024 20:44 Відповісти
йой, і що то таке: правительства??? То від слова лідор вЗесвіту, що править в ОПі?
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12.10.2024 23:37 Відповісти
Правительство від слова квартальство.Все логічно.
Очікуємо,коли суд перейменують на "правіловку".
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13.10.2024 11:28 Відповісти
Я просто в а)(ує-чим це доможе нам сьогодні-ну якщо бабло пиляти,то такі да.
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12.10.2024 23:42 Відповісти
І все !?... Більше проблем нема....
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13.10.2024 08:07 Відповісти
А що можна купити за 50 копійоК?
А що можна купити за 90 копійок?
А може копійки скасувати і "шаги" не вводити?
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13.10.2024 23:50 Відповісти
ШАг это по размерам и качеству бумаги будет как билетик в тромвае / тролейбусе?
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14.10.2024 08:34 Відповісти
Як то кажуть зараз або ніколи. Бо і 50 коп. монета нікому не потрібна і собівартість вища за номінал. Додайте вартість труду бухгалтерів, касирів тощо.
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14.10.2024 10:39 Відповісти
А що робити з уже існуючими копійками ?
Зараз всі розіб'ють свої монетниці і будуть возами перти копійки на обмін.
А потім зберігатимуть так само роками трилітрові баняки нових відкарбованих шагів.
Ну скажіть, у кого немає вдома запасу копійок
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14.10.2024 10:47 Відповісти
Саме на часі тим займатись - теж саме, як перекладання плитки на одеських тротуарах, єдиного марафону, чи висаджування квітів у покровську, замість будування оборонних споруд, закупівлі дронів чи виплати бойових військовим…
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14.10.2024 14:14 Відповісти
що перейминовувати? 50 та 10 копійок, бо інших ВЖЕ немає? І які скоро з обігу зникнуть??))))))) от смішні))
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14.10.2024 15:18 Відповісти
де беруть траву?
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14.10.2024 20:35 Відповісти
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