АРМА придбає військові облігації на 2 мільярди. Ці гроші належали онлайн-казино, пов’язаному з РФ

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) придбає військові облбігації на 2 млрд грн.

Про це повідомляє очільниця АРМА Олена Дума у Telegram.

"Ці кошти знаходилися на рахунках компаній, що надають послуги онлайн-казино в Україні та пов'язані з російським бізнесом і капіталом", – йдеться у повідомленні.

Раніше суду передав в управління АРМА кошти у сумі 2,6 млрд грн. Нацагентство спільно з ДБР списали ці гроші з банківських рахунків компанії на поточний рахунок АРМА в державному банку.

Згідно з законом, АРМА може купувати військові облігації в обсягах, погоджених урядом, але не більше ніж 80% коштів на депозитних рахунках Агентства, тому можливий обсяг придбання військових облігацій складає наразі 2 млрд грн.

Наказ про придбання зазначеного обсягу облігацій вже підписано, його має погодити Кабінет Міністрів.

Загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, яка становить більше 10 млрд грн.

Як повідомлялося, у серпні суд передав АРМА арештовані на рахунках онлайн-казино PIN-UP 2,2 млрд грн. Ці кошти арештували в межах розслідування схем легалізації майна "за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів".