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Велика приватизація: Кабмін погодив продаж ОГХК власнику оператора Vodafone за 4 мільярди

огхк

Кабінет Міністрів погодив продаж державного пакета у розмірі 100% акцій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" за 3,94 мільярда гривень.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.

Він нагадав, що цього тижня відбувся аукціон з приватизації державної "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

"Це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд. Майже 4 млрд грн запропонував переможець аукціону. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства. Сьогодні уряд ухвалює рішення про продаж державного пакету акцій ОГХК за цю суму", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" стало ТОВ "Цемін Україна", яке запропонувало сплатити за актив 3,94 млрд грн, що лише на 40 млн грн більше стартової ціни. Згідно із чинним законодавством, у випадку, якщо на об'єкт великої приватизації претендує лише один покупець, остаточне рішення про продаж має погодити Кабмін.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Хто приватизує ОГХК?

ТОВ "Цемін Україна" через зареєстровані у Нідерландах компанії Cemin B.V. та Telco Investments B.V. опосередковано належить NEQSOL Holding непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова.

Найбільшим його активом в Україні є мобільний оператор "Vodafone Україна", який NEQSOL Holding придбав наприкінці 2019 року у російської групи "МТС" за $734 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.

АТ "ОГХК" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Автор: 

Кабмін (7794) приватизація (1354) ОГХК (134) ФДМУ (1371) Vodafone (163)


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Топ коментарі
+13
Не зрозуміло навіщо продавати титанові надра?звісно щоб знищити щось розуму не треба, а от зробити потрібен і розум і чесність, тому що, щоб купити тітан черга стоїть на 10 років вперед, як кажуть він їсти не просить, відгружай напівфабрикати і рахуй кошти, тому що це рідкоземельний метал без якого не можлие виробництво в стратегічних галузях, авіа,космос і оборонка. До речі ЕС запропонував Сербії в обмін на літіїві надра де буде їх частка 50% стати членом ЕС. А якщо потрібно розікрасти країну, зробити беззахісною, шкоду то активи з яких спокон вічно можливо було отримувати прибутки і валюту розпродають та щей офшорам.
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11.10.2024 17:22
+10
завжди пишуть за скільки продали, і ніколи не пишуть ринкову вартість.
а чому???
а щоб люди не акуєлі від побаченого
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11.10.2024 17:05
+7
Водафон - це руснявий МТС.
Тобто продали русні. Молодці. Які шахти вони не захопили військами, ті привласнили адміністративно.
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11.10.2024 17:28
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завжди пишуть за скільки продали, і ніколи не пишуть ринкову вартість.
а чому???
а щоб люди не акуєлі від побаченого
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11.10.2024 17:05 Відповісти
за скільки продали то і є ринкова...
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11.10.2024 19:25 Відповісти
Згадайте продаж Криворіжсталі...
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11.10.2024 22:44 Відповісти
Не сміши.
А хто встановлює " ринкову ватрість"?
Якщо все більш- менш чесно і покупців штучно не відсіювали, то скільки дали, то є " ринкова вартість"
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11.10.2024 20:16 Відповісти
ти коли виставиш своє автто на продаж, то не прицінюйся, по чому такі машини,
пиши продам та чекай пару трійку дзвінків
вибереш хто дасть більше, тому продасиш.
лиш пам,ятай тобі ніхто не запропонуэ реальну вартість.
і ще.
коли заганяють авто на митну територыю України машину куплену за 450 евро, то наші"
дуже добре знають її ринкову вартість та злуплять з тебе 2500 і більше податку.
от тобі, скільки дають...
а в такий час, лиш ворог України може продавати жержпідприємства, бо нема ціни.
війна,
світові покупці не прийдуть
от і роблть деребан!!!
п,ятиповерховий будинок в Києві віддали за 75000 баксів
зправки Бєні пішли по 70000 баксів, в яких лиш резервуари дорожче коштують
не кажучи про приміщення обладнання та інфраструктуру, а воно все разом потягне від півляма, сама хреновенька
а продали по 70, бо ***** """стільки дали"""" і дав хтось, ну дуже свій
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11.10.2024 23:14 Відповісти
Ти ще мало галіматьї нашкрябав .
Читай ще раз, не дійде, ще, і ще.

"Якщо все більш- менш чесно і покупців штучно не відсіювали, то скільки дали, то є " ринкова вартість"'

Це навіть не заправки, що за безцінь продав Приват. Ці компанії кожного місяця генерували ЗБИТКИ для держави.
І гнерували б і далі, кожного дня витягуючи гроші із наших гаманців.
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11.10.2024 23:29 Відповісти
как можно национальных операторов связи давать на откуп иностранцам??, тем более из экс-ссср???, уже б амерам тот уран отдали....
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11.10.2024 17:12 Відповісти
А де ти тут побачив національного оператора зв'язку?
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11.10.2024 18:13 Відповісти
Гаражний розпродаж.
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11.10.2024 17:21 Відповісти
Не зрозуміло навіщо продавати титанові надра?звісно щоб знищити щось розуму не треба, а от зробити потрібен і розум і чесність, тому що, щоб купити тітан черга стоїть на 10 років вперед, як кажуть він їсти не просить, відгружай напівфабрикати і рахуй кошти, тому що це рідкоземельний метал без якого не можлие виробництво в стратегічних галузях, авіа,космос і оборонка. До речі ЕС запропонував Сербії в обмін на літіїві надра де буде їх частка 50% стати членом ЕС. А якщо потрібно розікрасти країну, зробити беззахісною, шкоду то активи з яких спокон вічно можливо було отримувати прибутки і валюту розпродають та щей офшорам.
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11.10.2024 17:22 Відповісти
3,94 мільярда гривень можна "відбити" менше року.....
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11.10.2024 17:26 Відповісти
А вкрасти "тут і зараз" можна тільки один раз...
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11.10.2024 17:29 Відповісти
Водафон - це руснявий МТС.
Тобто продали русні. Молодці. Які шахти вони не захопили військами, ті привласнили адміністративно.
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11.10.2024 17:28 Відповісти
Казали, що Водамутна то хфганцузький...
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11.10.2024 17:37 Відповісти
Ага, тільки чомусь всі номери МТС свого часу автоматично стали саме водафоном.
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11.10.2024 17:44 Відповісти
продали їм свій бізнес і тільки
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11.10.2024 17:54 Відповісти
Так продали, як Дуров тєлєгу з росії забрав.
Забрати забрав, а ключі залишив.
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11.10.2024 17:57 Відповісти
Вадафон- це Алієв, президент Азербайджану, номіналтно належить групі компаній близького до нього бізнесмена.
За 30 років що гірнича компанія перебувала у " державній власності", на її доїїнні збагатилися під сотню сімей вищих політиків і посадовців і десяток мільонерів стали мультіміліонерами.
І всі роки держава то і робила, що компесувала збитки компанії.
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11.10.2024 20:22 Відповісти
Vodafone - это британская компания, которая покрывает всю Европу и не только. Но у украинского Водофона от него только название.

А компания Алиева - это Bakcell и Azercell. Vodafone они выгнали из Азербайджана.
Часть акций Azercell принадлженит Turkcell, а часть акций Turkcell принадлжит российской Альфа-Групп. Альфа-Групп принадлежит Veon, которой приналдежит Киевстар. А еще Миркородская и Моршинская. Как-то так. Это лишь одна из цепочек.
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11.10.2024 20:57 Відповісти
Вывеска " Водафон"-это бренд, своего рода франчайзинг. Ничего общего с тем, кто реально владеет той или другой телефонной компанией
Я покупаю у Водафона право называть свою телефонную компанию Водафоном хоть в Украине, хоть на Доминикане.
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11.10.2024 21:32 Відповісти
Ничего подобного. Это в Украине только бренд купили. Водафону принадлежат компании в 21 стране. А вот еще в 40 странах партнерская сеть.
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11.10.2024 22:00 Відповісти
в мене виникає лиш одне запитання, нащо (очевидь збиткове) підприємтсво з профілем:
https://biz.censor.net/news/3513941/hto_pryvatyzuye_oghk_za_4_milyardy_gryven

Мегахолдінгу охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі.

Ще й Титанова руда одна з найрідкісніших, наші на ній не вміють гроші заробити, то нехай азери заробляють? там підозрюю москальська частка теж присутня, бо як чув у американців, що більшість Титану по території СРашки знаходиться...
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11.10.2024 17:31 Відповісти
а титанові побрякушки найбільше ********** ті самі американці -- ладні за них величезні кошти віддавати
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11.10.2024 17:33 Відповісти
Ті
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11.10.2024 17:34 Відповісти
Не розказуй казок.
Якраз " наші" озолотилися на збитках державної компанії, доїли ту компанію всі кому не лінь, починаючи із Кучми і його зяти, і Фірташ і Коломойський і ще десяток придворних бізнесменів, що заробляли і Яуковичу і Тюльці.
І все це святотза рахунок того, що бюджет потім компенсував збитки
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11.10.2024 20:26 Відповісти
ти "не шариш" -- офіційно воно збиткове для ДЕРЖАВИ, тому й вона його "позбулася"
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11.10.2024 20:35 Відповісти
Ну так ящо " збиткове для держави", то мабуть дуже добре .
Потрібно було і надалі державі погашати за рахунок пенсіонерів ті збитки.
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11.10.2024 20:42 Відповісти
дійсно не шариш, їм дюже гроші зараз чомусь потрібні, "а далі хоч пожежа
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11.10.2024 21:32 Відповісти
а ще коч сайт *** почитай їх офіційний, до чого тут Кучма:
"Акціонерне Товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" утворилась у 2014 році шляхом об'єднання потужностей Вільногірського гірничо-металургійного комбінату у Дніпропетровській області та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату у Житомирській області."
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11.10.2024 20:40 Відповісти
А коли утворилися "Вільногірський гірничо-металургійного комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувального комбінату у Житомирській області." , до Кучми, чи після ?
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11.10.2024 20:45 Відповісти
Алекс... так і до сталіна можна дійти в питаннях "коли"....
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11.10.2024 21:30 Відповісти
До сталіна непотрібно, а от першим, хто почав доїти державні гірничні підприємства в Україні був Пінчук, Коломойський, Сєня Могілєвич через Фірташа, і Жеваго.
Це все починалось при Кучмі.
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11.10.2024 21:35 Відповісти
"доїти державні гірничні підприємства" першими почали високопоставлені члени КПРС,
просто вони будували дачі на Алтаї та купували Волги, бо була "холодна війна" і не було змоги десь в Європі купити...
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11.10.2024 23:19 Відповісти
Якби підприємство було збиткове то воно булоб і нахрін нікому не потрібне!
Їх навмисне банкротять щоб продати! Ще з часів кучми, до нього люди користувалися товарами та послугами, а при ньому раптом людям все перстало бути потрібним... і почався дерибан підприємств, який назвав приватизацією, і справді не назве ж це дерибаном або шахрайством, якось некомільфо
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11.10.2024 22:54 Відповісти
так а я на що натякаю?!! у вас уже в усіх майже якийсь "російський слід" як напишеш щось саркастичне, іронічне чи сатеричне...
знаєте у кого теж відсутнє сприйняття цих понять?! у нашого "гаранта"!
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11.10.2024 23:07 Відповісти
Кучма кучма кучма... то якась мантра у вас яка виправдовує навіть нинішнього президента та парламент, бо Кучма..
А що зробили в усіх інших країнах "соціалістичного табору" з держпідприємствами Сересер?
Націоналізували чи капіталізували???
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11.10.2024 23:13 Відповісти
З тих чвсів і повелося... підприємства наповнюють не бюджет країни, а кишені олігархів
А країна опинилася гола й боса і з протягнутою рукою. 😰 Приватизацію потрібно переглянути!
Якщо були порушення чи занижена ціна (пам"ятаємо приклад Криворіжсталі) то приватизацію, відмінити!
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11.10.2024 23:30 Відповісти
Robert
Титан- один з найпоширеніших елементів земної кори. Його вміст у ній біля 0,6%.
Проте виробництво металу енергозатратне і екологічно шкідливе - використовуються магній і хлор
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12.10.2024 21:42 Відповісти
Може так вирішували І при призначенні Міністра оборони України??
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11.10.2024 17:34 Відповісти
Титан небоходим для создания ракет, снарядов, самолетов... Сейчас Украина поставляет титан на россию. Теперь будет поставлять проще - хозяин один - москали.
Какая вообще приватизация может быть во время войны???
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11.10.2024 17:36 Відповісти
ну незнаю...
ніби "авіаційний" алюміній використовують на сьогодні, а Маск старшіп ліпить з нержавійки...
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11.10.2024 17:39 Відповісти
Давай ИИ спросим.

Титан также применяется в российском стрелковом вооружении, ракетах и снарядах. Вот несколько конкретных примеров:

1. Российские ракеты

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР): в конструкциях таких ракет, как Р-36М "Воевода" (по классификации НАТО SS-18 "Satan") и Тополь-М, титан используется в частях корпуса и двигателях. Лёгкий и прочный титан помогает снизить вес ракеты, что увеличивает её дальность и манёвренность. Особенно важно это для ракет, которые должны преодолевать большие расстояния и при этом быть устойчивыми к экстремальным условиям при входе в атмосферу и высоких перегрузках.

Оперативно-тактические ракеты: в некоторых российских тактических ракетах, таких как "Искандер", титан применяется для создания компонентов корпуса, а также элементов двигательной системы. Лёгкость и прочность титана способствуют улучшению летных характеристик и стойкости к перегрузкам.

2. Снаряды

Танковые бронебойные снаряды: в снарядах, таких как бронебойные подкалиберные снаряды (БПС) для танков, применяются титановые сплавы для элементов стабилизаторов и сердечников. Титан помогает снизить вес снаряда при сохранении его высоких пробивных характеристик, что позволяет танку поражать бронетехнику на больших дистанциях с высокой точностью. Примером могут служить снаряды для современных российских танков, таких как Т-90 и Т-14 "Армата".

Артустановки и гаубицы: титан используется в некоторых компонентах ствольных систем для уменьшения веса и повышения долговечности. Это важно для мобильных артиллерийских установок, таких как 2С19 "Мста-С" и другие системы, обеспечивая высокую устойчивость к износу при стрельбе и облегчая транспортировку.

3. Пули

Титан используется не так часто в пулях, как другие материалы (например, свинец или сталь), но в некоторых случаях титан применяется для улучшения баллистических характеристик или создания специализированных типов пуль:

Бронебойные пули: титан может быть использован в качестве сердечника для бронебойных пуль. Он легче, чем вольфрам и другие тяжёлые материалы, но при этом достаточно прочен, чтобы проникать через броню. Например, титановые сердечники могут использоваться в пулях, применяемых спецназом для поражения целей с защитой (например, бронежилеты или легкобронированная техника).

Пули для спортивной стрельбы: титан может использоваться для изготовления легких пуль для спортивной или высокоточной стрельбы. Лёгкость и прочность титана позволяют улучшить точность стрельбы на дальних дистанциях.

4. Стрелковое вооружение

Пистолет ПЯ (Ярыгина): в некоторых версиях этого российского пистолета могут использоваться титановые элементы, такие как рамка, затвор или ствол. Применение титана в конструкции пистолетов снижает их вес, улучшает коррозионную стойкость и делает оружие более надёжным в тяжёлых условиях эксплуатации.

Винтовка СВД (снайперская винтовка Драгунова): для модификаций этой знаменитой винтовки могут использоваться титановые компоненты, такие как ствольная коробка или части прицела. Титан помогает снизить вес оружия и повысить его износостойкость, особенно при длительной эксплуатации в суровых условиях.

Автомат АК-12: в новейших версиях автомата Калашникова, таких как АК-12, могут использоваться титановые компоненты для снижения веса и повышения прочности. Это особенно важно для военных операций, где важно снизить нагрузку на солдат при сохранении огневой мощи.

Титановая снайперская винтовка СВЧ (Снайперская Винтовка Чукавина): в некоторых модификациях этой современной российской снайперской винтовки используются титановые компоненты для облегчения конструкции и повышения её прочности. Титан помогает сделать оружие более маневренным и удобным для переноски.

5. Бронежилеты и каски

Титановая броня: для производства современных бронежилетов используются титановые пластины. Титановые бронежилеты легче, чем стальные, но при этом обеспечивают высокий уровень защиты от пуль и осколков. Примером может быть серия защитных комплектов, применяемых российскими спецподразделениями, где титан используется для элементов брони.

Титановая каска: в прошлом советские и российские военные использовали титановую броню для касок, такие как каска ШС-68, которые были легче стальных аналогов и обеспечивали защиту головы солдат от осколков и огнестрельного оружия.

Титан в российском оружии и боеприпасах используется для повышения прочности, снижения веса и улучшения эксплуатационных характеристик, что делает его незаменимым материалом для создания современного вооружения.
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11.10.2024 18:26 Відповісти
Не знаю, иені той "ии" не авторитет, власні мізки на то є
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11.10.2024 19:44 Відповісти
Сомневаюсь.
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11.10.2024 20:58 Відповісти
то якшо я самі сумніваєтесь в тому ШІ то нашо пишете за нього,
от вам запитання англійською! і відповідь уже суттєво відрізняється від тієї шо для ************** аудиторії:

"Titanium is a versatile metal known for its strength, low density, and corrosion resistance, making it suitable for a wide range of applications. Here are some key uses:

1. **Aerospace**: Titanium is extensively used in aircraft and spacecraft components due to its high strength-to-weight ratio and resistance to extreme temperatures.

2. **Medical Devices**: Its biocompatibility makes titanium ideal for implants, prosthetics, and surgical instruments.

3. **Industrial Applications**: Used in chemical processing plants, oil and gas industries, and power generation for equipment that requires corrosion resistance.

4. **Automotive**: Increasingly found in high-performance vehicles for components like exhaust systems and engine parts to reduce weight and improve fuel efficiency.

5. **Sports Equipment**: Common in high-end bicycles, golf clubs, and other sporting goods for its strength and light weight.

6. **Consumer Products**: Used in jewelry, watches, and electronics due to its aesthetic appeal and durability.

7. **Architecture**: Sometimes used in building materials and facades for its modern look and resistance to weathering.

Titanium's unique properties make it a valuable material across many fields.

"
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11.10.2024 21:21 Відповісти
"biocompatibility makes titanium ideal for implants"

а ви кажете шо в іскандери пихають... продають амерам через азерів
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11.10.2024 21:26 Відповісти
Тебе же то же самое написало, тупица. Широко используется в самолетах и ракетах.
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11.10.2024 21:43 Відповісти
я тобі про те шо твоє ИИ не розумніше навіть за тебе, а ти обзиваєшся одразу, то навіть твоє ИИ не робить такого.
ИИ -- працює на базі контекстного пошуку, як сформулює запитання так воно тобі і відповідь..
От не розумію ти зі "зумерів" чи зі "бумерів", що так штучноітнелектнозалежний...
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11.10.2024 22:57 Відповісти
"aircraft and spacecraft" не снаряди та навіть не кинжали
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11.10.2024 22:59 Відповісти
Какой же ты тупой. Как переводится aircraft? А ракеты в космос летают?
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11.10.2024 23:38 Відповісти
Я тобі про ТВІЙ штучний інтелект, а ти зациклився... ракети тополь-м та іскандер то не ракети союз -- андерстенд? в космос не літають... *** титан використовують на супутники та телескопи...
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11.10.2024 23:49 Відповісти
Как ты с такими мозгами копьютером то научился пользоваться? ИИ можно указать, чтобы источники проставил и проверить информацию. Проверяй.

Вот список самолётов и конкретная информация об использовании титана в их конструкции, а также ссылки на источники:

МиГ-25
Титан использован в передних кромках крыла и хвостовой части для повышения термостойкости при высоких скоростях, вплоть до 3 Маха.
Источник:
http://aviastar.org/air/russia/mig-25.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_MiG-25

Су-27
В конструкции Су-27 используются титановые элементы для повышения прочности и манёвренности. Титановые сплавы применяются в различных частях фюзеляжа и хвостовой секции.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-27
https://www.airforce-technology.com/projects/su-27/

Су-30
Усовершенствованная версия Су-27 также использует титан для элементов конструкции, что улучшает его аэродинамику и прочность.
Источник:
https://www.airforce-technology.com/projects/su-30/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-30

Су-34
В конструкции Су-34 используются титановые сплавы для повышения устойчивости и защиты экипажа в боевых условиях.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-34

Су-35
Су-35 также содержит титановые элементы для увеличения прочности и снижения веса, что повышает его боевые возможности.
Источник:
https://www.airforce-technology.com/projects/su-27/

МиГ-31
Этот самолёт использует титановые детали в конструкции фюзеляжа, что позволяет ему выдерживать высокие скорости и нагрузки.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_MiG-31

Ту-160
Стратегический бомбардировщик использует титан в элементах конструкции для повышения прочности и снижения веса при высоких нагрузках.
Источник:
https://nationalinterest.org/blog/reboot/titanium-submarines-why-navy-left-russians-191048

МиГ-29
В МиГ-29 титан используется для элементов шасси и фюзеляжа, что повышает манёвренность и прочность самолёта.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_MiG-29

Су-57
Титан применяется для снижения веса и увеличения прочности самолёта пятого поколения Су-57.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-57
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12.10.2024 00:36 Відповісти
чи ви не шарите шо там пише?
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11.10.2024 21:25 Відповісти
Так це - пріоритетна мета правління Протермінованого ********** і зє-шобли: продати країну, надра, повітря чужинцям з транснаціональних корпорацій та кацапам. Щоб потім з'їбатись в ісраель.
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12.10.2024 10:37 Відповісти
Примноження панського добра - то святе!
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11.10.2024 17:37 Відповісти
походу, американским или европейским инвесторам в Украине эпохи дермака тупо не хватило бабла для покупки добычи дефицитного-уникального титанового сырья на свои Боинги-Эйрбасы...
гныдьманцевая экономика Зели-мародёра рулит..
дебилы понаобырали, блин, лайна на Выроку-2019...
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11.10.2024 17:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9USiQ9SmEeY&ab_channel=%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA Українське відкриття, яке змінить майбутнє світу | Про надра. Титан
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11.10.2024 18:01 Відповісти
Вже не українське.
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11.10.2024 18:08 Відповісти
Цікаво, це ******** колись закінчиться?
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11.10.2024 18:11 Відповісти
Хіба що разом з Україною.
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11.10.2024 18:20 Відповісти
Коли в кожного громадянина України буде вдома кулемет та пара фаустів
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11.10.2024 23:31 Відповісти
Що це за розпродаж майна??? Території здають, людей вбивають або витісняють? майно розпродають! - Що залишиться? - назва? - Це ліквідація держави!
Приватизацію потрібно зупинити, підприємства повинні наповнювати бюджет, а не кишені олігархів!
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11.10.2024 18:44 Відповісти
хтось вірить в байку,що ці два комбінати купив непублічний азербайджанський олігарх?і як можна на 400млн.гр.модернізувати 2занедбаних підприємства?
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11.10.2024 19:24 Відповісти
ПОШЛИ ШАХЕРЫ МАХЕРЫ !!!
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11.10.2024 20:47 Відповісти
прем'єр-міністр, відкриваючи засідання уряду, хвалиться тим, що "... найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд ..." продав під час війни на аукціоні з одним учасником за мінімальну ціну .. так продавати такі підприємства можуть тільки ###и, злодії або зрадники

раджу подивитись, що продали, бо новина не дає уявлення масштабу

https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-rozmirom-100-vidsotkiv-statutnogo-kapitalu-aktsionernogo-tovarystva-ob-yednana-girnycho-himichna-kompaniya-kod-zgidno-z-yedrpou-36716128/

https://www.umcc-titanium.com/%d1%94%d0%b3%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%96%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82/ Про стан ОГХК напередодні приватизації
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11.10.2024 20:59 Відповісти
ідіоти...
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11.10.2024 21:12 Відповісти
Може хто не знає, то для інформації - усі розвідані титанові родовища в Україні викуплені американцями без розголосу, клоуни, що купили ОГХП - лише "прокладка", заводи з переробки титанової сировини розташовані в рашці, вони також належать американцям, тому останні не запроваджують санкції проти титанової галузі рф. Усе що буде видобуватися в Україні буде через посередників відправлятися в рашу, там буде отримуватися готовий титан, який потім направлятиметься в США. Ось так ціна (неповна) нашої підтримки "друзями" з Америки.
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11.10.2024 21:18 Відповісти
А шо такое " партнерская сеть"?
"З 2001 року Vodafone почала розвивати систему партнерств, розпочавши з датського оператора TDC; система дозволяла розширювати міжнародне покриття без інвестиційhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/Vodafone#cite_note-6 [6] ."
Це і є " партньорьська сеть". Колли власник- місцева телефонна компанія, а в вивіска Водафон
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11.10.2024 22:31 Відповісти
Тепер алієв українську титанову руду до параші продавати буде. Скільки, цікаво, наші канцелярські пацюки за це по кишенях своїх позапихували?
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11.10.2024 23:23 Відповісти
Розпродають надра, що належать людям. А потім кажуть воюйте за майбутне, за землю.
Якась химерна виходить цінність.
Здається, закони мають забороняти продавати власність народу. Народу який боронить ці важливі для розвитку країни копальні?
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12.10.2024 00:12 Відповісти
Український надра повинні належати українцям
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12.10.2024 09:12 Відповісти
Продати-це не будувати!Продати- це самий швидкий шлях наварити бабло.А хто цього не знає?Продати-це не є інвестиції.Так що таке...
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12.10.2024 20:21 Відповісти
Кожна собачка знає, що власник Водафону зв'язаний із кацапами.
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12.10.2024 22:38 Відповісти
які ж собаки ,продати найбільше родовище титанової руди в світі русні !!! ну як якщо азербайджан йде в брікс ,ми продаєм титан для ракет рашці щоб більше вбивала нас? що це за ***%ня,а може ми будем цілитись в європу а не продавати активи рашці ,якщо продасте заміняйте мене мігрантами це шок стратегічні запаси для майбутнього просто продати за 90 мільйонів доларів
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13.10.2024 23:50 Відповісти
ПРОДАЮТЬ СТРАТЕГІЧНІ ЗАПАСИ ДЛЯ ОБОРОНКИ УКРАЇНИ ЩОБ ЗНОВ РАКЕТИ ПАДАЛИ НА ГОЛОВУ ЗА 10 РОКІВ А МИ ПРОСИЛИ У ВСІХ І ВСЕ ! І ЗНОВ ЧЕРЕЗ ВЛАДУ
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13.10.2024 23:53 Відповісти
Знову зелена наволоч у всій своїй красі - під час війни продати стратегічно важливе підприємство за безцінь... та ще й тим, за чиєю спиною стоїть Мордор!
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14.10.2024 02:51 Відповісти
вже прихватизували електростанції, газові та нафтові родовища тепер їх ремонтуємо обслуговуємо за свій рахунок.
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14.10.2024 15:31 Відповісти

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