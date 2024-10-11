Велика приватизація: Кабмін погодив продаж ОГХК власнику оператора Vodafone за 4 мільярди
Кабінет Міністрів погодив продаж державного пакета у розмірі 100% акцій АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" за 3,94 мільярда гривень.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.
Він нагадав, що цього тижня відбувся аукціон з приватизації державної "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".
"Це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд. Майже 4 млрд грн запропонував переможець аукціону. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства. Сьогодні уряд ухвалює рішення про продаж державного пакету акцій ОГХК за цю суму", – сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" стало ТОВ "Цемін Україна", яке запропонувало сплатити за актив 3,94 млрд грн, що лише на 40 млн грн більше стартової ціни. Згідно із чинним законодавством, у випадку, якщо на об'єкт великої приватизації претендує лише один покупець, остаточне рішення про продаж має погодити Кабмін.
Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн, а також сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.
Хто приватизує ОГХК?
ТОВ "Цемін Україна" через зареєстровані у Нідерландах компанії Cemin B.V. та Telco Investments B.V. опосередковано належить NEQSOL Holding непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова.
Найбільшим його активом в Україні є мобільний оператор "Vodafone Україна", який NEQSOL Holding придбав наприкінці 2019 року у російської групи "МТС" за $734 млн.
Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру та ін.
АТ "ОГХК" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.
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а чому???
а щоб люди не акуєлі від побаченого
А хто встановлює " ринкову ватрість"?
Якщо все більш- менш чесно і покупців штучно не відсіювали, то скільки дали, то є " ринкова вартість"
пиши продам та чекай пару трійку дзвінків
вибереш хто дасть більше, тому продасиш.
лиш пам,ятай тобі ніхто не запропонуэ реальну вартість.
і ще.
коли заганяють авто на митну територыю України машину куплену за 450 евро, то наші"
дуже добре знають її ринкову вартість та злуплять з тебе 2500 і більше податку.
от тобі, скільки дають...
а в такий час, лиш ворог України може продавати жержпідприємства, бо нема ціни.
війна,
світові покупці не прийдуть
от і роблть деребан!!!
п,ятиповерховий будинок в Києві віддали за 75000 баксів
зправки Бєні пішли по 70000 баксів, в яких лиш резервуари дорожче коштують
не кажучи про приміщення обладнання та інфраструктуру, а воно все разом потягне від півляма, сама хреновенька
а продали по 70, бо ***** """стільки дали"""" і дав хтось, ну дуже свій
Читай ще раз, не дійде, ще, і ще.
"Якщо все більш- менш чесно і покупців штучно не відсіювали, то скільки дали, то є " ринкова вартість"'
Це навіть не заправки, що за безцінь продав Приват. Ці компанії кожного місяця генерували ЗБИТКИ для держави.
І гнерували б і далі, кожного дня витягуючи гроші із наших гаманців.
Тобто продали русні. Молодці. Які шахти вони не захопили військами, ті привласнили адміністративно.
Забрати забрав, а ключі залишив.
За 30 років що гірнича компанія перебувала у " державній власності", на її доїїнні збагатилися під сотню сімей вищих політиків і посадовців і десяток мільонерів стали мультіміліонерами.
І всі роки держава то і робила, що компесувала збитки компанії.
А компания Алиева - это Bakcell и Azercell. Vodafone они выгнали из Азербайджана.
Часть акций Azercell принадлженит Turkcell, а часть акций Turkcell принадлжит российской Альфа-Групп. Альфа-Групп принадлежит Veon, которой приналдежит Киевстар. А еще Миркородская и Моршинская. Как-то так. Это лишь одна из цепочек.
Я покупаю у Водафона право называть свою телефонную компанию Водафоном хоть в Украине, хоть на Доминикане.
https://biz.censor.net/news/3513941/hto_pryvatyzuye_oghk_za_4_milyardy_gryven
Мегахолдінгу охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі.
Ще й Титанова руда одна з найрідкісніших, наші на ній не вміють гроші заробити, то нехай азери заробляють? там підозрюю москальська частка теж присутня, бо як чув у американців, що більшість Титану по території СРашки знаходиться...
Якраз " наші" озолотилися на збитках державної компанії, доїли ту компанію всі кому не лінь, починаючи із Кучми і його зяти, і Фірташ і Коломойський і ще десяток придворних бізнесменів, що заробляли і Яуковичу і Тюльці.
І все це святотза рахунок того, що бюджет потім компенсував збитки
Потрібно було і надалі державі погашати за рахунок пенсіонерів ті збитки.
"Акціонерне Товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" утворилась у 2014 році шляхом об'єднання потужностей Вільногірського гірничо-металургійного комбінату у Дніпропетровській області та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату у Житомирській області."
Це все починалось при Кучмі.
просто вони будували дачі на Алтаї та купували Волги, бо була "холодна війна" і не було змоги десь в Європі купити...
Їх навмисне банкротять щоб продати! Ще з часів кучми, до нього люди користувалися товарами та послугами, а при ньому раптом людям все перстало бути потрібним... і почався дерибан підприємств, який назвав приватизацією, і справді не назве ж це дерибаном або шахрайством, якось некомільфо
знаєте у кого теж відсутнє сприйняття цих понять?! у нашого "гаранта"!
А що зробили в усіх інших країнах "соціалістичного табору" з держпідприємствами Сересер?
Націоналізували чи капіталізували???
А країна опинилася гола й боса і з протягнутою рукою. 😰 Приватизацію потрібно переглянути!
Якщо були порушення чи занижена ціна (пам"ятаємо приклад Криворіжсталі) то приватизацію, відмінити!
Титан- один з найпоширеніших елементів земної кори. Його вміст у ній біля 0,6%.
Проте виробництво металу енергозатратне і екологічно шкідливе - використовуються магній і хлор
Какая вообще приватизация может быть во время войны???
ніби "авіаційний" алюміній використовують на сьогодні, а Маск старшіп ліпить з нержавійки...
Титан также применяется в российском стрелковом вооружении, ракетах и снарядах. Вот несколько конкретных примеров:
1. Российские ракеты
Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР): в конструкциях таких ракет, как Р-36М "Воевода" (по классификации НАТО SS-18 "Satan") и Тополь-М, титан используется в частях корпуса и двигателях. Лёгкий и прочный титан помогает снизить вес ракеты, что увеличивает её дальность и манёвренность. Особенно важно это для ракет, которые должны преодолевать большие расстояния и при этом быть устойчивыми к экстремальным условиям при входе в атмосферу и высоких перегрузках.
Оперативно-тактические ракеты: в некоторых российских тактических ракетах, таких как "Искандер", титан применяется для создания компонентов корпуса, а также элементов двигательной системы. Лёгкость и прочность титана способствуют улучшению летных характеристик и стойкости к перегрузкам.
2. Снаряды
Танковые бронебойные снаряды: в снарядах, таких как бронебойные подкалиберные снаряды (БПС) для танков, применяются титановые сплавы для элементов стабилизаторов и сердечников. Титан помогает снизить вес снаряда при сохранении его высоких пробивных характеристик, что позволяет танку поражать бронетехнику на больших дистанциях с высокой точностью. Примером могут служить снаряды для современных российских танков, таких как Т-90 и Т-14 "Армата".
Артустановки и гаубицы: титан используется в некоторых компонентах ствольных систем для уменьшения веса и повышения долговечности. Это важно для мобильных артиллерийских установок, таких как 2С19 "Мста-С" и другие системы, обеспечивая высокую устойчивость к износу при стрельбе и облегчая транспортировку.
3. Пули
Титан используется не так часто в пулях, как другие материалы (например, свинец или сталь), но в некоторых случаях титан применяется для улучшения баллистических характеристик или создания специализированных типов пуль:
Бронебойные пули: титан может быть использован в качестве сердечника для бронебойных пуль. Он легче, чем вольфрам и другие тяжёлые материалы, но при этом достаточно прочен, чтобы проникать через броню. Например, титановые сердечники могут использоваться в пулях, применяемых спецназом для поражения целей с защитой (например, бронежилеты или легкобронированная техника).
Пули для спортивной стрельбы: титан может использоваться для изготовления легких пуль для спортивной или высокоточной стрельбы. Лёгкость и прочность титана позволяют улучшить точность стрельбы на дальних дистанциях.
4. Стрелковое вооружение
Пистолет ПЯ (Ярыгина): в некоторых версиях этого российского пистолета могут использоваться титановые элементы, такие как рамка, затвор или ствол. Применение титана в конструкции пистолетов снижает их вес, улучшает коррозионную стойкость и делает оружие более надёжным в тяжёлых условиях эксплуатации.
Винтовка СВД (снайперская винтовка Драгунова): для модификаций этой знаменитой винтовки могут использоваться титановые компоненты, такие как ствольная коробка или части прицела. Титан помогает снизить вес оружия и повысить его износостойкость, особенно при длительной эксплуатации в суровых условиях.
Автомат АК-12: в новейших версиях автомата Калашникова, таких как АК-12, могут использоваться титановые компоненты для снижения веса и повышения прочности. Это особенно важно для военных операций, где важно снизить нагрузку на солдат при сохранении огневой мощи.
Титановая снайперская винтовка СВЧ (Снайперская Винтовка Чукавина): в некоторых модификациях этой современной российской снайперской винтовки используются титановые компоненты для облегчения конструкции и повышения её прочности. Титан помогает сделать оружие более маневренным и удобным для переноски.
5. Бронежилеты и каски
Титановая броня: для производства современных бронежилетов используются титановые пластины. Титановые бронежилеты легче, чем стальные, но при этом обеспечивают высокий уровень защиты от пуль и осколков. Примером может быть серия защитных комплектов, применяемых российскими спецподразделениями, где титан используется для элементов брони.
Титановая каска: в прошлом советские и российские военные использовали титановую броню для касок, такие как каска ШС-68, которые были легче стальных аналогов и обеспечивали защиту головы солдат от осколков и огнестрельного оружия.
Титан в российском оружии и боеприпасах используется для повышения прочности, снижения веса и улучшения эксплуатационных характеристик, что делает его незаменимым материалом для создания современного вооружения.
от вам запитання англійською! і відповідь уже суттєво відрізняється від тієї шо для ************** аудиторії:
"Titanium is a versatile metal known for its strength, low density, and corrosion resistance, making it suitable for a wide range of applications. Here are some key uses:
1. **Aerospace**: Titanium is extensively used in aircraft and spacecraft components due to its high strength-to-weight ratio and resistance to extreme temperatures.
2. **Medical Devices**: Its biocompatibility makes titanium ideal for implants, prosthetics, and surgical instruments.
3. **Industrial Applications**: Used in chemical processing plants, oil and gas industries, and power generation for equipment that requires corrosion resistance.
4. **Automotive**: Increasingly found in high-performance vehicles for components like exhaust systems and engine parts to reduce weight and improve fuel efficiency.
5. **Sports Equipment**: Common in high-end bicycles, golf clubs, and other sporting goods for its strength and light weight.
6. **Consumer Products**: Used in jewelry, watches, and electronics due to its aesthetic appeal and durability.
7. **Architecture**: Sometimes used in building materials and facades for its modern look and resistance to weathering.
Titanium's unique properties make it a valuable material across many fields.
"
а ви кажете шо в іскандери пихають... продають амерам через азерів
ИИ -- працює на базі контекстного пошуку, як сформулює запитання так воно тобі і відповідь..
От не розумію ти зі "зумерів" чи зі "бумерів", що так штучноітнелектнозалежний...
Вот список самолётов и конкретная информация об использовании титана в их конструкции, а также ссылки на источники:
МиГ-25
Титан использован в передних кромках крыла и хвостовой части для повышения термостойкости при высоких скоростях, вплоть до 3 Маха.
Источник:
http://aviastar.org/air/russia/mig-25.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_MiG-25
Су-27
В конструкции Су-27 используются титановые элементы для повышения прочности и манёвренности. Титановые сплавы применяются в различных частях фюзеляжа и хвостовой секции.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-27
https://www.airforce-technology.com/projects/su-27/
Су-30
Усовершенствованная версия Су-27 также использует титан для элементов конструкции, что улучшает его аэродинамику и прочность.
Источник:
https://www.airforce-technology.com/projects/su-30/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-30
Су-34
В конструкции Су-34 используются титановые сплавы для повышения устойчивости и защиты экипажа в боевых условиях.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-34
Су-35
Су-35 также содержит титановые элементы для увеличения прочности и снижения веса, что повышает его боевые возможности.
Источник:
https://www.airforce-technology.com/projects/su-27/
МиГ-31
Этот самолёт использует титановые детали в конструкции фюзеляжа, что позволяет ему выдерживать высокие скорости и нагрузки.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_MiG-31
Ту-160
Стратегический бомбардировщик использует титан в элементах конструкции для повышения прочности и снижения веса при высоких нагрузках.
Источник:
https://nationalinterest.org/blog/reboot/titanium-submarines-why-navy-left-russians-191048
МиГ-29
В МиГ-29 титан используется для элементов шасси и фюзеляжа, что повышает манёвренность и прочность самолёта.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_MiG-29
Су-57
Титан применяется для снижения веса и увеличения прочности самолёта пятого поколения Су-57.
Источник:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-57
гныдьманцевая экономика Зели-мародёра рулит..
дебилы понаобырали, блин, лайна на Выроку-2019...
Приватизацію потрібно зупинити, підприємства повинні наповнювати бюджет, а не кишені олігархів!
раджу подивитись, що продали, бо новина не дає уявлення масштабу
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-rozmirom-100-vidsotkiv-statutnogo-kapitalu-aktsionernogo-tovarystva-ob-yednana-girnycho-himichna-kompaniya-kod-zgidno-z-yedrpou-36716128/
https://www.umcc-titanium.com/%d1%94%d0%b3%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%96%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82/ Про стан ОГХК напередодні приватизації
"З 2001 року Vodafone почала розвивати систему партнерств, розпочавши з датського оператора TDC; система дозволяла розширювати міжнародне покриття без інвестиційhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/Vodafone#cite_note-6 [6] ."
Це і є " партньорьська сеть". Колли власник- місцева телефонна компанія, а в вивіска Водафон
Якась химерна виходить цінність.
Здається, закони мають забороняти продавати власність народу. Народу який боронить ці важливі для розвитку країни копальні?