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Новини
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Кабмін звільнив голову Держводагентства. Він працював на цій посаді менше року

Голова Державного агентства водних ресурсів Михайло Янчук

Кабінет Міністрів звільнив Михайла Янчука з посади голови Державного агентства водних ресурсів України.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 11 жовтня, повідомляє пресслужба уряду.

Крім того, Кабмін своїм рішенням звільнив Максима Рівтіна з посади заступника голови Держводагентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Водночас уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Держводагентства на Ігоря Гопчака, який з червня 2022 року обіймає посаду заступника голови установи.

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Як повідомлялося, Кабмін призначив Михайла Янчука головою Державного агентства водних ресурсів у листопаді 2023 року. Раніше Янчук працював заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з європейської інтеграції.

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Ліжка в борделі знову ....
Ну Ви зрозуміли...
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11.10.2024 18:20 Відповісти
Хто відчує різницю - сповістіть!
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11.10.2024 18:36 Відповісти
нахльобався((давай наступного
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11.10.2024 19:11 Відповісти
Чисто теоретично, де він більше заробляв? І що взагалі робив на своїх посадах?
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11.10.2024 19:12 Відповісти
Рівтін, Рівтін....
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11.10.2024 19:26 Відповісти
Нажерся трохи і досить, вони там скоро карусель створять... Шапіто...
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11.10.2024 19:57 Відповісти
тю, це х...йня. он у нас у ФДМУ пів рочку і тікати
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12.10.2024 09:50 Відповісти

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