Кабмін звільнив голову Держводагентства. Він працював на цій посаді менше року

Кабінет Міністрів звільнив Михайла Янчука з посади голови Державного агентства водних ресурсів України.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 11 жовтня, повідомляє пресслужба уряду.

Крім того, Кабмін своїм рішенням звільнив Максима Рівтіна з посади заступника голови Держводагентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Водночас уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Держводагентства на Ігоря Гопчака, який з червня 2022 року обіймає посаду заступника голови установи.

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Як повідомлялося, Кабмін призначив Михайла Янчука головою Державного агентства водних ресурсів у листопаді 2023 року. Раніше Янчук працював заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з європейської інтеграції.