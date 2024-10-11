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Новини
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Мінсоцполітики про підвищення виплат на дитину: "Треба допомогти матерям швидше виходити на роботу"

оксана,жолнович

Міністерство соціальної політики працює над тим, що молоді матері могли швидше повернутися на роботу.

Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання про можливість підвищити виплати у зв'язку з народженням дитини, повідомляється на сайті парламенту.

"Коли ми говоримо про матір, народження дітей, то я би більше говорила про швидку її професіоналізацію і незалишення в ситуації, коли вона 3 роки змушена перебувати з дитиною вдома сама і таким чином, потім не могла виходити на роботу і потребувала повної перекваліфікації. Давайте ми подумаємо про те, як ми таким чином допомагаємо нашим матерям, щоб вони могли виходити швидше на роботу", – заявила Жолнович.

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Вона зауважила, що наразі державна допомога у зв'язку з народженням дитини передбачена у розмірі 40 тисяч гривень, але виплата цієї суми розтягнута у часі на три роки.

"Розстрочка на три роки такої суми, можливо, є не дуже вдалим рішенням, тож давайте подумаємо, а що ми зробимо з цієї сумою, яка є насправді одноразовою, при народженні дитини", – сказала очільниця Мінсоцполітики.

Вона додала, що у держави є багато різних інших інструментів підтримки матерів, зокрема допомога для багатодітних родин. Крім того, допомогу можуть отримувати молоді матері з малозабезпечених родин.

"Якщо родина немає можливості утримувати один з другого з подружжя в цей проміжок часу, у нас також є допомога малозабезпеченим по бідності. Зараз ми опрацьовуємо новий вид допомоги базовий соціальний дохід і базова соціальна допомога для того, щоб підтримати родини, які не мають достатнього доходу", – розповіла Жолнович.

Як повідомлялося, раніше Жолнович заявила, що Міністерство соціальної політики планує "переглянути філософію" соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки.

Автор: 

виплати (473) діти (139) соцвиплати (140) Міністерство соціальної політики (666) Жолнович Оксана (28)


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Топ коментарі
+24
Дичь. Повна дичь. Ти хто така, щоб вирішувати за когсь іншого. Хто тобі сказав, що мамшки не задоволені 3 роками дома за дитирною. ХТО!!!. Хто тобі сказав, що вони "змушені". Всі довольні і батькі і діти. Вона пішла в декрет і повернулась на те ж робоче місце. Ти їх за ідіоток тримаєшь??? Все вони вміють і знають. Змушені це лише ми. Змушені терпіти таких ворів та падлюк як ви. Все ж зрозуміло- платити 3 роки вже вони не бажають ь- гроші їи нужні самим. Бажано вдома, бажано кешем і на дівані.
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11.10.2024 20:01
+9
типа родила и к станку????
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11.10.2024 20:02
+8
Зрозуміло, вже й народжувати у цій країні не варто. Ніхто й не сумнівався.
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11.10.2024 20:05
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11.10.2024 19:49 Відповісти
Що це за маразматичка?
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11.10.2024 19:56 Відповісти
Зелена міністерка.
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11.10.2024 20:59 Відповісти
Сосна?!
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11.10.2024 21:59 Відповісти
корабельна
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12.10.2024 21:08 Відповісти
Людоненависниця?
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11.10.2024 22:03 Відповісти
Дичь. Повна дичь. Ти хто така, щоб вирішувати за когсь іншого. Хто тобі сказав, що мамшки не задоволені 3 роками дома за дитирною. ХТО!!!. Хто тобі сказав, що вони "змушені". Всі довольні і батькі і діти. Вона пішла в декрет і повернулась на те ж робоче місце. Ти їх за ідіоток тримаєшь??? Все вони вміють і знають. Змушені це лише ми. Змушені терпіти таких ворів та падлюк як ви. Все ж зрозуміло- платити 3 роки вже вони не бажають ь- гроші їи нужні самим. Бажано вдома, бажано кешем і на дівані.
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11.10.2024 20:01 Відповісти
Так зеШльондра намагається тримати українців за ідіотів та попереджає, що не буде платити матерям 40 т., але отримає х#у у сраку!!!
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11.10.2024 20:51 Відповісти
Може вона його звідти і не витягує ?! Бо таке меле що несповна розуму
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11.10.2024 21:58 Відповісти
типа родила и к станку????
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11.10.2024 20:02 Відповісти
лучше и рожать за станком
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14.10.2024 15:32 Відповісти
Що таке 40 тисяч, та й ще на три роки??? Платіть півмільйона, і протягом одного року, то буде зрушення. А так скоро в країні залишаться тільки пенси
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11.10.2024 20:03 Відповісти
Сьогодні багато пенсів пішли на роботу.Бо реально, більшість може працювати після 60, як в ЄС.
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12.10.2024 08:42 Відповісти
***** одну тисячу долларів і ту не можуть зразу виплатити,не говорячі про інші складові. Короче ясно йде планомірне видавлювання нації всіма можливими способами для мабуть азіатів,афріканців та лендлордів які потім тут візьмуть своє та по дешовці.
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11.10.2024 20:04 Відповісти
Зрозуміло, вже й народжувати у цій країні не варто. Ніхто й не сумнівався.
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11.10.2024 20:05 Відповісти
Виходити на роботу на мінімалку? От якраз ця мінімалка і піде на оплату дитсадка, тому, що в муніципальний садочок тільки для блАтних. А приватний від 6000 і більше на місяць.
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11.10.2024 20:16 Відповісти
Зараз багато жінок з дітьми виїхали за кордон. Є місця в муніципальних садочках. Знаю точно бо невістка внука рік тому влаштувала в хороший садок, без блату і хабаря.
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12.10.2024 00:38 Відповісти
Черговий зашквар зеленого кодла. Добро хоч не сказала собаку продати..
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11.10.2024 20:21 Відповісти
Украинская экономика **** не витримуе вас, зелених *********!!!!!
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11.10.2024 20:34 Відповісти
Ідіоти!!! Та в и робочі і місця найдіть" З "людськими" зарплатами!
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11.10.2024 20:46 Відповісти
ЗеШльондра хоче соснуть!?
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11.10.2024 20:48 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо. Допомога потужна була. Вистачало допомоги на велику пачку памперсів і банку сухого корма.
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11.10.2024 20:58 Відповісти
А у Словаччині сплачують усім дітям допомогу аж до кінця студування .
До 200 евро на місяц
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11.10.2024 21:00 Відповісти
В ідеалі дитина має перші чотири роки житя провести з матір'ю. Тому на Заході і навіть за царського режиму робітник отримува зарплату яка нараховувалась з розрахунку "ваги сімї" - утримання робітника, дружини і двох дітей. Комуністи сказали що "кто нє работаєт тот нє єст" і довели податки до 93% з заробленого рубля. Сьгоднішні "зелені" жидобільшовики роблять те ж саме що робили більшовики 100 років тому назад. Це тварі.
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11.10.2024 21:04 Відповісти
В Франції школа починається з 3-х років.
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12.10.2024 00:40 Відповісти
В Харькове работают только частные детские садики, и то по очень сокращённому графику, и как если бабушки нет , работать в таких условиях маме? И кстати стоят они очень не дёшево, про няню я молчу , там на верху уже совсем от реальности оторвались
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11.10.2024 21:11 Відповісти
Видно не має своїх дітей, вона знає що діти 2-3 років багато хворіють Як вийдеш на роботу, то одразу лікарняний один за одним. Такий працівник не дуже кому й треба. То може збільшити виплати матерям, які перебувають в відпустці по догляду або й сам термін відпустки? Поки влада робить все, щоб родини не хотіли мати дітей
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11.10.2024 21:37 Відповісти
Бла бла бла . Та наші діти вам і нафіг не потрібні . За всі роки Незалежної України можновладці нічого не зробили для молодих родин . У нас на заводі у зміні 60% жінок так от якщо вдома нема діда баби пенсіонера то хоч плач. Дитсадок початкова школа , тривоги біжи забери дитину . А на роботі ті діти теж не потрібні .
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11.10.2024 21:53 Відповісти
Як це не потрібні? відразу можете вести в тцк, потім в чергову курську авантюру штурмовиком впишуть!)
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12.10.2024 17:33 Відповісти
Міністерство антисоціальної політики.
І ніяк інакше.
Вже жолнович нехай запропонує виходити на роботу на другий день після народження. Куди дівати дитину?
Та хіба це важливо,дрібниця про яку жолнович забула розповісти
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11.10.2024 22:01 Відповісти
Колись подруга, яка живе в Туреччині розповіла про їх виплати на дітей. Я слухала наче це казка.
Там за дітей влада не тільки гроші віддасть, тільки народжуйте і обов'язково(!!)в с і м ' ї виховуйте!
Я потім була в Турції і питала в турчанок.
Там теж невистачає садочків тому запропонували тим жінкам які бажають йти на роботу після трьох років декрету, віддавати дітей виховувати рідним бабусям і дідусям, яким держава за це ВСТАНОВИЛА зарплатню 400$. В тих в кого не має батьків, дідусів, бабусь пропонують відавати на час роботи дітей на виховання в сімейні садочки тих кому довіряють, держава сплачує витрати але не більше 400$ на місяць. Жінка в обов'язковому порядку має гнучкий графік роботи який обирає сама!
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11.10.2024 22:15 Відповісти
Це не тільки в Туреччині так. В Словаччині, якщо мама вийшла з декрету до трьох років, то їй також можна попросити допомогу в розмірі 280 євро. Якщо дитину після трьох років не взяли в державний садочок через брак місць, то можна попросити виплату в розмірі або 350 або 475. Сума залежить від того чи працювала мама перед народженням дитини. Цими грошима можна покрити вартість приватного садочка. Така ж сума щомісячних декретних до трьох років. А ще є налоговий бонус плюс виплата на дитину до 18 років. І становлять вони на сьогодні суму в 200 євро. Я
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11.10.2024 23:09 Відповісти
У США кілька місяців лікарняного і ніяких виплат.
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12.10.2024 00:45 Відповісти
І так в більшості країн. І, ніхто ж не пояснює, що 280 євро в Словаччині - це як 50 євро в Україні.
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12.10.2024 08:45 Відповісти
В США немає війни, там значно легше наважитись народити.
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12.10.2024 17:05 Відповісти
Є багаті, які кажуть, що не можуть собі дозволити другу дитину, а є бідні, які народжують купу дітей. Недавно в новинах було, що в Харкові від попадання ракети постраждало немовля. Хтось зважився там народжувати
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12.10.2024 22:36 Відповісти
В задницю тобі тих 40 тисяч засунути худоба зелена.
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12.10.2024 00:41 Відповісти
Слова цієї кобили від зелених більшовиків співпадає з словами ще одного "крепкого хозяйственика" - Азіарова.Беріть лопати і працюйте,а гроші віддамо на зебіломарафон.
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12.10.2024 04:33 Відповісти
Які ці зелені уй@бки кумедні....
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12.10.2024 07:05 Відповісти
У Франції жінка (працівниця за наймом) після народження дитини має 8 тижнів оплачуваної відпустки. Далі - або стає до праці, або її звільняють. Великі підприємства мають спеціальні ясла для немовлят.
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12.10.2024 09:29 Відповісти
Жінки, які зараз під час війни народжують дітей мають отримувати максимум підтримки від держави! А не пинок: "народила - іди працюй".
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12.10.2024 17:00 Відповісти

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