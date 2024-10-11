Мінсоцполітики про підвищення виплат на дитину: "Треба допомогти матерям швидше виходити на роботу"

Міністерство соціальної політики працює над тим, що молоді матері могли швидше повернутися на роботу.

Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання про можливість підвищити виплати у зв'язку з народженням дитини, повідомляється на сайті парламенту.

"Коли ми говоримо про матір, народження дітей, то я би більше говорила про швидку її професіоналізацію і незалишення в ситуації, коли вона 3 роки змушена перебувати з дитиною вдома сама і таким чином, потім не могла виходити на роботу і потребувала повної перекваліфікації. Давайте ми подумаємо про те, як ми таким чином допомагаємо нашим матерям, щоб вони могли виходити швидше на роботу", – заявила Жолнович.

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Вона зауважила, що наразі державна допомога у зв'язку з народженням дитини передбачена у розмірі 40 тисяч гривень, але виплата цієї суми розтягнута у часі на три роки.

"Розстрочка на три роки такої суми, можливо, є не дуже вдалим рішенням, тож давайте подумаємо, а що ми зробимо з цієї сумою, яка є насправді одноразовою, при народженні дитини", – сказала очільниця Мінсоцполітики.

Вона додала, що у держави є багато різних інших інструментів підтримки матерів, зокрема допомога для багатодітних родин. Крім того, допомогу можуть отримувати молоді матері з малозабезпечених родин.

"Якщо родина немає можливості утримувати один з другого з подружжя в цей проміжок часу, у нас також є допомога малозабезпеченим по бідності. Зараз ми опрацьовуємо новий вид допомоги базовий соціальний дохід і базова соціальна допомога для того, щоб підтримати родини, які не мають достатнього доходу", – розповіла Жолнович.

Як повідомлялося, раніше Жолнович заявила, що Міністерство соціальної політики планує "переглянути філософію" соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки.