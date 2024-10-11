Перші компанії вже наступного тижня отримають компенсацію за купівлю українського енергообладнання

Перші сім компаній, які придбали українське енергообладнання та спецтехніку, вже наступного тижня отримають компенсацію у розмірі 15% від вартості.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму "Зроблено в Україні", передає Укрінформ.

"Вже наступного тижня сім перших компаній отримають компенсацію у розмірі 15% від вартості придбаного вітчизняного енергетичного обладнання та спецтехніки. Серед них є також компанії ліфтового обладнання", – сказала Свириденко.

За її словами, попри те, що нормативна база затверджена лише нещодавно, програма активно працює та має попит серед українських підприємців.

Як повідомлялося, 24 вересня цього року уряд ухвалив рішення, згідно з яким покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%.

Отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми та до 1 грудня можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня. На техніку та обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься в наступному році.

Хто може отримати компенсацію

Отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) зможуть покупці, що придбали:

Енергетичне обладнання

промислові системи накопичення електричної енергії;

сонячні панелі, електростанції, колектори;

вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;

вітроенергетичні електрогенераторні, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;

трансформатори, розподільчі шафи; теплові помпи; індивідуальні теплові пункти, рекуператори, прилади обліку;

Колісну техніку

автобуси – міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;

автоцистерни – в тому числі для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;

фургони, трали, причепи та напівпричепи;

Будівельну, комунальну і спеціальну техніку

крани, в тому числі баштові, землерийні машини; навантажувачі та екскаватори-навантажувачі;

сміттєвози, асенізаційні та сміттєзбиральні машини, а також ліфти;

машини для механізованого розмінування (в тому числі роботизованих) піротехнічні машини, обладнання для розмінування.

Виробникам для участі в програмі потрібно буде подати заявку до Мінекономіки в електронній формі, перелік товарів, за придбання яких покупцю може нараховуватися компенсація та пакет документів.

На компенсацію не мають права підприємства-банкрути, підсанкційні чи пов’язані з державою-агресором, або Білоруссю підприємства, які мають прострочений більш ніж на шість місяців податковий борг, працюють на території активних бойових дій тощо.

Техніка та обладнання, за придбання яких покупець отримає компенсацію не можуть протягом трьох років перепродаватися. Інакше – покупець має повернути державі кошти та буде позбавлений можливості отримувати компенсацію протягом наступних трьох років.