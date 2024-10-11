Світовий банк створить фонд України на $10 мільярдів, головним донором стануть США, – Шмигаль
Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме щонайменше $10 млрд.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 жовтня.
"Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України. Розмір цього фонду становитиме щонайменше $10 млрд", – сказав Шмигаль.
Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори.
Кошти фонду насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету – на заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.
Новий фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати обіцянку G7 надати Україні до $50 млрд додаткового фінансування до кінця року в межах програми кредитування під гарантії заморожених активів РФ.
Голосування за створення фонду відбулося наступного дня після того, як представники Євросоюзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро в межах програми "Великої сімки".
Окрім того, Європейський Союз шукає способи подолання блокування Угорщиною надання військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.
Відтак Євросоюз розглядає варіант створення нового міжурядового фонду з добровільними внесками, виключивши Угорщину. Проте для заснування такого фонду потрібна згода всіх 27 країн-членів, включно з Будапештом.
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