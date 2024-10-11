Світовий банк створить фонд України на $10 мільярдів, головним донором стануть США, – Шмигаль

Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме щонайменше $10 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 жовтня.

"Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України. Розмір цього фонду становитиме щонайменше $10 млрд", – сказав Шмигаль.

Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори.

Кошти фонду насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету – на заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.

Новий фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати обіцянку G7 надати Україні до $50 млрд додаткового фінансування до кінця року в межах програми кредитування під гарантії заморожених активів РФ.

Голосування за створення фонду відбулося наступного дня після того, як представники Євросоюзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро в межах програми "Великої сімки".

Окрім того, Європейський Союз шукає способи подолання блокування Угорщиною надання військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.

Відтак Євросоюз розглядає варіант створення нового міжурядового фонду з добровільними внесками, виключивши Угорщину. Проте для заснування такого фонду потрібна згода всіх 27 країн-членів, включно з Будапештом.