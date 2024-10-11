Автори контенту OnlyFans з моменту заснування сервісу заробили $20 мільярдів

Сервіс OnlyFans Ltd від моменту свого створення в 2016 році заплатив $20 млрд своїм понад 4 млн творців контенту.

Про це пише Bloomberg.

За словами головної виконавчої директорки Кейлі Блер, компанія покладається на підписки, події з оплатою за перегляд або чайові для своїх творців. Блер додала, що платформа дозволяє більше ніж 400 млн користувачів обирати, що вони хочуть дивитися.

За словами Блер, більше половини доходу компанії припадає на мікротранзакції, а не на підписки.

"Порно безкоштовне в інтернеті. Я думаю, причина, чому люди платять за OnlyFans, полягає в тому, що вони хочуть співпрацювати з цими конкретними творцями. Це також через можливість кастомізувати контент або попросити зробити щось спеціально для них", – сказала Блер.

OnlyFans також полегшує людям купівлю контентк, вимагаючи платіжну інформацію під час реєстрації – і це краща тактика, ніж запровадження системи оплати для контенту, який колись був безкоштовним.

"Інші соціальні медіа-платформи намагалися запровадити таку модель підписки", – зауважила Блер.

У 2021 році компанія почала пропонувати гранти музикантам, намагаючись вийти за межі порнографічного контенту.

Як повідомлялося, OnlyFans Ltd. минулого фінансового року виплатила власнику Леоніду Радвінському $472 млн дивідендів. Так, за три роки його прибутки від сайту перевищили $1 млрд.

OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.



Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв’ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".

На початку вересня цього року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. З таких іноземних доходів потрібно сплатити податки, порушникам загрожує штраф.