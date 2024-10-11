Кабмін призначив наглядові ради "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎

Кабінет Міністрів України погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони – "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎.

Відповідні розпорядження Кабміну №979-р та №980-р оприлюднені на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

У пресслужбі Міноборони уточнили, що до складу наглядових рад увійшли як українські, так і міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати глобальний досвід в реформування оборонних закупівель.

"Наглядові ради будуть незалежними у своїй діяльності, адже більшість членів були відібрані через відкриті конкурси", – запевнили у міністерстві.

Зокрема, уряд погодив призначення на посади членів наглядової ради "‎Агенції оборонних закупівель"‎ як незалежних членів:

Патріка Ауроя. Він має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО;

Катерину Кузнецову. Вона має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії;

Лукаша Столярськи. Протягом 18 років роботи в NSPA NATO він керував багатонаціональними командами і складною логістикою).

У якості представників держави призначені:

Юрій Джигир – заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації;

Тарас Чмут – директор фонду "Повернись живим".

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Крім того, уряд погодив призначення на посади незалежних членів наглядової ради "‎Державного оператора тилу"‎:

Саймона Вудворда. Він має значний досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів;

Ганну Демченко. Вона має більш ніж 20-річний досвід роботи в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом;

Миколу Роєнка. Він має досвід у впровадженні функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, внутрішніх розслідувань щодо можливих зловживань, становленні функції контролінгу та бюджетування, роботі в проєктах ІРО, проведенні аудиту фінансової звітності провідних компаній.

У якості представників держави до наглядової ради увійшли:

Надія Бігун – заступниця міністра економіки України, координує розроблення та реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, розвиток конкурентних відносин та державного партнерства;

Юлію Марушевську – голову Офісу підтримки змін Міністерства оборони України.

У Міноборони додали, що незалежних членів наглядових рад агенцій допомагали підібрати ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson) та ТОВ "Ворлд Екзекьютів Партнерз" (Heidrick & Struggles). Їх роботу профінансував британський уряд.