В Україні посилять контроль за роботою підприємств хімічної промисловості. Як відбуватимуться перевірки?

Кабінет Міністрів затвердив Порядок фіксації заходів державного нагляду у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Як зазначається, документ розроблений для виконання положень євроінтеграційного рамкового закону "Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією", який був ухвалений у грудні 2022 року.

Порядок дозволить інспекторам Держекоінспекції ефективно та повною мірою реалізовувати свої повноваження щодо фіксації заходів контролю.

"Крім того, слідуючи європейським курсом, маємо забезпечити прозорість та публічність взаємодії держави та суб'єктів господарювання у сфері хімічної безпеки. Наша мета – побудувати такі відносини, коли державі довіряє і громадськість і бізнес. Чіткий порядок фото- та відеофіксації перевірок на підприємствах дозволить досягти цієї цілі. Будуть усунуті будь які можливості для зловживань, перекручування фактів та потенційні корупційні чинники", – зауважила перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко.

Як відбуватимуться перевірки

Так, згідно із затверджений документом, під час здійснення заходів контролю на підприємствах хімічної промисловості інспектори зможуть використовувати портативні відеореєстратори, фото- та відео- камери, безпілотники та інші прилади.

Вони фіксуватимуть процес перевірки, виявлені правопорушення та їх наслідки.

Відзнятий матеріал зберігатиметься упродовж 120 діб.

У разі використання його в рамках адміністративних, кримінальних чи дисциплінарних проваджень – до завершення таких справ.

Строк зберігання також може бути продовжено з урахуванням термінів оскарження підприємством рішення органів державного нагляду.