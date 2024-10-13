На соцвиплати з початку року було спрямовано майже 320 мільярдів. Дві третини – це пенсії

Міністерство фінансів України в повному обсязі профінансувало соцвиплати за три квартали 2024 року. Так, за цей період із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 319,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Зокрема, кошти були розподілені наступним чином:

204,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду;

– на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду; 54,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплати допомоги: більше ніж 460 тис. особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; понад 1,1 млн сім'ям як внутрішньо переміщеним особам на проживання;

– на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплати допомоги: 11,1 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату п онад 178 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям;

– на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату п 28,2 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам на виплату більш ніж 3,2 млн домогосподарствам-отримувачам відповідних пільг;

– надання пільг і житлових субсидій громадянам на виплату більш ніж 17,5 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема: майже 7 тис. отримувачам допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; майже 580 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини; майже 2 тис. отримувачам допомоги при усиновленні дитини; майже 52 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;

– на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема: 3 млрд грн – на соціальний захист осіб із інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб молоді матері могли швидше повернутися на роботу.

До того міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Міністерство соціальної політики планує "переглянути філософію" соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки.