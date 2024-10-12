Нацбанк випустив нову монету. Її присвятили Силам логістики ЗСУ. ФОТО

У п’ятницю, 11 жовтня, з нагоди Дня фахівців логістичного забезпечення ЗСУ, Національний банк ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України".

Як повідомляє пресслужба регулятора, нова монета має номінал 10 гривень.

Зазначається, що Нацбанк відкарбує 10 мільйонів таких монет.

"Нова монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячується військовим логістам, які створюють міцний тил для українських воїнів та забезпечують безперебійність постачання всього необхідного для захисників та захисниць України", – йдеться у повідомленні.

Аверс нової монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Водночас на реверсі монети по колу розміщено написи: "Сталева міць, непохитна воля!" і "Сили логістики Збройних сил України". Головним елементом композиції є зображення беретного знака Сил логістики ЗСУ, в його основі – стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований вертикально. На задньому тлі монети схематично зображені топографічні карти.

Дизайн реверсу монети створили Тетяна Балута та Володимир Дем’яненко.

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Як повідомлялося, Національний банк розробив та подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України з "копійки" на "шаг".