Морським коридором під захистом ЗСУ експортували вже 75 мільйонів тонн вантажів

Від початку роботи українського морського коридору порти Великої Одеси обробили вже 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн – продукція вітчизняних аграріїв.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що українські товари експортували в 50 країн світу у всіх напрямках – Африка, Азія, Європа та Америка.

У міністерстві уточнили, що з 15 березня 2024 року український морський коридор, що проходить через одеські порти, розпочав роботу у цілодобовому режимі, що збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.

"Україна забезпечує продовольством мільйони людей у світі навіть в умовах війни, демонструючи стійкість і відданість принципам міжнародного права", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

Для суден, які користуються українським коридором, передбачено два основних інструменти страхування ризиків судновласників. Перший – це механізм страхування провідними страховими компаніями та банками світу за сприяння уряду Великої Британії. Другий – гарантії відшкодування шкоди фрахтувальникам, операторам та власникам суден і суден внутрішнього плавання під час перебування таких суден у територіальних водах України.