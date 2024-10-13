АТБ змусили заплатити за ділянку, на якій знаходиться супермаркет

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "АТБ-Торгстрой" на користь Київської міської ради 503 тис. грн безпідставно збережених коштів за оренду земельної ділянки.

Про це йдеться в ухвалі суду від 19 вересня, передає ЕП.

Як повідомляється, "АТБ-Торгстрой" у січні 2024 року звернувся до Київської міськради з проханням передати в оренду земельну ділянку площею 0,085 га (кадастровий номер 8000000000:72:223:0009) за адресою: вул. Ушинського, 27, у Солом'янському районі Києва.

Департамент земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації підготував проєкт рішення про передачу в оренду цієї ділянки.

У пояснювальній записці зазначено, що в 2015 році "АТБ-Торгстрой" записав на себе магазин продовольчих та непродовольчих товарів із розвантажувальною рампою площею 582 кв. м на цій землі.

За даними прокуратури, "АТБ-Торгстрой", як власник супермаркету на вул. Ушинського, 27, до 2024 року не лише не зареєстрував право оренди земельною ділянкою під магазином, а й не сплачував оренду, використовував її безоплатно та без достатньої правової підстави.

Тому прокуратура пішла в суд, щоб стягнути з "АТБ-Торгстрой" 503 тис. грн безпідставно збережених коштів за орендну плату.

Суд встановив, що ділянка площею 0,085 га на вул. Ушинського, 27, у Києві була сформована в 2021 році, і щонайменше з 2022 року Київраді було відомо про користування нею "АТБ-Торгстрой" без сплати оренди. Втім, столична міська рада не зверталася до суду про відшкодування коштів.

У Київраді це пояснили складною економічною ситуацією та запровадженням в Україні воєнного стану, в результаті чого міській раді обмежили фінансування та видатки на сплату судового збору, адже в першу чергу фінансується соціальна, військова та оборонна сфери.

Оскільки Київрада не зверталася до суду, то це зробила прокуратура. Суд погодився з її доводами і стягнув з ТОВ "АТБ-Торгстрой" 503 тис. грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою.

Суд також зазначив, що користування "АТБ-Торгстрой" "ділянкою без правовстановлюючих документів не лише спричинило втрати місцевого бюджету, а й стало дискримінацією інших землекористувачів, котрі опиняються в гіршому економічному становищі поряд із суб'єктами, що ухиляються від належного оформлення відносин у земельній сфері та сплати орендної плати".

Бенефіціарами "АТБ-Торгстрой" є Геннадій Буткевич, Євгеній Єрмаков та Віктор Карачун. Керівницею підприємства є Тетяна Алексюк.

На початку жовтня повідомлялося, що власник найбільшої в Україні мережі супермаркетів "АТБ" Геннадій Буткевич купує частку у компанії, яка займається виробництвом електроенергії.

Протягом перших шести місяців 2024 року компанія "АТБ" сплатила до бюджетів усіх рівнів податків і зборів на загальну суму 13,26 млрд грн – порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс на 1,25 млрд грн.