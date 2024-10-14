"Заборона на експорт не стане на заваді": Естонія зацікавлена в закупівлі зброї українського виробництва

Естонія розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України, оскільки така співпраця могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

Про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає ERR.

Так, Певкур заявив про можливу співпрацю між країнами – Естонія могла б закуповувати з України оборонну продукцію, однак через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт.

Втім, за словами Певкура, заборона на експорт не стане на заваді, якщо країни прийдуть до взаємної домовленості, а така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.

"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виготовляти для їхньої армії", – підкреслив Певкур.

За його словами, якщо Естонія і Україна все ж таки дійдуть угоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що дійсно необхідно для країни.

"Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на великій дальності", – наголосив Певкур.

Раніше повідомлялося, що Україна розглядає можливість зняти заборону на експорт вітчизняного озброєння. Так, Україна хоче наростити масштаби виробництва зброї, щоб відповідати можливостям РФ на полі бою.

До того стало відомо, що в Україні розроблять концепцію контрольованого експорту зброї під час війни.