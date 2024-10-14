У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит, – "Укренерго"

Рівень споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Так, 14 жовтня, його рівень станом на 09:30 був таким самим, як у цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 11 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Вчора, 13 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,2% вищим, ніж минулої неділі, 6 жовтня. Причина такої динаміки – зниження температури повітря у більшості регіонів України", – зазначили в "Укренерго".

Там нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев'яти масованих атак росіян, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", – зазначили в компанії.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.