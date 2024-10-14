Фонд держмайна виставляє на повторний аукціон Бджільнянський спиртзавод на Вінничині

Фонд держаного майна виставить на повторний аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Бджільнянський спиртовий завод" у Вінницькій області зі стартовою ціною 68,2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Як уточнюється, онлайн-аукціон у системі "Прозорро.Продажі" відбудеться 18 жовтня.

Пропозиції приймаються до 17 жовтня.

"Об'єкт має перспективне місце розташування поруч з автомобільними шляхами Т-0224 та Р-54. Майновий комплекс може слугувати платформою для створення нового бізнесу або релокації вже наявного", – зауважили в Фонді.

До складу комплексу входять 99 одиниць нерухомого майна, серед яких:

80 одиниць нерухомого майна – 99/100 частки комплексу нежитлових будівель площею 7 815,40 кв. м (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, cело Бджільна, вул. Заводська, 53;

1 одиниця нерухомого майна – горілчаний цех, площею 1 228,8 кв. м за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, cело Бджільна, вул. Заводська, 53-А;

18 одиниць нерухомого майна – комплекс нежитлових будівель площею 2 526,4 кв. м (виробничі, складські будівлі та споруди тощо) за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, селище Кублич, вул. Залізнична, 13-А.

На балансі підприємства знаходиться 727 одиниць рухомого майна та 23 одиниці транспорту і спецтехніки.

Загальна площа п'яти земельних ділянок під комплексом становить 38,014 га.

Станом на 17 вересня поточного року майно підприємства в оренді не перебуває.

Окрім того, на балансі ДП розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації.

Як повідомлялося, Фонд держмайна в червні вже виставляв Бджільняньсикй спиртзавод на приватизацію. Тоді стартова ціна об'єкта складала 68,5 млн грн.