БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
119 0

Фонд держмайна виставляє на повторний аукціон Бджільнянський спиртзавод на Вінничині

Фонд держмайна виставляє на повторний аукціон Бджільнянський спиртзавод

Фонд держаного майна виставить на повторний аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Бджільнянський спиртовий завод" у Вінницькій області зі стартовою ціною 68,2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Як уточнюється, онлайн-аукціон у системі "Прозорро.Продажі" відбудеться 18 жовтня.

Пропозиції приймаються до 17 жовтня.

"Об'єкт має перспективне місце розташування поруч з автомобільними шляхами Т-0224 та Р-54. Майновий комплекс може слугувати платформою для створення нового бізнесу або релокації вже наявного", – зауважили в Фонді.

До складу комплексу входять 99 одиниць нерухомого майна, серед яких:

  • 80 одиниць нерухомого майна – 99/100 частки комплексу нежитлових будівель площею 7 815,40 кв. м (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, cело Бджільна, вул. Заводська, 53;
  • 1 одиниця нерухомого майна – горілчаний цех, площею 1 228,8 кв. м за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, cело Бджільна, вул. Заводська, 53-А;
  • 18 одиниць нерухомого майна – комплекс нежитлових будівель площею 2 526,4 кв. м (виробничі, складські будівлі та споруди тощо) за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, селище Кублич, вул. Залізнична, 13-А.

На балансі підприємства знаходиться 727 одиниць рухомого майна та 23 одиниці транспорту і спецтехніки.

Загальна площа п'яти земельних ділянок під комплексом становить 38,014 га.

Станом на 17 вересня поточного року майно підприємства в оренді не перебуває.

Окрім того, на балансі ДП розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації.

Як повідомлялося, Фонд держмайна в червні вже виставляв Бджільняньсикй спиртзавод на приватизацію. Тоді стартова ціна об'єкта складала 68,5 млн грн.

Автор: 

аукціон (1348) Вінницька область (149) завод (742) приватизація (1355) спирт (224) ФДМУ (1373)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 