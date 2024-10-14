Лише 756 українських біженців мешкають у Чехії в безкоштовному житлі. У липні їх було понад 12 тисяч

На сьогодні лише 756 українських біженців користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, тоді як у середині липня їх було понад 12 тис.

Про це повідомляє чеське видання Novinky, передає Європейська правда.

Зазначається, що з вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту більше 90 днів.

До початку вересня існував виняток для вразливих категорій населення – жінок із маленькими дітьми, які могли користуватися безкоштовним житлом необмежений період часу.

"Загальна кількість осіб, які перебувають в HUMPO, тобто людей, які відповідають законодавчим умовам для безкоштовного проживання, становить 756 осіб", заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Хана Мала.

HUMPO – це інформаційна система, в яку, серед іншого, вноситься інформація про вільні місця для проживання. Це дані на 6 жовтня, тоді як 14 липня таких людей було в рази більше – 12 213.

Різке зменшення пов'язане з тим, що із закінченням терміну дії винятку люди вразливих категорій також повинні були знайти платне житло, чому, втім, Чехія продовжує сприяти.

У Міністерстві праці та соціальних справ зазначають, що вразливими особами є люди похилого віку, особи, які доглядають за дитиною до 6 років, діти до 18 років, люди з інвалідністю та особи, які за ними доглядають, а також студенти до 26 років або вагітні жінки.

Із 1 серпня держава виплачує вразливій особі 6 000 крон на витрати на житло, 4 860 крон на дорослого і 3 490 крон на дитину, а також 4 188 крон на дитину у віці від 6 до 10 років.

Усі згадані виплати видаються в так званій гуманітарній допомозі. Якщо людина працює, то дохід відраховується з цієї допомоги. В середньому держава виплачує понад 7 300 крон на особу, включно зі згаданими витратами на житло. Із загальної кількості одержувачів допомоги 44% жінок і 39% дітей отримують допомогу

Кількість отримувачів гуманітарної допомоги зменшується, у серпні їх було 93 тис., у січні – приблизно 97 тис.

"Із наших даних ми чітко бачимо, що завдяки своїй участі на ринку праці українські біженці віддають більше грошей, ніж отримують, наприклад, через гуманітарну допомогу", – сказав раніше міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка про дані за другий квартал цього року.

Згідно з цією статистикою, у другому кварталі біженці внесли до державного бюджету 5,9 млрд крон, тоді як витрати на них склали 3,5 млрд крон.

Біженці платять більше, ніж отримують, починаючи з третього кварталу минулого року, до якого тенденція була зворотною.

Зараз у Чехії легально працює понад 122 тис. осіб із тимчасовим захистом. За поточними даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, в країні перебуває понад 379 тис. біженців з України з тимчасовим захистом усіх вікових категорій, включно з дітьми та людьми похилого віку.

Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах. Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували в Німеччині (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тис., то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тис., а наступного року – ще 300 тис. українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.