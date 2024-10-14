"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потягів із Києва до Кам’янця-Подільського

"Укрзалізниця" на період осінніх шкільних канікул призначила додаткові рейси поїзда №239/240 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ.

Додатковий поїзд відправлятиметься з Києва 24, 28 та 31 жовтня о 08:26 і прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 17:20, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме із Кам’янця-Подільського у ці ж дати об 11:35 та прибуватиме до Києва о 19:48.

В "Укрзалізниці" зауважили, що додаткові рейси поїзда також можуть допомогти мешканцям інших міст, які планують подорож до Хмельницького або поїздку до Києва з Хмельницького чи Вінниці. У складі поїзда є вагони всіх типів: плацкартні, купе та люкс.

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Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" призначила до шкільних канікул рейси додаткових поїздів №191/192 Львів – Київ – Львів та №115/116 Київ – Одеса – Київ.