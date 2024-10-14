АРМА звинуватило компанію "Нафтогазу" у недоплаті доходів від управління облгазами Фірташа

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звинуватило дочірню компанію НАК "Нафтогаз України" – "Чорноморнафтогаз" – у порушеннях при розрахунку доходів від управління 26 облгазами, які раніше належали Дмитру Фірташу.

За результатами перевірки дочірню компанію "Нафтогазу" зобов'язали доплатити до держбюджету понад 600 тисяч гривень за управління майном, повідомляє пресслужба АРМА.

"За результатами щомісячної перевірки ефективності управління активами АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" АРМА було виявлено порушення щодо неповноти визначення суми доходів за договором управління, що призвело до недоотримання державним бюджетом понад 611 тисяч гривень у першій половині 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Однак управитель не визнав факту порушення та відмовився добровільно сплатити кошти до бюджету, наголошують в АРМА. Відтак, Агентство винесло обов'язковий до виконання припис управителю.

В АРМА наголосили, що невиконання припису може призвести до адміністративної відповідальності та інших законних заходів.

"Агентство готове захищати інтереси держави всіма доступними правовими засобами, включно з ініціюванням кримінальних справ. Варто зазначити, що лише у 2024 році за повідомленнями АРМА було порушено дві кримінальні справи щодо управителів активів", – додали у пресслужбі Агентства.

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Як повідомлялося, за підрахунками АРМА, "Чорноморнафтогаз" у першому півріччі 2024 року мав перерахувати до держбюджету 226,75 млн грн доходів від управління 26 облгазами, які раніше належали Дмитру Фірташу.

Нагадаємо, відповідно до рішення суду у 2022 році корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем були передані в управління АРМА. Після чого, ууряд підтримав пропозицію АРМА про трансфер 26 облгазів в управління АТ "Чорноморнафтогаз".

Влітку 2022 року АРМА уклало договір з "Чорноморнафтогазом" про управління корпоративними правами газорозподільних компаній, відомих як "облгази Фірташа".