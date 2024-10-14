Збитки екології України внаслідок російського вторгнення перевищили 2,6 трильйона гривень, – Міндовкілля
Станом на вересень 2024 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано понад 6 тис. екологічних злочинів, а завдана шкода екології України оцінюється у 2,6-2,7 трильйона гривень.
Про це міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук розповіла в інтерв’ю Укрінформу.
"Уже зафіксовано понад 6 тис. різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6-2,7 трлн гривень. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій", – пояснила Гринчук.
За її словами, щодня фіксуються пожежі на сотнях гектарів лісів, для гасіння яких неможливо використовувати традиційні засоби через замінування. Водночас площа замінованих лісів оцінюється у 0,5 млн га.
Гринчук додала, що наразі 20% природоохоронних територій України перебувають під окупацією або в зоні бойових дій. За підрахунками фахівців міністерства, орієнтовна шкода природно-заповідному фонду України становить майже 650 млрд грн.
Як повідомлялося, у вересні Верховна Рада призначила Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України. До цього вона обіймала посаду заступника міністра енергетики Германа Галущенка.
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