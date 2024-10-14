У Росії за рік різко збільшилась кількість "наливайок"

Кількість барів, пабів та "рюмочних" у січні–жовтні 2024 року по всій Росії збільшилася на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 9,2 тис. закладів.

Про це свідчать дані російського сервісу "Яндекс.Карти" і підтверджують, пише місцеве видання "Коммерсант".

Зростання інтересу до відкриття нових точок підтверджують і в російській консалтинговій компанії Franshiza.ru. За її підрахунками, попит на франшизи барів та "рюмочних" у січні-вересні 2024 року зріс на 13%. За даними іншої компанії TopFranchise.ru, цей показник збільшився на 7% за той же період.

Особливою популярністю цього року користується формат "рюмочних", зауважив експерт Franshiza.ru Тимур Хашханоков. У таких закладах концентрується аудиторія, яка раніше відвідувала нічні клуби, які навпаки зачиняються, додає артдиректор російського сервісу District27 Давид Автанділов.

У таких "рюмочних" зазвичай пропонують настоянки, інтерес до таких закладів зріс з економічних причин, каже засновниця мережі "Рюмкабар" Олена Кириллова. Середня вартість чарки настоянки в московських барах становить 250-300 рублів, тоді як коктейлі коштують втричі дорожче. При цьому настоянки є однією з наймаржинальніших позицій у меню закладів і націнка на них може сягати 700%, визнає Кириллова.

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Також російські настоянки стали користуватися більшою популярністю через різке подорожчання міцних імпортних напоїв, вважає Давид Автанділов. За підрахунками російського сервісу "Ценозавр", до серпня 2024 року імпортна горілка у Росії подорожчала на 32%, порівняно з початком року, ром – на 14,8%, бренді – на 13,3%, а віскі – на 10,5%.

Відкриття барів і "рюмочних" у Росії стає вигідним бізнесом для підприємців: за словами Тимура Хашханокова, рентабельність таких закладів досягає 42%, що вище за середні показники по ринку громадського харчування. Більшість виторгу таких закладів припадає на барну продукцію, що знижує витрати на кухню. До того ж "рюмочним" потрібно менше персоналу, що особливо важливо для російських підприємців в умовах дефіциту працівників.

У Росії споживання алкоголю збільшується останнім часом приблизно на 5% на рік, каже голова Центру досліджень федерального та регіональних ринків алкоголю Вадим Дробіз. Серед причин він називає війну в Україні та викликану нею психологічну напруженість населення, а також обмежені можливості для подорожей. Середній клас почав виїжджати за кордон у два рази менше, ніж до війни, і тепер "п'є вдома", додає експерт.

За даними Росстату, Росалкогольрегулювання та МОЗ РФ, у 2023 році продажі алкоголю в Росії досягли рекордних рівнів за останні дев'ять років – на одного споживача старше 15 років припало до 8 літрів чистого спирту. До цього споживання поступово знижувалося: у 2007 році цей показник становив 11 літрів на особу, а до 2017 року знизився до 7 літрів. Однак, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тенденція змінилася.