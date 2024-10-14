Борель помітив прогрес у спробах обійти вето Угорщини, яка другий рік блокує 6 мільярдів євро на зброю для України

Країни ЄС майже досягли мети щодо розблокування Європейського фонду миру, кошти з якого використовуються для фінансування військової допомоги Україні.

Про це високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у Люксембурзі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібно, нарешті, знайти консенсус щодо моїх пропозицій із розблокування Фонду допомоги Україні Європейського фонду миру. Ми майже біля мети. Ми майже на місці. Я обіцяю вам, що ми шукатимемо і знайдемо спосіб. Я не можу сказати, що це 100%, але майже", – сказав Боррель.

За його словами, також буде продовжено мандат місії військової допомоги Європейського Союзу для України на наступні два роки.

"Я сподіваюся, що ми знайдемо консенсус щодо розширення її мандата", – додав він.

Коментуючи свій план відвідати Україну до закінчення мандата на посаді, Боррель повідомив, що "пообіцяв міністрові Сибізі, що поїду до України до закінчення свого мандата".

"Але я не хочу цього робити, доки не буде досягнуто угоди про розблокування грошей Європейського мирного фонду для України. Ну, насправді, це вже не для України. Це для держав-членів, які вже надали військову підтримку Україні, і вони очікують", – зазначив Боррель.

Як повідомлялося, Угорщина досі блокує фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро ($6,6 мільярда). Щоб розблокувати використання цих коштів, Європейська служба зовнішніх зв'язків пропонує дозволити державам-членам Євросоюзу робити добровільні внески до Європейського фонду миру, повідомляло агентство Bloomberg минулого тижня.

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Нагадаємо, наприкінці серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країнам ЄС варто розглянути шляхи, як розблокувати виділення 6 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), призначені для компенсації військової допомоги, що надається Україні країнами-членами Євросоюзу.

Понад рік тому, у травні 2023 року, Борель вже обіцяв знайти рішення, яке дозволить розблокувати виділення Україні восьмого траншу військової підтримки з ЄФМ у розмірі 500 млн євро попри позицію Угорщини. Однак цього досі не вдалося зробити. Крім того, Угорщина блокує погоджене у березні 2024 року рішення про виділення додаткових 5 мільярдів євро для Європейського фонду миру, який використовується для фінансування закупівлі зброї для України.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський Союз із 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть бути заблоковані окремими державами-членами.

Зокрема, це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро. Тепер позиція Угорщини не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 млрд євро на рік у межах Європейського фонду миру.