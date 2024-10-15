Франція конфіскувала майно двох російських бізнесменів на 70 мільйонів євро, – ЗМІ

Суди у Франції в межах розслідувань стосовно можливого відмивання грошей заарештували активи на суму понад 70 млн євро, що належать двом бізнесменам російського походження.

Про це ппишуть AFP та Le Monde із посиланням на власні джерела, передає Європейська правда.

Як повідомляється, французька прокуратура в березні почала розслідування стосовно бізнесменів російського походження Руслана Горюхіна та Міхаіла Опенгейма, які мають паспорти Кіпру.

Співрозмовник AFP стверджує, що розслідування підтвердило обґрунтовану підозру в приховуванні походження коштів, що були використані для купівлі нерухомості.

"Розслідування стосується придбання нерухомості за рахунок кредитів, наданих приватними компаніями, зареєстрованими на Кіпрі або Британських Віргінських островах", – заявили в прокуратурі Парижа.

У результаті суд схвалив конфіскацію маєтку площею 22,5 га в Грассі (департамент Приморські Альпи), вілл в Сен-Рафаелі і Гримо (департамент Вар) та люксових автомобілів, які належать Горюхіну та Опенгейму.

На початку вересня стало відомо, що підсанкційні російські олігархи Пьотр Авен та Міхаіл Фрідман купили частку в найбільшій нафтовій компанії Великої Британії.

До того стало відомо, що Генеральна прокуратура Швейцарії почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. У зв'язку з цим Державний секретаріат з економічних питань (SECO) тимчасово заморозив 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).