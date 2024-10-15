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Новини Війна
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Місцева влада у Росії почала перенаправляти гроші зі свят та фестивалів на війну проти України

рф,мобілізація

Влада Ленінградської області першою серед регіонів РФ оголосила про скорочення витрат на суспільно-культурні, концертні та форумні заходи, щоб виділити додаткові кошти на підтримку війни в Україні.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко, пише російська редакція Forbes.

Він доручив керівникам управлінь та комітетів підготувати пропозиції щодо перерозподілу коштів, щоб направити на потреби окупаційної російської армії частину фінансування, виділеного на свята та фестивалі.

Крім того, Дрозденко доручив обмежити службові відрядження співробітників адміністрації, за винятком тих, які пов'язані із підписанням важливих документів або обов'язковим представництвом області.

Раніше обмеження на проведення масових заходів запроваджували і в інших регіонах зауважує Forbes, у тому числі в Орловській та Воронезькій областях, а також Краснодарському краї. Проте влада цих регіонів РФ пояснювала це питаннями безпеки.

Як повідомлялося, раніше у Бєлгородській області РФ підвищили до рекордної суми 3 мільйонів рублів (понад $31 тис.) виплати російським найманцям за підписання контракту з Міноборони РФ для участі у загарбницькій війні проти України.

Попередній рекорд за розміром виплат для найманців встановили 4 жовтня у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Там за підписання контракту на війну обіцяють 2,75 млн рублів

Автор: 

Ленінградська область (1) росія (14394)


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Трезвеют что-ли ?
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15.10.2024 09:45 Відповісти
Зато у нас повним ходом клумби облаштовують
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15.10.2024 10:01 Відповісти
Українська зе-влада:
"Ето не наши методи!"
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15.10.2024 10:15 Відповісти
А в нас повним ходом куди-завгодно гроші витрачають!
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15.10.2024 10:25 Відповісти
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15.10.2024 17:05 Відповісти
В'язниця народів - імперська ерефія, має бути знищена ...
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15.10.2024 17:06 Відповісти

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