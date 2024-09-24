Набір контрактників у російську армію за рік зріс у 6 разів. Їм знову збільшили виплати за відправку на війну проти України

Влада Свердловської області (Росія) ухвалила рішення збільшити виплати за укладення контракту з Міністерством оборони РФ з 1 млн до 1,5 млн руб.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту інформаційної політики регіону, передає The Moscow Times.

Зазначається, що з урахуванням федеральних і муніципальних виплат загальна сума жителів Свердловської області під час підписання договору військову службу тепер становить 2 млн руб.

Це вже третє збільшення виплат для контрактників у регіоні за останні два місяці. 8 серпня виплати було підвищено з 400 тис. до 500 тис. руб., а 1 вересня їх збільшили з 500 тис. до 1 млн руб.

Свердловська область посідає п'яте по Росії за чисельністю населення.

Скільки контрактників в армії Росії

Як повідомляється, у 2024 році темпи набору контрактників до російської армії значно зросли, збільшившись щонайменше в шість разів порівняно з 2023 роком, випливає з даних про витрати федерального бюджету.

За перші шість місяців 2024 року контракт із Міністерством оборони РФ підписали 166,2 тис. осіб, тоді як за аналогічний період 2023 року їх було лише 26,7 тис.

Однак ці дані можуть не повністю відображати реальну картину, оскільки через затримки з виплатами частина людей потрапляє до статистики за наступний квартал.

Наприкінці серпня стало відомо, що середня регіональна виплата в Росії за укладення контракту для участі у війні проти України зросла вчетверо з початку року і з урахуванням федеральної частини досягла 1 млн руб.

Проблеми з виплатами

Раніше повідомлялося, що вимога президента Росії Владіміра Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.