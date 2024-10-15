Наслідки заборони спрощеного оподаткування: Майже третина інтернет-провайдерів в Україні припинила роботу

Майже третина операторів електронних комунікацій, які надавали послуги доступу до інтернету в Україні, – 1316 суб'єктів – припинила роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.

Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради з кібербезпеки Олександр Федієнко.

"Після того, як Державна податкова служба України почала знищувати малий бізнес провайдерів інтернету, мені стало цікаво, скільки суб'єктів, які надавали послуги доступу до мережі інтернет, припинять свою роботу. Тому звернувся до НКЕК (Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, – ред.) надати статистику", – написав Федієнко в Facebook.

В отриманій відповіді йшлося про 1316 суб'єктів, які вийшли з реєстру регулятору, тобто припинили існування.

Федієнко припустив, що частина з них закрилась, частина пішла в тінь, а частина виставила бізнес на продаж.

В опублікованій Федієнком відповіді НКЕК на його депутатське звернення зазначено, що станом на 8 жовтня кількість суб'єктів господарювання, які з серпня звернулися із заявами про їх виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж, досягла 487. Було опрацьовано 386 заяв.

У додатку до листа наведено 1316 суб'єктів, які протягом серпня-жовтня 2024 року подали комісії інформацію про припинення діяльності у сфері електронних комунікацій на певній території.

Найбільше суб'єктів, які припинили діяльність, було в Києві та Київській області – 156, а також у Черкаській області – 108.

"Я думаю, через місяць ми отримуємо ще -1000 провайдерів із реєстру, які першими робили цифровізацію країни", – заначив Федієнко.

За останніми даними, кількість інтернет-провайдерів до зміни податкового режиму становила близько 3,5 тис.

За даними НКЕК, про послуги доступу до фіксованої мережі інтернет у першому півріччі відзвітували 3 443 оператори. Цифра 3,5 тис. провайдерів також фігурувала у заявах Інтернет Асоціації України та голови комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної діяльності Данила Гетманцева.

Раніше Федієнко повідомив, що з 1 жовтня Державна податкова служба України анулювала дату реєстрації всіх провайдерів фіксованого інтернету, зареєстрованих у формі ФОП.

До того Гетманцев повідомив, що українські провайдери фіксованого інтернету після 1 жовтня не зможуть працювати у спрощеній системі оподаткування: вони мають сплачувати податки на загальних підставах.

Окрім того, Гетманцев заперечив підвищення тарифів на послугу доступу до мережі інтернет після скасування можливості для провайдерів використовувати спрощену систему оподаткування.

"Вітаю зі святом детінізації галузі телекому. Від сьогодні (1 жовтня, – ред.) всі провайдери фіксованого інтернету працюють виключно на загальній системі оподаткування. Жодних подрібнень на 300 ФОПів. Закон один для всіх. Як і має бути в європейській країні. І ні, жодних підвищень вартості послуг не буде. Це все дешевий вкид", – написав Гетманцев у Telegram.

У коментарях під його дописом читачі тоді навели численні приклади підвищення тарифів провайдерами інтернету, які користувачі отримали останнім часом.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев звинуватив провадерів інтернету у використанні ФОП для мінімізації сплати податків. За його оцінками, у "сірій зоні" працюють близько 3,5 тис. із 4,5 тис. зареєстрованих постачальників послуг фіксованого зв’язку та інтернету.

За словами Гетманцева, завдяки скасуванню спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі інтернет держава планує додатково зібрати більше 3 млрд грн на рік.