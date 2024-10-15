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Новини
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Наслідки заборони спрощеного оподаткування: Майже третина інтернет-провайдерів в Україні припинила роботу

Майже третина інтернет-провайдерів в Україні припинила роботу

Майже третина операторів електронних комунікацій, які надавали послуги доступу до інтернету в Україні, – 1316 суб'єктів – припинила роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.

Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради з кібербезпеки Олександр Федієнко.

"Після того, як Державна податкова служба України почала знищувати малий бізнес провайдерів інтернету, мені стало цікаво, скільки суб'єктів, які надавали послуги доступу до мережі інтернет, припинять свою роботу. Тому звернувся до НКЕК (Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, – ред.) надати статистику", – написав Федієнко в Facebook.

В отриманій відповіді йшлося про 1316 суб'єктів, які вийшли з реєстру регулятору, тобто припинили існування.

Федієнко припустив, що частина з них закрилась, частина пішла в тінь, а частина виставила бізнес на продаж.

В опублікованій Федієнком відповіді НКЕК на його депутатське звернення зазначено, що станом на 8 жовтня кількість суб'єктів господарювання, які з серпня звернулися із заявами про їх виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж, досягла 487. Було опрацьовано 386 заяв.

У додатку до листа наведено 1316 суб'єктів, які протягом серпня-жовтня 2024 року подали комісії інформацію про припинення діяльності у сфері електронних комунікацій на певній території.

Найбільше суб'єктів, які припинили діяльність, було в Києві та Київській області – 156, а також у Черкаській області – 108.

"Я думаю, через місяць ми отримуємо ще -1000 провайдерів із реєстру, які першими робили цифровізацію країни", – заначив Федієнко.

За останніми даними, кількість інтернет-провайдерів до зміни податкового режиму становила близько 3,5 тис.

За даними НКЕК, про послуги доступу до фіксованої мережі інтернет у першому півріччі відзвітували 3 443 оператори. Цифра 3,5 тис. провайдерів також фігурувала у заявах Інтернет Асоціації України та голови комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної діяльності Данила Гетманцева.

Раніше Федієнко повідомив, що з 1 жовтня Державна податкова служба України анулювала дату реєстрації всіх провайдерів фіксованого інтернету, зареєстрованих у формі ФОП.

До того Гетманцев повідомив, що українські провайдери фіксованого інтернету після 1 жовтня не зможуть працювати у спрощеній системі оподаткування: вони мають сплачувати податки на загальних підставах.

Окрім того, Гетманцев заперечив підвищення тарифів на послугу доступу до мережі інтернет після скасування можливості для провайдерів використовувати спрощену систему оподаткування.

"Вітаю зі святом детінізації галузі телекому. Від сьогодні (1 жовтня, – ред.) всі провайдери фіксованого інтернету працюють виключно на загальній системі оподаткування. Жодних подрібнень на 300 ФОПів. Закон один для всіх. Як і має бути в європейській країні. І ні, жодних підвищень вартості послуг не буде. Це все дешевий вкид", – написав Гетманцев у Telegram.

У коментарях під його дописом читачі тоді навели численні приклади підвищення тарифів провайдерами інтернету, які користувачі отримали останнім часом.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев звинуватив провадерів інтернету у використанні ФОП для мінімізації сплати податків. За його оцінками, у "сірій зоні" працюють близько 3,5 тис. із 4,5 тис. зареєстрованих постачальників послуг фіксованого зв’язку та інтернету.

За словами Гетманцева, завдяки скасуванню спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі інтернет держава планує додатково зібрати більше 3 млрд грн на рік.

Автор: 

інтернет (1354) податки (2460) Державна податкова служба (380) Гетманцев Данило (495)


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Топ коментарі
+8
Київстар в трусіках покриття нормальне зробити нездатне. Мобільний інтернет то ще пекельне борошно. Не знаю, що мене зупиняє перенести від нього номер. Але той момент все наближається.
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15.10.2024 21:29
+7
Покращення усюди. На фронті теж - Слуги не дадуть збрехати.
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15.10.2024 15:35
+6
А лобіював все це Київстар, щоби знищити конкурентів, і зайняти ринок своїм інтернетом.
Хоча Гетьманцев і сам робить все що в його силах, аби по максимуму збіднити Українців!
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15.10.2024 16:31
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Покращення усюди. На фронті теж - Слуги не дадуть збрехати.
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15.10.2024 15:35 Відповісти
Мета гетьманцева поки не досдосягнута.
Але все йде загетьзе планом.
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15.10.2024 15:50 Відповісти
Під час війни це зовсім не диверсія.
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15.10.2024 16:10 Відповісти
Не бажають провайдери надавати послуги?
Блін, яка проблема?
Десяток інших прийде на ринок. Будуть платити нормальні податки із великого бізнесу..
Із таким же успіхом зараз кинуться захищати торговельні мережі, що мінімізують сплату через ФОПИ. Чи мережам не можна ?
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15.10.2024 21:17 Відповісти
А ось і представники секти найвеличнішого щипача білих гусей
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15.10.2024 21:24 Відповісти
А чому хтось повинен тебе утримувати, сплачуючи податки, а ти будеш шаро..біться по ресторанам😀?
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15.10.2024 21:42 Відповісти
Ты не знаешь что такое отрицательный мультипликатор?
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15.10.2024 22:32 Відповісти
А в тебе завівся демотіватор ?
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15.10.2024 23:04 Відповісти
був вже виликий провайдер "укртелеком" зі своїм "ого" по своїх аДСЛ-модемах по мідних гнилих кабелях, до техпідтримки фіг дозвонишся, якщо дозвонишся то приїзджають в кращому випадку за тиждень, оптику практично не розвивав та увесь практично вийшов !!!
а тут прийшли нормальні ФОПи з оптикою по 2-3 на місто/містечко ройоного штиву і навіть по 1-2 в селах - з підтримкою усе нормально, зі швидкістю також можна замовити скільки кому треба від 50МБіт/с і до 1ГБіта ... і не такий то легкий хліб цей інтернет як комусь видається - там десь їхав трактор, комбайн, фура, лісовоз порвав кабеля, там світла немає по 10-16 годин на добу ... роботи у провайдерів "останньої милі" вистачає ...
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16.10.2024 02:49 Відповісти
Я сам живу в селі. Інтернет через провайдера юр особу.
Ще раз. Через тиждень буде то й же інтернет, тільки не через ФОП, а через юр особу. Власник інцевий буде одини і той же.
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16.10.2024 11:55 Відповісти
так, тільки він буде на 40-50 гривень дорожчий, бо купка зебілів ніяк нажертися не мажуть крадучи де тільки можна і скільки можна !!!
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16.10.2024 11:57 Відповісти
Давай так. В мене ще залишились якісь економічні інтереси у Європі.
На вибір можу бути податковим резидентом Європи чи України. Всіма силами всі наші люди,за можливості хочуть платити податки в Україні. Найнижчі ставки, найменша кількість об'єктів оподаткування.
Єдиною проблема і велика- адміністрування податків. Можуть вимагати плати за то , що взагалі не підлягає оподаткуванню. У Європі із цим набагато краще.
Висновок- на сьогодні, ці істерики і розмови- ні про що.
А бюджет,крадуть із нього, чи некрадуть, наповнювати все рівно потрібно.
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16.10.2024 12:12 Відповісти
ну ось нехай беня к.,ахметка і решти зе шолупень його поповнює ...
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16.10.2024 12:16 Відповісти
А лобіював все це Київстар, щоби знищити конкурентів, і зайняти ринок своїм інтернетом.
Хоча Гетьманцев і сам робить все що в його силах, аби по максимуму збіднити Українців!
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15.10.2024 16:31 Відповісти
Київстар, "Домашній інтернет" вигідна пропозиція, особливо для старих абонентів.
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15.10.2024 19:37 Відповісти
Допоки є конуренти.
Коли їх не стане, то Ви зрозумієте все про безкоштовний сир в мишоловці!
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15.10.2024 19:43 Відповісти
Можливо.

До цього був інший провайдер. Прийшло два.
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15.10.2024 19:53 Відповісти
Де саме, і хто саме.
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15.10.2024 20:36 Відповісти
Ті ж самі власники провайдерів як були, так і будуть. І послуги будуть надавати під іншою вивіскою. Вже не ФОПа, а повноцінно сплачуючого податки підприємства.
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15.10.2024 21:20 Відповісти
Нє. Я про наш випадок - був один провайдер у будинку. Пішов. Прийшли два інші.
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15.10.2024 22:59 Відповісти
Ще раз питаю - хто, і де?
Якщо не балабол, звісно!
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15.10.2024 23:44 Відповісти
Київстар в трусіках покриття нормальне зробити нездатне. Мобільний інтернет то ще пекельне борошно. Не знаю, що мене зупиняє перенести від нього номер. Але той момент все наближається.
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15.10.2024 21:29 Відповісти
Таке буває у всіх операторів.
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15.10.2024 23:05 Відповісти
Не у всіх!
Це єдиний оператор, в якого під час блекауту зв'язок вирубався повністю, включно з голосовим.
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15.10.2024 23:47 Відповісти
Сумнівне твердження. Ще раз. В різних місцевостях, по-різному.
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16.10.2024 22:39 Відповісти
Де він працював під час блекауту добре?
Конкретно, а не бла-бла-бла!
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17.10.2024 00:18 Відповісти
читати вміємо - у різних місцях по різному
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19.10.2024 06:37 Відповісти
Я і не очікував, що ти зможеш аргументувати свої твердження.
Бай-бай, балабол!
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19.10.2024 09:35 Відповісти
Вигода в чому? Сидіти без інтернету? Зарікся зв'язуватись
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15.10.2024 23:01 Відповісти
зараз цей "кучмастар" кацапській все скупить і хана нармальному інтернету, підтримці ...
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16.10.2024 02:51 Відповісти
Ігор Тинний: "Президент хоче грошей. Прем'єр хоче грошей. І вони знаходять покидька Гетманцева, який шукає рішення, які пригнічують економіку" https://biz.censor.net/r3419901
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15.10.2024 16:56 Відповісти
Покидька Гєтманцева знаємо, а що краде той Тинний?
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15.10.2024 21:21 Відповісти
Заданіє виполнєно успєшно!
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15.10.2024 17:38 Відповісти
Зелені тварі!!
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15.10.2024 17:56 Відповісти
Мій підняв тариф на50 грн.
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15.10.2024 18:29 Відповісти
В нашому кутку ніяких зрушень немає. У будинку аж два оператора. Десь на горизонті третій.
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15.10.2024 19:38 Відповісти
Не помітив, що ти єдиний, хто безперервно сторчить коментарі як все класно стало, і які провайдери стали задоволені?
Зарплатню де отримуєш?
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15.10.2024 23:49 Відповісти
в нашому також, за виключенням одного - підняли абонплату на 40 грн. за мінімальний пакет 50Мбіт/с ...
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16.10.2024 02:54 Відповісти
Наш провайдер шукає працівників.
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15.10.2024 19:40 Відповісти

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