БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 735 14

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік: Видатки зростуть на 92 мільярди

Пенсійний фонд

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1156 від 11 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, залишок коштів на початок року становив 4,67 мільярда гривень.

Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 863,7 млрд грн, в тому числі:

  • 563,9 млрд грн – власні доходи;
  • 247,1 млрд грн – кошти державного бюджету на фінансування пенсійних програм;
  • 45,9 млрд грн – кошти державного бюджету на виплату житлових субсидій та пільг.

Видатки Пенсійного фонду на 2024 рік передбачені у сумі 860,9 млрд грн, залишок коштів на кінець року має становити 2,8 млрд грн.

При цьому видатки на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду, передбачені в обсязі 11,8 млрд грн.

Читайте також: Пенсійний фонд перерахує субсидії на новий опалювальний сезон

Як повідомлялося, бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік передбачав доходи Пенсійного фонду у розмірі 768,93 млрд грн, у тому числі 248,8 млрд грн – за рахунок коштів держбюджету.

Водночас видатки Пенсійного фонду планувалися у сумі 768,93 млрд грн, у тому числі 692,79 млрд грн – на пенсійне забезпечення.

Видатки на фінансування адміністративних витрат ПФУ передбачалися в обсязі 7,69 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (7795) Пенсійний фонд (417) пенсія (692)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Збільшення пенсійного фонду за рахунок велетенських пенсій депутатів, суддей, чиновників високого рангу, тобто паразитів, що присмокталися до тіла України.
показати весь коментар
15.10.2024 18:40
+7
Тепер я розумiю, чому дiдiв 50+ на фронт тягнуть.
Нема дiда, нема й пенсii!
показати весь коментар
15.10.2024 18:45
+3
а колись для цих тварин було обмеження у 120 крб або персонально у 132 крб....
показати весь коментар
15.10.2024 18:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ті хто відсудив пенсію через обмеження ПФУ враховані?????
показати весь коментар
15.10.2024 18:31 Відповісти
Збільшення пенсійного фонду за рахунок велетенських пенсій депутатів, суддей, чиновників високого рангу, тобто паразитів, що присмокталися до тіла України.
показати весь коментар
15.10.2024 18:40 Відповісти
а колись для цих тварин було обмеження у 120 крб або персонально у 132 крб....
показати весь коментар
15.10.2024 18:46 Відповісти
Хто як воює, той і пенсію відповідну отримає.

показати весь коментар
15.10.2024 19:10 Відповісти
Тепер я розумiю, чому дiдiв 50+ на фронт тягнуть.
Нема дiда, нема й пенсii!
показати весь коментар
15.10.2024 18:45 Відповісти
Треба щоб до 70 років брали.
показати весь коментар
15.10.2024 22:31 Відповісти
"563,9 млрд грн - власні доходи", це як? 🧐👀
показати весь коментар
15.10.2024 18:46 Відповісти
Ну як,пенсійний збір,вони рахують своїми,ОПа і кліка держбуджет також рахують своїми"цьому дам,цьому не дам,а ще за 7.69 ярда працювати неможливо треба за 11.8ярда,це який % від тих же 563.9ярда.
показати весь коментар
15.10.2024 19:56 Відповісти
це можна назвати як завгодно, але тільки не Доходи бюджету Пенсійного фонду України.
показати весь коментар
15.10.2024 20:30 Відповісти
В нашій країні усе навпаки! Капітуляція-це перемога! А витрати це доходи !
показати весь коментар
15.10.2024 22:34 Відповісти
Єдині "власні доходи" в ПФУ - це ЄСВ, який збирається руками податкової.

Бо інші доходи ПФУ в ПФУ давно забрали.

Відповідно, 248 лярдів гривень - це субвенція з держбюджету, за рахунок ПДФО, ПДВ, корпоративних податків та акцизів. А також, звісно, з допомоги союзників.

Але насправді - ніяких "доходів" в ПФУ давно немає. 100% грошей ПФУ отримує просто з бюджету через держказначейство. "Власними доходами" просто називають податок на зарплатний фонд, який платиться не на рахунки ПФУ, а на рахунки держбюджету, тій же юрособі, що і ПДФО - податковій. Порахував пенсії, дав заявку - чекає грошей. Причому не на свої рахунки, а одразу на розподіл на картки пенсіонерів...
показати весь коментар
16.10.2024 00:30 Відповісти
Пенсіонерів все менше а видатки зростають...і щось до біса забагато коштує бюджету адміністративна діяльність ПФУ...
показати весь коментар
15.10.2024 20:17 Відповісти
То за рахунок пенсіонерів- депутатів та судій.
показати весь коментар
15.10.2024 22:36 Відповісти
Пенсіонерів особливо менше не стає - населення старіє.

А ще - більша частина тих пенсіонерів, які поїхали за кордон, типу біженцями, продовжують отримувати українську пенсію, не сповіщаючи ПФУ про виїзд за кордон і перебування на утриманні в соц.органах Польщі або Німеччини.

Саме тому в 2022/2023 були рекорди використання українських карток і конвертації гривні в євро - активно витрачали.

І саме тому Німеччина ВЖЕ почала аудит і перевірку всіх, хто в них "біженцями", щодо того - чи не отримують вони доходів з України, у вигляді соц.виплат/пенсій.
показати весь коментар
16.10.2024 00:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 