Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік: Видатки зростуть на 92 мільярди
Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1156 від 11 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Згідно із документом, залишок коштів на початок року становив 4,67 мільярда гривень.
Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 863,7 млрд грн, в тому числі:
- 563,9 млрд грн – власні доходи;
- 247,1 млрд грн – кошти державного бюджету на фінансування пенсійних програм;
- 45,9 млрд грн – кошти державного бюджету на виплату житлових субсидій та пільг.
Видатки Пенсійного фонду на 2024 рік передбачені у сумі 860,9 млрд грн, залишок коштів на кінець року має становити 2,8 млрд грн.
При цьому видатки на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду, передбачені в обсязі 11,8 млрд грн.
Як повідомлялося, бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік передбачав доходи Пенсійного фонду у розмірі 768,93 млрд грн, у тому числі 248,8 млрд грн – за рахунок коштів держбюджету.
Водночас видатки Пенсійного фонду планувалися у сумі 768,93 млрд грн, у тому числі 692,79 млрд грн – на пенсійне забезпечення.
Видатки на фінансування адміністративних витрат ПФУ передбачалися в обсязі 7,69 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нема дiда, нема й пенсii!
Бо інші доходи ПФУ в ПФУ давно забрали.
Відповідно, 248 лярдів гривень - це субвенція з держбюджету, за рахунок ПДФО, ПДВ, корпоративних податків та акцизів. А також, звісно, з допомоги союзників.
Але насправді - ніяких "доходів" в ПФУ давно немає. 100% грошей ПФУ отримує просто з бюджету через держказначейство. "Власними доходами" просто називають податок на зарплатний фонд, який платиться не на рахунки ПФУ, а на рахунки держбюджету, тій же юрособі, що і ПДФО - податковій. Порахував пенсії, дав заявку - чекає грошей. Причому не на свої рахунки, а одразу на розподіл на картки пенсіонерів...
А ще - більша частина тих пенсіонерів, які поїхали за кордон, типу біженцями, продовжують отримувати українську пенсію, не сповіщаючи ПФУ про виїзд за кордон і перебування на утриманні в соц.органах Польщі або Німеччини.
Саме тому в 2022/2023 були рекорди використання українських карток і конвертації гривні в євро - активно витрачали.
І саме тому Німеччина ВЖЕ почала аудит і перевірку всіх, хто в них "біженцями", щодо того - чи не отримують вони доходів з України, у вигляді соц.виплат/пенсій.