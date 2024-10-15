Кабмін спростив доступ до державних грантів для переробних підприємств у зоні бойових дій

Кабінет Міністрів спростив умови участі у державній програмі грантів на розвиток переробних підприємств для бізнесу, який працює на території активних бойових дій.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 15 жовтня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, програму грантів на розвиток переробної промисловості рішенням уряду розширили на:

підприємства переробки, які працюють на територіях активних бойових дій. Обов’язкова умова – на території діяльності підприємства, мають працювати державні інформаційні ресурси;

типографії та підприємства поліграфії.

Зокрема, переробні підприємства на територіях активних бойових дій зможуть отримати від держави грант у розмірі до 8 млн грн. За рахунок грантових коштів можна профінансувати до 80% вартості проєкту, решту 20% отримувач гранту має покрити з власних чи кредитних коштів.

Грант можна буде використати на інвестиційні потреби – придбання нового виробничого або енергетичного обладнання.

Крім того, Кабмін змінив вимоги до кількості робочих місць, які обов’язково має створити отримувач гранту.

Раніше, залежно від суми гранту, підприємство мало створити від 5 до 25 робочих місць. Наприклад, щоб виконати умови, отримувач гранту у 8 млн грн мав працевлаштувати 25 робітників із зарплатою від 8 тисяч гривень.

Тепер обов'язковою умовою буде створення від 5 робочих місць – незалежно від розміру гранту. Водночас уряд додав нову умову: за три роки отримувачу потрібно буде сплатити ЄСВ із зарплати нових працівників на суму, не менше ніж 20% від суми гранту.

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Таким чином, отримувач гранту в 8 млн грн зможе найняти 25 працівників із зарплатою в 10 тис. грн. Або, якщо має потребу в висококваліфікованому персоналі – працівників зі значно вищою щомісячною зарплатою.

"Сьогоднішнім рішенням ми даємо більше можливостей для бізнесу отримати гранти на переробку. Тепер вони доступні і для підприємств із зони активних бойових дій. Наприклад, з Херсонщини. Попри надскладні умови, вони працюють та надають роботу людям. Податися на гранти тепер можуть і виробники поліграфічної продукції. Також ми змінили вимоги щодо кількості робочих місць, які необхідно створити. Скоротили їх до 5 робочих місць, аби до програми доєднувалося більше учасників. Але при цьому вимоги по надходженню податків з зарплат залишились незмінні", – прокоментувала рішення уряду перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, від початку запуску державної програми грантів на розвиток переробки у липні 2022 року гранти на розвиток отримали 779 переробних підприємств на загальну суму 3,9 млрд грн. За умовами грантів, їх отримувачі створять понад 16 000 робочих місць.

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