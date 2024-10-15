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"Енергоатом" підключив всі енергоблоки після ремонтів і має резерв потужності, – голова компанії

котин

НАЕК "Енергоатом" наразі працює всіма дев’ятьма блоками АЕС, що розташовані на підконтрольній уряду території, і має значний резерв потужності.

Про це заявив в.о. голови правління "Енергоатом" Павло Котін, передає Інтерфакс-Україна.

"Усі дев'ять блоків у нас у роботі, видають потужність, необхідну енергосистемі", – сказав Котін.

Водночас він зазначив, що атомна генерація має резерв потужності.

"Маємо значний резерв потужності, яку зможемо додати за потреби", – запевнив керівник "Енергоатома".

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Як повідомлялося, "Енергоатом" 9 жовтня вивів із планово-попереджувального ремонту ще один атомний енергоблок та підключив його до мережі, завершивши цьогорічну ремонтну кампанію.

НАЕК "Енергоатом" контролює Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС і оцінює загальну встановлену потужність дев’яти енергоблоків на цих станціях у 8,13 ГВт.

Автор: 

АЕС (816) Енергоатом (1207) електроенергія (4284) Петро Котін (45)


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"резерв" означає перевищення над потребами, тобто навіть 13,835 ГВт для нас забагато.
Це означає, що Тімченко М.В. таки не брехав, що наразі наші потреби не перевищують 6 ГВт по потужності. але ж окрім АЕС є ще дещо й досі працює. 👀
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15.10.2024 18:58 Відповісти

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