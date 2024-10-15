Кабмін відправив на приватизацію конфісковані у російського олігарха заводи будматеріалів "Аерок"

Кабінет Міністрів затвердив умови продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" в межах великої приватизації на електронному аукціоні з умовами.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 15 жовтня, повідомляє пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

Цим рішенням Кабмін також затвердив стартову вартість активу – 965,33 млн грн.

Умови приватизації підприємства передбачають:

збереження виду діяльності;

погашення боргів з виплати заробітної плати працівникам та перед бюджетом;

погашення простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовано санкції та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни РФ та Білорусі;

недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців із забезпеченням соціальних гарантій працівникам;

дотримання вимог та обмежень природоохоронного законодавства;

виконання діючого колективного договору та укладання нового на наступні періоди після закінчення діючого, а також здійснення працевлаштування вивільнених працівників товариства відповідно до законодавства.

Аукціон буде проходити в електронній системі "Прозорро.Продажі", отримані за його підсумками кошти спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні – в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.

Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.