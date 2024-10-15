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Новини
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Кабмін відправив на приватизацію конфісковані у російського олігарха заводи будматеріалів "Аерок"

аерок

Кабінет Міністрів затвердив умови продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Аерок" в межах великої приватизації на електронному аукціоні з умовами.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 15 жовтня, повідомляє пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

Цим рішенням Кабмін також затвердив стартову вартість активу – 965,33 млн грн.

Умови приватизації підприємства передбачають:

  • збереження виду діяльності;
  • погашення боргів з виплати заробітної плати працівникам та перед бюджетом;
  • погашення простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовано санкції та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни РФ та Білорусі;
  • недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців із забезпеченням соціальних гарантій працівникам;
  • дотримання вимог та обмежень природоохоронного законодавства;
  • виконання діючого колективного договору та укладання нового на наступні періоди після закінчення діючого, а також здійснення працевлаштування вивільнених працівників товариства відповідно до законодавства.

Аукціон буде проходити в електронній системі "Прозорро.Продажі", отримані за його підсумками кошти спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Як повідомлялося, у жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні – в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.

Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.

Автор: 

Кабмін (7795) конфіскація (345) приватизація (1355) ФДМУ (1373)


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Зелені покидьки за безцін продали родовища, в яких видобували стратегичний титан азербайджанцю!
Потім будуть в нього купувати цей титан для літаків і ракет, та й не тільки!
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15.10.2024 19:48 Відповісти
Азер - це прокладка, усі укр. титанові родовища і ОГХП без розголосу викупили американці, які будуть посилати нашу сировину в рашу, де є заводи із виготовлення готового титану. Саме тому, що ці заводи належать американцям, останні не впроваджують санкції проти титанової галузі рф. З росії готовий титан буде поставлятися тільки у США і там будуть робитися літаки і ракети, а Україна лише підтвердить свою спеціалізацію постачальника сировини до розвинених країн. Для України це красиво називається включенням у глобальні ланцюги створення вартості, а американці разом з європейцями давно взяли курс на налагодження постання стратегічно важливої сировини з відсталих країн, в т.ч. і з України. Тому ніяких своїх ракет і літаків ми з власного титану робити вже не будемо ніколи, і взагалі літаків вже робити не будемо ніколи, скоро реформатори (з подачі "партнерів") приватизують/грохнуть "Антонов" і на цьому наше авіабудування закінчиться. Ось така ціна (далеко не повна) нашої "підтримки" союзниками.
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15.10.2024 21:24 Відповісти
95 квартал продай дебил шмыгаль-кацап
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15.10.2024 20:17 Відповісти
Снова продадут тем же русским, только под фунтов?
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15.10.2024 20:26 Відповісти
Так виставте акції на біржу , публічно, може хто і купе частками так буде дорожче, хай підприємства працюють, а не продавати провладним олігархам в одні руки та щей іноземним офшорам.
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15.10.2024 21:22 Відповісти
На УП була стаття - https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/31/698653/ Як розкрадаються арештовані російські активи. Приклад "Аероку"
Тому ймовірно від Аероку там лише назва, земельна ділянка та борги.
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15.10.2024 21:45 Відповісти
Неправда, вся територія заводу забита готовою продукцією, випущеною до 22 року, стоїть запакована у фірменну, помаранчеву упаковку. Якби вивозили обладнання, то перш за все вивезли б продукцію, тому що вона заважає вивозити обладнання.
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15.10.2024 22:30 Відповісти
На третій рік війни кацапи мають власність в Україні-цирк.
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16.10.2024 05:15 Відповісти
Ахметов, фсбешний катала купить собі
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16.10.2024 10:53 Відповісти

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