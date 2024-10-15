Макрон не виконає обіцянку: Франція зменшить військову допомогу Україні у півтора раза

Цього року Франція зможе надати Україні військову допомогу на суму "понад 2 млрд євро", а не 3 млрд євро, як це було обіцяно раніше.

Про це міністр оборони країни Себастьян Лекорню заявив, виступаючи напередодні перед французьким парламентом, пише Politico.

"На початку 2024 року було ухвалене політичне рішення, що ця допомога може сягнути 3 мільярдів євро. Насправді вона перевищить 2 мільярди євро, але не сягне 3 мільярдів євро", – сказав Лекорню.

Причина зменшення допомоги – дефіцит бюджету Франції, який може досягти 6% ВВП у 2024 році.

Лекорню пояснив, що через це Міноборони Франції не проситиме додаткових коштів наприкінці року на витрати, пов’язані з розгортанням НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні.

Він уточнив, що близько 300 млн євро на військову допомогу Україні Франція спрямує за рахунок прибутків від заморожених російських активів – за ці кошти придбають 155-мм артилерійські снаряди, САУ Caesar і пальне. Водночас від 400 до 600 млн євро буде одержано за рахунок зниження інфляції, їх спрямують на модернізацію ракет SCALP і Aster для України.

Водночас очікується, що наступного року оборонний бюджет Франції сягне 50,5 мільярда євро і буде однією з небагатьох статей бюджету країни, яка буде збільшена.

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Як повідомлялося, у лютому президент Франції Емманюель Макрон на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції пообіцяв, що упродовж 2024 року Франція виділить Україні 3 млрд євро військової допомоги.

Ця сума також закріплена у двосторонній безпековій угоді між Києвом і Парижем, яку тоді ж підписали президенти України та Франції.

Загалом Париж надав Києву військову допомогу на суму 1,7 млрд у 2022 році і 2,1 млрд у 2023 році. За цим показником Франція поступається таким країнам, як Німеччина, Велика Британія і Швеція, зауважує Politico.