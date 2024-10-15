Держспецзв’язку змогло закупити "мавіки" за рекордно низькою ціною

Закупівельні структури Держспецзв’язку і Міноборони минулого тижня уклали угоди на придбання майже 3 000 квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізорами на загальну суму 416,94 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, Держспецзв’язку законтрактовало 2250 "нічних" мавіків на 312,26 млн грн. За одним з укладених контрактів вартість Mavic 3T склала 137 500 грн. Це найнижча ціна серед усіх закупівель таких безпілотників у системі Prozorro. В двох інших контрактах Держспецзв’язку ціни становили 139 500 грн і 141 050 грн за одиницю.

Своєю чергою держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони минулого тижня законтрактувало 700 мавіків на 104,68 млн грн по 149 800 і 147 990 грн за комплект. Це на 8% дорожче, ніж у Держспецзв’язку.

Різниця в ціні може пояснюватись різними умовами поставок. "АОЗ" законтрактувала мавіки з поставкою до початку листопада на умовах повної післяплати, а Держспецзв’язку законтрактувало безпілотники з постачанням протягом трьох місяців і на умовах 70% авансу.

У будь-якому разі ціни Держспецзв’язку і "АОЗ" нижчі, ніж середні у Prozorro. Протягом місяця (з 12 вересня по 12 жовтня 2024 року) у системі провели 128 закупівель "нічних" мавіків на загальну суму 661 млн грн. Середня закупівельна ціна мавіків 3Т по Україні склала 153 496 грн. Найбільше за DJI Mavic 3T віддала військова частина А 0989 – 187 319 грн.

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Як повідомлялося, у вересні держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони за результатами тендерів уклало угоди на постачання 1300 дронів DJI Mavic різних модифікацій на 162,69 млн грн.

Зокрема, було законтрактовано пів тисячі дронів з тепловізорами Mavic 3T (Thermal) по ціні 139 670 грн та 140 590 грн за стандартний комплект (без додаткових батарей). На той час це була найнижча ціна у Prozorro. Попередній рекорд належав військовій частині А 4638, яка у серпні придбала "нічні" мавіки по 142 887 грн.