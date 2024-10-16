Надходження від продажу державних облігацій впали удвічі: Мінфін залучив до держбюджету 15 мільярдів

Міністерство фінансів 15 жовтня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 15,57 мільярда гривень, що майже вдвічі менше, ніж тиждень тому (30,26 млрд грн).

Зокрема, Мінфін розмістив річні облігації на 2,49 мільярда гривень під 14,65% річних, свідчать дані на сайті міністерства.

Крім того, від продажу півторарічних облігацій з погашенням у травні 2026 року залучили 5,29 мільярда гривень під 15,25%.

Від продажу облігацій з погашенням у травні 2027 року залучили 5,32 млрд грн під 16,25% річних.

Водночас від розміщення ОВДП з погашенням у лютому 2028 року вдалося залучити 402,78 мільйона гривень під 16,8%.

Крім того, Мінфін розмістив річні валютні облігації на $50,07 млн під 4,6% річних.

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Як повідомлялося, 8 жовтня Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 30,26 мільярда гривень в еквіваленті. Це більше, ніж за увесь серпень (29,1 млрд грн) і є рекордним показником принаймні з початку року, свідчать дані міністерства.

Тоді Мінфін розширив пропозицію гривневих облігацій внутрішньої держпозики з чотирьох випусків до шести, у тому числі додав два нових випуски ОВДП, які Національний банк з 15 жовтня вніс до переліку бенчмарк-облігацій, які банки можуть використовувати для покриття обов'язкових резервів.