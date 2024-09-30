План залучити 216 мільярдів від розміщення ОВДП до кінця року малоймовірний, – голова бюджетного комітету Підласа

План профінансувати збільшення видатків держбюджету-2024 на 216 мільярдів гривень за рахунок збільшення надходжень від розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) видається малоймовірним.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") заявила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми порахували, що для його (плану, – ред.) виконання Мінфіну треба на кожному аукціоні до кінця року розміщуватися на 27 млрд грн. Я думаю, це малоймовірно, тому що середній показник за всіма аукціонами, згідно з моїми підрахунками, становить 10,3 млрд грн, проте на останніх чотирьох аукціонах було залучено 20,5 млрд грн, 20,3 млрд грн, 13,8 млрд і 17,8 млрд грн відповідно", – пояснила голова Комітету.

Підласа нагадала, що після ухвалення закону №11417 про збільшення видатків держбюджету-2024 майже на 500 млрд грн на безпеку й оборону план внутрішніх запозичень збільшено до 742 млрд грн.

Водночас вона зауважила, що Національний банк України намагається допомогти збільшити надходження держбюджету від ОВДП завдяки його останнім рішенням щодо підвищення нормативу обов'язкового резервування та ліміту покриття резервів держоблігаціями.

"Плюс Мінфін постійно проводить консультації з банками і фактично просить їх купувати ОВДП. Це все допомагає, але, знову ж таки, я не вважаю, що план буде виконано на 100%", – вважає Підласа.

Водночас голова бюджетного комітету Ради нагадала, що ухвалену в першому читанні в законопроєкті №11416-д норму про збільшення податку на прибуток банків цьогоріч із 25% до 50% не врахували під час розрахунку доходів у правках до держбюджету-2024.

За її словами, 28 млрд грн додаткових надходжень від такого підвищення можуть стати компенсатором недовиконання плану розміщень ОВДП.

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Голова бюджетного комітету також погодилася з тезою очільника Мінфіну Сергія Марченка, що ресурс ринку ОВДП для подальшого фінансування держбюджету після завершення 2024 року практично вичерпано, і основним джерелом залишається зовнішнє фінансування.

Як повідомлялося, ухвалені в середині вересня зміни до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн за рахунок ОВДП: обсяг залучення збільшено до 742,02 млрд грн за обсягу погашень 386,01 млрд грн.

Урядовий проєкт держбюджету-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн.

Згідно з розрахунками Нацбанку, збільшення нормативу обов'язкового резервування з 11 жовтня на 5 відсоткових пунктів (в.п.) разом із підвищенням ліміту на формування їхніх ОВДП із 50% до 60% створює потенційний чистий попит із боку банків на купівлю ОВДП у розмірі близько 130 млрд грн.