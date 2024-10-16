"Нафтогаз" від початку року сплатив податків майже на 67 мільрядів

У січні-вересні цього року за підсумками своєї діяльності група "Нафтогаз" сплатила майже 67 млрд грн податків.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Уточнюється, що підприємства групи спрямували понад 61 млрд грн в державний бюджет і 5 млрд грн – у місцеві бюджети.

"Високий рівень адаптивності компанії до складних умов і досвід реагування на будь-які виклики дають свої результати. Група "Нафтогаз" залишається одним із найбільших платників податків в Україні. Лише у вересні нашими підприємствами було внесено до держскарбниці 5,8 млрд грн, з яких 600 млн грн – в місцеві бюджети", – сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Раніше повідомлялося, що впродовж першого півріччя 2024 року група "Нафтогаз" заробила 24,4 млрд грн чистого консолідованого прибутку, що майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року (6,6 млрд грн).

У 2023 році підприємства групи "Нафтогаз" сплатили до державного бюджету 83,4 млрд грн податків, ще 6,8 млрд грн перераховано до місцевих бюджетів.

У 2022 році підприємствами групи було сплачено загалом 94,3 млрд грн податків та зборів, у 2021 році загальна сума сплачених групою податків та зборів становила 116 млрд грн.